- أثار مقال أركادي إسبادا في صحيفة إل موندو جدلاً واسعاً بعد نشره، حيث افترض خسارة المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم، مما أثار سخرية الإعلام الإسباني، خاصة أن المقال نُشر بعد فوز إسبانيا. - يعكس المقال استخدام الصحافة كأداة سياسية، حيث ربط إسبادا الخسارة المفترضة بنقد سياسات الحكومة التقدمية، مما أثار نقاشاً حول أزمة الرأي المسبق في الصحافة الإسبانية. - لم تقدم صحيفة إل موندو اعتذاراً عن الخطأ، مما زاد من الجدل حول دور الصحافة في تشكيل الرأي العام واستغلال الأحداث الرياضية لأغراض سياسية.

"كرة القدم ليست مجرد كرة قدم. فالإقصاء يترك دروساً ضرورية قبل مونديال 2030 الذي تستضيفه إسبانيا والبرتغال والمغرب. وليس ثمة منتخب يفشل وحده، بل يفشل معه البلد الذي يرى في المنتخب صورته أيضاً". بهذه الكلمات، ختم الكاتب والصحافي الإسباني أركادي إسبادا مقاله في جريدة إل موندو اليمينية، وقد نشره أمس الأربعاء، بعنوان "كرة القدم ليس مجرد كرة قد فحسب. تذكروا ذلك دائماً"، معلناً عن خسارة المتتخب الإسباني في المباراة النهائية التي جمعتها بمنتخب الأرجنتين، وفي الوقت نفسه الذي كان فيه الإسبان لا يزالون يحتفلون بانتصار منتخب بلادهم بنجمته الثانية.

هو خطأ مقصود، من دون شك، وسرعان ما تحوّل إلى حدث متداول في الإعلام الإسباني الذي سخر طويلاً من الجريدة العريقة التي نشرت المقال، وقد كانت المباراة قد انتهت. يبدو أن المقال قد كتب قبل المباراة الختامية، وكاتب سطوره، يميني الهوى مثل الجريدة، كما يُعرف عنه في الصحافة الإسبانية، افترض أن المنتخب الإسباني قد خسر البطولة، ليبني على افتراضه الخاطئ مقالاً تحليلاً عن أسباب الإخفاق في المونديال، ويربط هذا الإخفاق بالنموذج الذي تقدّمه حكومة بيدرو سانشيز، التي يعارضها إسبادا سياسياً، مفترضاً أن الخسارة تمثّل سقوط مشروع سياسي متكامل يقوده اليسار التقدمي. ومن هنا ربط هذا الإخفاق الرياضي المفترض بما وصفه بـ"انحدار قيم المجتمع الإسباني في ظل الحكومات التقدمية".

حتى الآن، لم توضح صحيفة إل موندا العريقة سبب هذا الخطأ أو حتى أنها لم تقدّم اعتذاراً لقرائها، فالمقال نُشر بعد يومين من انتهاء المباراة النهائية ولا يزال موجوداً على موقع الجريدة، ما أعطى للموضوع أبعاداً إعلامية في إسبانيا، إذ سارع العديد من الإعلاميين إلى ربط الموضوع بأزمة الرأي المسبق في الصحافة الإسبانية، في حين ربط آخرون الموضوع بأزمة الصحافة العميقة التي تحدث داخل غرف التحرير، إذ تمر مقالات كاملة من دون مراجعة أو تحرير.

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حاول بعض القرّاء تبرير الأمر بأنه مجرد خطأ بسيط، وأنه عادة ما تحضّر الجرائد الكبرى سيناريوهات عديدة لحدث معين وعلى أساسه ينشر، وحدث هذا الأمر بالخطأ. بينما رأى آخرون أن المقال يعبّر عن استخدام الصحافة والجرائد الكبرى كوسيلة سياسية.

ومهما يكن من أمر، لا شك أن القضية تتجاوز موضوع الخطأ المهني أو حتى التحريري، فمقال إسبادا يعكس فكرة سياسية جاهزة في عقله يريد أن يبثّها قبل قراءة ما يحدث فعلاً، وهكذا استخدم إسبادا، في هذه الحالة، كرة القدم، لإدانة سياسات تقدمية لا تؤمن الجريدة بها، ولا يؤمن هو أيضاً بها، فربط نتيجة المباراة بقضايا الهوية والتعليم والسياسة والاستقطاب.

غير أن المثير للاستغراب أن "أزمة إسبانيا المفترضة" التي تحدث عنها كاتب المقال بسبب "الخسارة في المباراة النهائية"، أصبحت في الواقع، بعد فوز إٍسبانيا بالمباراة النهائية، فرصة تدل على عكس ذلك تماماً، أي فرصة للحديث عن "عظمة إسبانيا" من الكاتب نفسه. لكن لم يفعل ذلك. حتى إنه لم يعتذر عمّا كتب.