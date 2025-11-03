إمبراطورية إليسون: تحالف المال والإعلام

- توسع عائلة إليسون في الإعلام والتكنولوجيا: استحوذت عائلة إليسون على "سي بي إس نيوز" و"باراماونت" وتخطط للاستحواذ على "تيك توك"، بقيادة لاري وديفيد إليسون، لتعزيز حرية التعبير بما يخدم حلفاءهم مثل دونالد ترامب وإسرائيل. - التحالفات السياسية والدعم لإسرائيل: يتمتع لاري إليسون بعلاقات قوية مع دونالد ترامب ونتنياهو، ويدعم إسرائيل بمشاريع مثل "مينتا" و"كلمات من حديد"، مما يعزز نفوذهم السياسي والإعلامي. - النفوذ المتزايد وتأثيره: تمنح صفقات إليسون قوة كبيرة في الإعلام الأمريكي، مما يهدد بتخفيف الرقابة الصحافية ويعكس موجة يقودها الأثرياء لإعادة تشكيل الديمقراطية الغربية.

تتوسع عائلة إليسون بوتيرة أخطبوطية في مفاصل الإعلام والتكنولوجيا الأميركيين، وحتى هوليوود . من شراء "سي بي إس نيوز" و"باراماونت"، إلى التمدد في الذكاء الاصطناعي، وربما الاستحواذ على "تيك توك"، يعمل الأب والابن على قيادة صفقات تبدو مشروعاً متكاملاً للسيطرة على حرية التعبير، بما يخدم حلفاءهم مثل دونالد ترامب وإسرائيل.

من هم آل إليسون بالضبط؟

لاري إليسون (81 عاماً) هو المؤسس المشارك لشركة "أوراكل" للتكنولوجيا عام 1977. وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحوّل إلى أحد أغنى رجال العالم، وفي خريف 2024 تصدّر مؤقتاً قائمة فوربس لأغنى رجال العالم قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني خلف إيلون ماسك. تبلغ ثروته الصافية حالياً 342.5 مليار دولار. أما ديفيد إليسون (42 عاماً)، نجل لاري، فدخل هوليوود من باب التمثيل قبل أن يتحول إلى الإنتاج، فشارك في أفلام Top Gun: Maverick وStar Trek into Darkness وFlyboys. في عام 2024، تبرع بنحو مليون دولار لحملة إعادة انتخاب جو بايدن، لكنه ظهر لاحقاً جالساً بجوار ترامب في إحدى مباريات الفنون القتالية. وبعد توليه رئاسة "باراماونت سكايدانس"، تعهد بإلغاء سياسات التنوع والمساواة والإدماج، وعيّن كينيث آر وينشتاين، الباحث في مركز أبحاث يميني، أميناً لمظالم جديداً لمراجعة "أي شكاوى تتعلق بالتحيز". كذلك اختار باري فايس، الصحافية المناهضة لحركة الصحوة التقدمية والمؤيدة لإسرائيل، رئيسةً لتحرير "سي بي إس نيوز"، رغم افتقارها إلى الخبرة في البث التلفزيوني أو إدارة غرف الأخبار.

توسع تكنولوجي وإعلامي وهوليوودي

أصبحت "أوراكل"، التي شارك إليسون في تأسيسها عام 1977، مزوّداً رئيسياً للبنية التحتية السحابية التي تُمكّن الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر أسهمها عام 2025. وفي مطلع العام نفسه، أعلن ترامب تنفيذ مشروع مشترك في تكساس يُدعى "ستارغيت"، يستثمر فيه القطاع الخاص ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتُعد "أوراكل" أحد أقطابه الثلاثة إلى جانب "أوبن إيه آي" و"سوفت بنك".

تحاول "أوراكل" أيضاً الاستحواذ على فرع "تيك توك" الأميركي، وهو التطبيق الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي، ويتابعه واحد من كل خمسة للحصول على الأخبار، وفقاً لمركز بيو للأبحاث. وقد هيمن المحتوى المتضامن مع فلسطين على تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، ومع تصاعد الغضب الإسرائيلي، تزايدت الضغوط لبيع التطبيق لمستثمرين أميركيين حلفاء للاحتلال، من بينهم إليسون نفسه.

