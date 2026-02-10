إلغاء مشروع كان سيهدد "أنقى سماء" في العالم

- أُلغي مشروع "إينا" لإنتاج الهيدروجين الأخضر في صحراء أتاكاما التشيلية بسبب تأثيره السلبي المحتمل على عمليات الرصد الفلكي في المنطقة، التي تُعتبر من أفضل المواقع لعلم الفلك الأرضي. - أكدت إيتزيار دي غريغوريو من المرصد الأوروبي الجنوبي أن إلغاء المشروع يزيل التهديد عن مرصد بارانال، مشددة على ضرورة حماية المواقع الفلكية في تشيلي. - أعلنت شركة "إيه إي إس أنديز" عن وقف المشروع بعد تحليل محفظة مشاريعها، وجاء القرار بعد رسالة من العالم راينهارد غينزل للحكومة التشيلية.

يحتفل المجتمع العلمي بإلغاء مشروع ضخم كان من شأنه أن يهدد صفاء السماء الأنقى في العالم في صحراء أتاكاما التشيلية. وهذا المشروع المقترح لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، والمعروف باسم "إينا" (INNA)، كانت ستبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، ويمتد على مساحة ثلاثة آلاف هكتار، إذ كان يتضمن إنشاء ميناء ووصلات نقل تصل إلى الساحل، وثلاث محطات للطاقة الشمسية، وظل قيد التقييم من الهيئة التنظيمية البيئية في تشيلي لمدة تقارب العام.

حذر علماء الفلك مراراً وتكراراً من أن قرب هذا المشروع من بعض أقوى التلسكوبات في العالم، كان سيتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات الرصد في تلك المنطقة، التي تُصنف أفضل موقع في العالم لعلم الفلك الأرضي. في هذا السياق، صرحت ممثلة المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في تشيلي (حيث يدير المرصد ثلاثة مجمعات للتلسكوبات)، إيتزيار دي غريغوريو، بأن هذا الإلغاء يعني أن مشروع إينا لن يكون له تأثير سلبي بعد الآن على مرصد بارانال.

وأضافت أن ما وضعه هذا المشروع الضخم على الطاولة هو الحاجة الملحة إلى تدابير حماية واضحة حول المواقع التي يُمارس فيها علم الفلك المهني في تشيلي، مؤكدة أن هذا الإلغاء لا يعني انتهاء العمل على حماية السماء.

من جانبها، أكدت خدمة التقييم البيئي في تشيلي أنه في أعقاب اجتماعات عُقدت الأسبوع الماضي مع شركة إيه إي إس أنديز (AES Andes)، وهي الشركة التي اقترحت إنشاء المرفق، سُحب الآن المشروع رسمياً. وكان العلماء قد حذروا من أن مرفق "إينا" سيؤثر على دقة القراءات العلمية من خلال زيادة التلوث الضوئي، والتسبب في اهتزازات أرضية طفيفة تؤثر على الأجهزة الحساسة، إضافةً إلى تطاير الغبار الذي قد يستقر على مرايا التلسكوبات الدقيقة، وزيادة الاضطرابات الجوية.

جادل الباحثون بأنه لم تكن هناك ضرورة لوضع المرفق على مقربة شديدة من المراصد، نظراً إلى العواقب الكارثية المحتملة على علم الفلك.

ولم تستجب "إيه إي إس أنديز" التابعة لشركة "إيه إي إس" (AES Corporation) الأميركية التي تولد الطاقة في تشيلي وكولومبيا والأرجنتين عبر محطات الفحم والغاز والمحطات الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية، فورياً لطلبات التعليق. ومع ذلك، ذكرت الشركة في بيان صحافي أنها قررت وقف تنفيذ مشروع إينا بعد تحليل مفصل لمحفظة مشاريعها، رغم إصرارها على أن المشروع كان "متوافقاً تماماً" مع الأنشطة الأخرى في المنطقة.

وكانت رسالة مفتوحة نُشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقيادة العالم راينهارد غينزل (Reinhard Genzel) الحائز على جائزة نوبل عام 2020، قد حثت الحكومة التشيلية على إنهاء المشروع المقترح، إذ كان المرفق سيبعد 11.6 كيلومترا فقط عن مرصد بارانال، أحد أهم المراصد في العالم.

يضم هذا المرصد التلسكوب العظيم (VLT)، المبني على ارتفاع 2600 متر فوق مستوى سطح البحر، وقد سجل القراءات التي أدت للفوز بثلاث جوائز نوبل. إلى جانب ذلك، يجري العمل حالياً في قمة سيرو أرمازونيس القريبة على بناء التلسكوب الكبير للغاية (ELT)، والذي سيكون أكبر وأقوى تلسكوب بُني على الإطلاق، إذ سيسمح لعلماء الفلك بمسح المجرات البعيدة بحثاً عن كواكب خارج المجموعة الشمسية تشبه الأرض وقد تكون صالحة للحياة.