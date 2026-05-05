إليسا تعلن رسمياً إطلاق شركتها للإنتاج الفني

- أسست إليسا شركة الإنتاج "إي ريكوردز" في 2022 بعد صراعات مع شركات مثل "روتانا" و"وتري"، بهدف إنتاج أعمالها بشكل مستقل مع الحفاظ على علاقات ودية لتنظيم الحفلات. - في يونيو 2025، حصلت إليسا على حكم قضائي من محاكم دبي ضد "وتري"، مما يعزز حقوق الفنانين في حماية أعمالهم ويمنع الشركة من نشر بعض أغانيها. - تستعد إليسا لإصدار أغاني جديدة عبر "إي ريكوردز"، مع التركيز على دعم المواهب الجديدة والتعاون مع الشاعر أحمد زعيم للتعبير عن مشاعر المرأة.

كشفت المغنية اللبنانية إليسا رسمياً، يوم أمس، عن شركة الإنتاج التي أسستها عام 2022، إي ريكوردز (E- Records). الإعلان الجديد عن الشركة، جاء بعد سنوات طويلة عاشتها إليسا بسبب حروب الإنتاج، سواءٌ مع "روتانا" بداية، أو مع "وتري" التي أخرت وصادرت عدداً من أغانيها، وانتظرت صدور الحكم القضائي النهائي، وإصدار الأحكام التي تجيز لإليسا نشر أغانيها.

قبل ست سنوات، أعلنت إليسا أنها ستعتزل الغناء، وقالت في تغريدة على حسابها في منصة إكس: "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن". حدث ذلك بعد خلاف نشب بين إليسا و"روتانا"، وجاء عقب حذف أغاني العديد من الفنانين المتعاقدين مع الشركة من على منصتي "يوتيوب" و"أنغامي".

حينها، قالت إليسا إنها مصدومة مما حدث، موضّحة أن هذا القرار اتُّخذ بعد تعاقد "روتانا" مع منصة ديزر، وتوقيع اتفاقية بينهما تقضي بحذف جميع أغاني فناني "روتانا" من القناة الخاصة بها على منصتي "يوتيوب" و"أنغامي"، لتتفرد الشركة الجديدة بحقوق نشر منتجاتهم.

يشار إلى أن إليسا كانت قد أعلنت أنّها مستعدّة لترك "روتانا" إذا ما حُذفت أعمالها من قناتها على "يوتيوب"، قائلة: "يؤسفني أن أرى مجهودي يتلاشى بعد كلّ هذه السنوات". لم تُوفَّق إليسا منذ بداياتها بمنحها حقوق نشر وتوزيع أعمالها إلى شركات إنتاج، وهذا ما جعلها تقع في مصيدة البث الرقمي، بعد سنوات طويلة من العمل والإنتاج الذي ساهمت إلى حد كبير في دعمه، وخسرت بذلك ملايين المشاهدات من خلال حذف المنصات بعض أعمالها؛ منصات اختلفت مع الشركات الضامنة لإنتاجات إليسا.

اليوم، تنطلق إليسا متجردة من كل اتفاق أو تعاقد مع شركة إنتاج، تستقل بعد وقت طويل من الغرق في دوامة الخلافات، لكنها تبقى على صداقتها مع شركة روتانا، خصوصاً لجهة تنظيم الحفلات في بعض دول الخليج، ومنها السعودية.

في السادس عشر من يونيو/حزيران 2025، أصدرت الغرفة التجارية في محاكم دبي، حكماً نهائياً لصالح إليسا أنهت بموجبه اتفاقية التوزيع الموقعة مع شركة وتري، منذ 12 أغسطس/آب 2023، ومنعت الشركة من توزيع أو نشر أغنيتي "من أول دقيقة" و"أنا وبس"، وذلك بعد ثبوت التعدي على حقوق المغنية عبر أغنية "وبطير"، من ألحان زياد برجي.

وألزم الحكم شركة وتري بتسليم كافة مفاتيح الوصول إلى المنصات الرقمية التي توزع عبرها الأغاني، وفصل نفسها عن قناة الفنانة على "يوتيوب". تُمثّل هذه سابقة قضائية على مستوى العالم العربي في مجال حماية الملكية الفكرية.

من المتوقع أن تُصدر إليسا قريباً مجموعة من الأغاني من خلال شركة إي ريكوردز، بعد أن اتخذت لها من قلب العاصمة بيروت مقرّاً لها، فيما كشفت عن أهداف أخرى تتعلق بشركتها، ومنها وقوفها إلى جانب المواهب الفنية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشاركت إليسا جمهورها صوراً من مقر الشركة عبر حساباتها؛ إذ ظهرت داخل مكتبها، متحدثة عن رؤيتها العملية للمؤسسة التي تُعنى بالمواهب والحرية والإبداع، وأكدت إليسا أن خبرتها الفنية الممتدة على مدار عقود منحتها فهماً أعمق لاحتياجات الفنانين، مشيرة إلى أنها، بصفتها رئيسة تنفيذية وفنانة، تدرك أهمية توفير فرص حقيقية ونظام يدعم الفنانين ويمكّنهم من الإبداع بحرية ويتيح لهم التطوّر والمضي قدماً في تجربتهم.

في هذا السياق، سجلت الفنانة مجموعة من الأغاني المفترض أن تصدر خلال فترة وجيزة، وكشف الشاعر والملحن المصري أحمد زعيم، أخيراً، عن تعاونه مع النجمة اللبنانية في الألبوم بأغنيتين دراميتين، كتبهما الشاعر أحمد حسن راؤول، وتولى توزيعهما الموسيقي أحمد عبد السلام، وأشار زعيم إلى أن الأغنيتين تركزان على التعبير عن مشاعر المرأة بصدق، وتتميزان بحضور واضح لفكرة القوة الذاتية والشخصية المستقلة.