إلغاء فعاليات مهرجانات بيت الدين لعام 2026

- أعلنت مهرجانات بيت الدين في لبنان إلغاء فعالياتها لعام 2026 بسبب الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة، مؤكدة أن السلامة والأمان للمشاركين والجمهور هي الأولوية القصوى. - منذ تأسيسها عام 1984، واجهت المهرجانات تحديات كبيرة، محافظة على رسائل الأمل رغم الظروف القاسية، لكن المسؤولية الوطنية والإنسانية فرضت إلغاء دورة 2026 لدعم اللبنانيين المتضررين. - رغم صعوبة القرار، تأمل الإدارة في عودة الظروف الملائمة لاستئناف النشاط الثقافي، مؤكدة على أهمية المهرجان كفعالية ثقافية بارزة في لبنان والمنطقة العربية.

في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أعلنت مهرجانات بيت الدين في لبنان، إلغاء فعالياتها لعام 2026. أوضحت إدارة التظاهرة أن القرار جاء في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي يمر بها لبنان، مؤكدة أن "أولوية السلامة والأمان للمشاركين والجمهور" كانت العامل الأساسي وراء اتخاذ هذه الخطوة.

قالت الإدارة في بيانها إن مهرجانات بيت الدين، ومنذ تأسيسها عام 1984، اعتادت "مواجهة التحديات الكبرى عبر التمسك بالحياة الطبيعية وخلق مساحة للقاء، إضافة إلى حمل رسائل الأمل رغم الحروب والظروف القاسية التي مرّ بها لبنان ولا يزال يعيشها".

أضاف البيان أن "أولوية السلامة والأمان لعائلة المهرجانات، من مشاركين وجمهور، والتي تكبر عاماً بعد عام، إلى جانب المسؤولية الوطنية والإنسانية التي تفرض اليوم تسخير الوقت والجهد دعماً وتضامناً مع اللبنانيين المتضررين من الحرب المستعرة، تحتّم على إدارة مهرجانات بيت الدين اتخاذ القرار الصعب بإلغاء فعاليات دورة عام 2026".

أكدت إدارة المهرجانات أن "القرار لم يكن سهلاً"، خصوصاً أن المهرجان إحدى أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في لبنان والمنطقة العربية، وارتبط على مدى عقود باستضافة أسماء عالمية وعربية بارزة في الموسيقى والمسرح والفنون الأدائية.

ختم البيان بالتعبير عن الأمل بعودة الظروف الملائمة لاستئناف النشاط الثقافي، إذ قالت الإدارة: "كلّنا أمل بأن تحمل المرحلة المقبلة ظروفاً أفضل تتيح عودة المهرجانات ومواصلة رسالتها الثقافية الجامعة".

في يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلنت مهرجانات بيت الدين إلغاء دورة 2025، بسبب "الظروف السياسية والأمنية" التي "تُعيق مشاركة الفنانين الأجانب" فيها. لكنها لاحقاً تراجعت عن هذه القرار، وعادت ببرنامج مُعدّل فرضته الظروف، تحت شعار "مكملين"، إذ افتتحت دورتها في العاشر من يوليو/تموز بليلة حملت عنوان "ديوانية حب"، جمعت ثلاث مطربات من العالم العربي: جاهدة وهبه من لبنان، وريهام عبد الحكيم من مصر، ولبانة قنطار من سورية.