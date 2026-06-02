إلغاء الدورة المقرّرة لمهرجان الإسكندرية السينمائي

- إلغاء الدورة الـ42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي: شهد الوسط السينمائي المصري أزمة بين وزارة الثقافة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مما أدى إلى إلغاء المهرجان المقرر في سبتمبر، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض للقرار. - اجتماع حاسم وسرية تامة: عقد اجتماع مغلق برئاسة الوزيرة جيهان زكي، حيث تقرر عدم منح الرخصة للمهرجان بسبب تراجعه واعتماده على "الشللية"، مع فرض السرية على تفاصيل الاجتماع. - انقسام داخلي وتداعيات دولية: تجدد الثقة في الناقد الأمير أباظة أثار انقساماً داخل الجمعية، بينما يهدد رئيس المهرجان باللجوء للقضاء، مما يثير تساؤلات حول سمعة المهرجانات المصرية دولياً.

يشهد الوسط السينمائي في مصر أزمة بين وزارة الثقافة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. لم تتوقف عند حد الخلافات الإدارية، بل تمثلت نتيجتها بإلغاء الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، التي كان مقرراً إقامتها من 26 إلى 30 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. وفجّر هذا القرار المفاجئ سجالاً حاداً خلف الستار، لينقسم الوسط الفني بين مؤيد يرى الخطوة حتمية لإنقاذ المهرجان من التراجع وإدارة تتمسك بالبقاء وتهدد باللجوء إلى القضاء الإداري.

بدأت الشرارة الأولى للأزمة من اجتماع وزارة الثقافة برئاسة الوزيرة جيهان زكي، وبحضور أسماء نقابية وسينمائية بارزة وممثلين عن لجنة جمعية ونقاد السينما. واستمرّ نحو ساعتين خلف الأبواب المغلقة وكان عاصفاً، انتهى بإعلان الوزيرة قراراً حاسماً بعدم منح القائمين على المهرجان الرخصة لإقامته.

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اللافت، وفقاً لما أكده مصدر في وزارة الثقافة لـ"العربي الجديد"، أن قرار إلغاء مهرجان الإسكندرية لم يكن وليد اللحظة أو نتاج هذا الاجتماع فحسب، بل اتُّخذ قبل أيام بناءً على دراسة متأنية أجراها عاملون في الوزارة بناءً على طلب الوزيرة نفسها عن تراجع المهرجان أخيراً، واعتماده على "الشللية" وغياب العمل لصالح السينما المصرية، فضلاً عن غياب التطوير في الجوانب التنظيمية للتظاهرة، ما جعل الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة لا يظهر له أي أثر ملموس.

ولفرض السرية على الكواليس، طالبت الوزيرة من الحضور في اجتماع وزارة الثقافة برئاسة جيهان زكي عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو الحديث عن أي تفاصيل في الوقت الحالي. وقد بدأت محاولات كسر طوق السرية بالفعل؛ إذ حاولت "العربي الجديد" الاتصال بالمخرج عمر عبد العزيز، بصفته رئيساً لاتحاد النقابات الفنية وأحد الحضور البارزين في الاجتماع، إلا أنه صرح باقتضاب: "الوزارة ستصدر بياناً رسمياً ولن نتحدّث في الأزمة حالياً".

بدأت أزمة مهرجان الإسكندرية منذ الـ21 من مايو/ أيار الماضي، عندما جدّدت وزارة الثقافة الثقة في تولي الناقد الأمير أباظة رئاسة الدورة الجديدة، الأمر الذي فجر انقساماً حاداً داخل لجنة نقاد وجمعية السينما حول وجوده مجدداً، وكانت أولى شظايا هذا الانقسام تقديم مدير الجمعية، سمير شحاتة، استقالته من دون إعلان عن الأسباب.

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وفتحت تلك الاستقالة الباب لعلامات استفهام كبرى، وتساؤلات بشأن التجديد للرئيس في الوقت الذي حصل فيه فساد، على حد وصف المعارضين داخل أعضاء ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، إذ صُوِّت على رئاسة الدورة بنتيجة سبعة أصوات لصالحه مقابل صوتين للمنافس، ما كشف عن عمق الشرخ الإداري داخل أروقة الجمعية.

في المقابل، لم تقف إدارة المهرجان مكتوفة الأيدي؛ فقد أكد رئيس المهرجان الأمير أباظة أنه لم يتلق أي قرار رسمي أو مكتوب من الوزارة عقب اجتماع وزارة الثقافة يفيد بإلغاء الدورة الجديدة من المهرجان، وأفاد بأنه في حال تلقيها رسمياً، لن يستسلم للقرار، وسيلجأ فوراً إلى القضاء الإداري للفصل في الأمر.

تجاوزت هذه الأزمة النطاق المحلي لتطرح علامات استفهام كبرى حول سمعة المهرجانات المصرية دولياً ومصير الأفلام العربية والأجنبية التي أرسلها أصحابها بالفعل للمشاركة، لكن حالة التكتم المحيطة بالأزمة لا تتيح الإجابة عن أي من التساؤلات.