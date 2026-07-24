إلغاء حفل مغنٍ فرنسي إسرائيلي في مرسيليا بعد دعوات إلى مقاطعته

بعد أيام من مقاطعة حفل المنسقة الموسيقية باربرا بوتش في غرونوبل، أُلغي حفل مجّاني للمغني الفرنسي الإسرائيلي أمير كانت مقررة إقامته في مرسيليا، وسط دعوات من ناشطين مؤيدين للفلسطينيين لمقاطعته، فيما برر المنظمون القرار بأسباب أمنية. وكان من المقرر أن يحيي أمير الحفل في مركز التسوق "تيراس دي بور" (Terrasses du Port)، ضمن سلسلة من العروض الموسيقية المجانية التي تُنظم خلال فصل الصيف، إلا أن دعوات إلى مقاطعته انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حدث في عدد من حفلاته السابقة.

وأعلنت إدارة المركز في منشور عبر "فيسبوك": "لأسباب تتعلق بالسلامة، تقرر إلغاء حفل Sunset Live المقرر الأحد 26 يوليو/تموز، بهدف ضمان سلامة الفنانين والجمهور وفرق العمل وجميع الموجودين في الموقع"، وأعربت عن أسفها لهذا القرار. ورحبت جماعة "اتحاد فلسطين مرسيليا" (Union Palestine Marseille)، التي دعت إلى مقاطعة الحفل ووصفت تحركها بأنه "سلمي بالكامل"، بالإلغاء، ورأت أنه "انتصار للتعبئة الشعبية". وأشارت إلى أن أمير شارك في فعاليات داعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يضفي شرعية على سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

من جهته، قال المدير العام لشركة بارلوفون المنتجة لأعمال أمير أنطوان غويف-يان إن المغني "يغني للانسجام والسلام واتحاد الشعوب، ولا يوجد ما يبرر الدعوة إلى مقاطعته"، وزعم أنه "يُستهدف فقط لأنه يهودي". وأضاف لصحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الجمعة، أن السلطات كانت قلقة من عدم القدرة على تأمين موقع الحفل المجاني بشكل مناسب، مؤكداً أن أمير "يشعر بالأسف" لإلغائه، لكنه "لن يخضع لهذا الضغط" وسيواصل إحياء الحفلات والمهرجانات المقررة له.

كما أثار القرار انتقادات من منظمات يهودية في فرنسا. وأعرب فرع مرسيليا التابع للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (Crif) عن "قلقه العميق"، وزعم أن هذه الجماعات "تفرض قانونها تدريجياً على الحياة الثقافية بذريعة حرية التعبير والمقاطعة السلمية".

ويأتي إلغاء الحفل بعد أيام من مقاطعة عرض للمنسقة الموسيقية الفرنسية اليهودية باربرا بوتش في مدينة غرونوبل، إذ توقف الحفل بعد نحو 20 دقيقة بسبب احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون للفلسطينيين وأعضاء من حزب فرنسا الأبية اليساري. وندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، الاثنين، بما وصفه بـ"حملة شعواء ضد الفنانين اليهود أو الفنانين الملتزمين بمحاربة معاداة السامية"، داعياً وزارة الثقافة إلى التدخل. وأعلنت باربرا بوتش أنها تعتزم رفع عدة دعاوى قضائية، من بينها شكوى بتهمة التحريض على الكراهية والعنف، على خلفية الاحتجاجات التي أدت إلى إيقاف حفلها.

(فرانس برس، العربي الجديد)