وفي يوليو/ تموز، وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية على صفقة اندماج بقيمة ثمانية مليارات دولار بين "سكايدانس ميديا" و"باراماونت غلوبال"، المالكة لشبكة "سي بي إس". جعلت الصفقة ديفيد إليسون رئيساً تنفيذياً لعملاق إعلامي جديد هو "باراماونت سكايدانس". وفي أكتوبر/ تشرين الأول، حاول آل إليسون السيطرة على عملاق ترفيهي آخر عبر عروض متكررة لشراء "وارنر براذرز ديسكوفري"، المالكة لشبكات "سي إن إن" و"HBO" و"كوميدي سنترال"، لكنها رُفضت جميعها.

حلفاء ترامب

في 21 يناير/ كانون الثاني 2025، خلال إعلان ترامب مبادرة "ستارغيت"، أثنى بحرارة على كبار الخبراء التقنيين الحاضرين، ومن بينهم لاري إليسون، واصفاً إياه بأنه "الرئيس التنفيذي لكل شيء". وقد تبرع إليسون بملايين الدولارات للمرشحين الجمهوريين، واستضاف في 2020 حفلاً لجمع التبرعات لترامب في منزله. كذلك شاركت "أوراكل" في رعاية العرض العسكري الذي أقامه الرئيس في واشنطن. وتشير سجلات المحكمة إلى أن إليسون شارك في مكالمة هاتفية بعد انتخابات 2020 لمناقشة سبل الطعن في خسارة ترامب.

حلفاء إسرائيل

يتمتع لاري إليسون بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ عرض عليه مقعداً في مجلس إدارة "أوراكل" ودعاه إلى جزيرته الخاصة في هاواي. وقد عملت الشركة لأربع سنوات على مشروع سري للغاية مع سلاح الجو الإسرائيلي يُعرف بـ"مشروع مينتا"، كذلك استضافت مسابقة قرصنة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي. يُعد إليسون من أبرز داعمي إسرائيل في وادي السيليكون. ففي عام 2017، تبرع بـ16.6 مليون دولار لمنظمة "أصدقاء الجيش الإسرائيلي"، وبعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضاعفت "أوراكل" مؤقتاً رواتب جميع موظفيها في إسرائيل، وأعلنت "تضامنها مع إسرائيل" خلال العدوان.

وخلال العدوان، وجّه نحو 30 موظفاً في "باراماونت سكايدانس" رسالة إلى ديفيد إليسون وكبار المسؤولين ينتقدون فيها تواطؤ الشركة مع إسرائيل. كذلك طوّرت "أوراكل" مشروعاً يُعرف باسم "كلمات من حديد" لمساعدة دولة الاحتلال على رفع المحتوى المؤيد لها ومواجهة الخطاب المتضامن مع الفلسطينيين على "تيك توك" و"إنستغرام" و"تويتر". وداخلياً، حذفت الشركة منظمات مثل "المساعدات الطبية للفلسطينيين" و"الأونروا" من صفحة التبرعات الداخلية.

ماذا ستفعل عائلة إليسون بكل هذا النفوذ؟

تقول ورقة تحليلية في كولومبيا جورناليزم ريفيو إن هذه الصفقات "تمنح آل إليسون قوة لا مثيل لها في المشهد الإعلامي والترفيهي الأميركي"، وإن إمبراطوريتهم "ستجعل إمبراطورية روبرت مردوخ تبدو كمزرعة صغيرة". وتضيف الورقة أن خطورة نفوذهم تكمن في "التكامل الرأسي" الذي سيملكونه: استوديوهات أفلام، وشبكات إخبارية، وجزء من منصة تواصل اجتماعي، وبيانات المستخدمين لملايين الأشخاص – كل ذلك في منظومة واحدة. وتخلص إلى أنه "تحت سيطرتهم، ستُخفف الرقابة الصحافية إلى حد التواطؤ، وسيتأرجح بندول حرب الثقافات أبعد نحو العداء للصحوة التقدمية. من الواضح أن عائلة إليسون باقية هنا، وهي على وشك أن تصبح أباطرة الإعلام في عهد ترامب".

وتشير المجلة إلى أن توسع نفوذ العائلة ليس حالة معزولة، بل جزء من موجة أوسع: "انظروا إلى ماسك، وبيزوس، وبيتر ثيل، وجورج سوروس، وستيفن شوارزمان، ومايكل بلومبيرغ، وريد هوفمان، وستيف وين، وعائلتي كوتش وميرسر وغيرهم. يبدو أننا نعيش جهداً منسقاً لأغنى أغنياء العالم لإعادة تشكيل مؤسسات الديمقراطية الغربية وفقاً لإرادتهم، وجعل شراء شركات الإعلام أحد أعمدتها الأساسية لبناء النفوذ والسيطرة".