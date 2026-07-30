إلغاء الإعلانات الحكومية يهدد بإغلاق عشرات الصحف العراقية

- تواجه الصحف الورقية في العراق خطر الإغلاق بسبب قرار الحكومة بنشر الإعلانات عبر منصة إلكترونية، مما يهدد تمويل أكثر من 20 صحيفة ويؤثر على أكثر من ألفي صحافي. - مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية يعبر عن قلقه من تأثير القرار على الصحافة الورقية ويدعو للحفاظ عليها كإرث عراقي، محذراً من تأثيره السلبي على العاملين واعتماد المجتمع على مصادر غير دقيقة. - بعض الخبراء يرون أن القرار يعكس فعالية الإعلانات الإلكترونية، لكنهم يدعون لدعم الصحافة الورقية عبر نظام الاشتراك لضمان استمراريتها وتحسين المحتوى.

حذّرت منظمة عراقية معنية بشؤون الصحافة في البلاد، من إغلاق أكثر من 20 صحيفة ورقية، تعتمد على الإعلانات في استمراريتها، وذلك بسبب قرار للحكومة العراقية يقضي بنشر إعلانات المزايدات والمناقصات والعروض الحكومية من خلال منصة إلكترونية، بدلاً من الصحف الورقية، وهو الإجراء المعمول به في البلاد منذ عقود طويلة، إذ يلزم القانون نشر إعلانات الحكومة أو المرتبطة بها، مثل فقدان المواطنين أوراقاً رسمية، أو تغيير عناوينهم وأسماءهم وغيرها، من خلال الصحف المعتمدة في البلاد، حتى تكتسب درجة الإشهار.

ووفقاً لبيان صدر عن مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية، في العراق، فإنّ المركز يتابع "بقلق بالغ"، القرار الصادر من الحكومة، الذي ينص على حصر نشر الإعلانات الحكومية عبر منصة إلكترونية موحّدة.

أكد البيان أن هذا القرار "ينطوي على أضرار كبيرة ستلحق بقطاع الصحافة الورقية، فضلاً عن تضرّر أكثر من 20 صحيفة عراقية فيها عشرات العاملين، وتعيش أساساً ظروفاً مالية صعبة، وتعتمد على نشر الإعلانات والمناقصات الحكومية".

ورغم تأييد المركز للتحوّل الرقمي، إلّا أنه دعا إلى ضرورة "مراعاة استمرارية الصحف الورقية بوصفها إرثاً عراقياً، وكذلك اعتماد كثير من الفئات المجتمعية على الصحف في الاطلاع على الأخبار والأحداث، فكثير منهم لا يعرف التعامل مع التقنيات الحديثة، إضافة إلى ما تحتويه المنصات الإلكترونية من معلومات زائفة وأخبار غير دقيقة يصعب التحقق منها".

وحذر مركز النخيل من حرمان الصحف من "الموارد المالية التي تحصل عليها من الإعلانات والمناقصات الحكومية ما سيدفعها إلى الإغلاق، وتسريح عشرات العاملين، وحرمان فئات كثيرة من الاطلاع على الأخبار والأحداث وحقّ الحصول على المعلومة وتركهم عرضة لمصادر أخرى لا توفر بالضرورة المعلومات الدقيقة".

بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ارتفع عدد الصحف والمجلات المحلية اليومية والأسبوعية، إلى أكثر من 100 صحيفة ومجلة، ارتبط أغلبها بأحزاب وقوى وتيارات سياسية مختلفة، لكن عددها تراجع في السنوات العشر الأخيرة إلى أقل من ثلث هذا العدد، بعضها يصدر عن شبكة الإعلام العراقي الممولة من الدولة العراقية، وأخرى ترتبط بقوى سياسية نافذة في البلاد، بينما تحوّل قسم آخر إلى الصحافة الإلكترونية.

تعتمد الصحف المتبقية على التمويل الذاتي من خلال الإعلانات التي تحصل عليها من مؤسّسات ودوائر ووزارات الدولة، إذ تنشر إعلانات مختلفة بين عقود ومناقصات ومزايدات وإخطار وإشهار، وتحصل منها على مبالغ مالية شهرية، تمكّنها من سداد الأجور التشغيلية للعاملين فيها، إلى جانب أجور الطباعة.

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في هذا السياق، يقول عضو نقابة الصحافيين العراقيين في بغداد، محمد العبيدي، إنّ القرار لم يراعِ تبعات ذلك على الصحافة الورقية في العراق، مضيفاً أن عدد العاملين في الصحافة الورقية في العراق، يتجاوز الألفَي صحافي، وهم بين محرّر ومراسل ومعد ومنتج ومصور ومصمم، وموظف طباعة، وهذه المهن باتت على المحك، داعياً الحكومة إلى التراجع عن القرار، واعتبار الإعلانات التي تنشرها الصحف الورقية جزءاً من الدعم لها.

غير أن المستشار السابق في وزارة الاتصالات العراقية، طالب السعدي، اعتبر قرار الحكومة ناتجاً عن دراسة معدلات وصول الإعلانات إلى الجمهور العراقي. وقال السعدي إنّ الإعلانات الموجودة في الصحف الورقية لا تصل لأكثر من 1% من الشارع العراقي، بينما الموجودة في المنصات الإلكترونية، مثل "فيسبوك" تصل بنسبة كبيرة، تتخطى 90% من مستخدمي الفضاء الرقمي، معتبراً أن "القرار صحيح، لكن على الحكومة وبالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الإعلام والاتصالات، إيجاد طريقة لدعم الصحافة الورقية في العراقية التي تعاني أساساً من مشاكل مالية، من بينها إعادة العمل بنظام الاشتراك بالصحف في الدوائر والمؤسسات مقابل مبالغ مالية، وهذا سيخلق منافسة مهنية أكبر وتحري دقة وصدقية المعلومات أكثر".

دبدوره، يقول الناشر وصاحب دار نقطة لتوزيع الصحف في بغداد، أحمد فلاح، لـ"العربي الجديد"، إن قرار الحكومة سيمتد سريعاً للمعلنين في القطاع الخاص أيضاً، إذ إنّ القرار أثار تساؤلات بشأن فاعلية الإعلان بالصحافة الورقية، وفتح أعين دافعي أموال الإعلانات.

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فلاح الذي يعمل في هذا المجال منذ عقود مع شقيقه الأكبر حسن، يوضح أن صناعة الصحافة الورقية أساساً تعاني من تراجع كبير، والصحف تبقى على الأرصفة حتى الليل ولا يباع ربعها أو أقل، وقرار مثل هذا قد يكون رصاصة الرحمة لكثير من الصحف التي تصرّ على أن تبقى مستقلة، ولا تقبل دعماً حزبياً. ويرى أنّ القرار سيترك الساحة للصحف الورقية الممولة من الأحزاب أو الحكومة، وينهي استقلالية الصحافة الورقية التي تعتمد على ما تحصل عليه من إعلانات تجارية أو حكومية، تمول بها نفسها والعاملين فيها.

يشرح فلاح أن الصحف في العراق تعمل حالياً بنظام "المرتجع"، بمعنى أن باعة الصحف يعيدون إلى المطبعة النسخ غير المباعة في نهاية اليوم، وتضطر المطبعة إلى تدويرها أو بيعها لأصحاب مهن حرفية مختلفة، بما فيها كراجات غسيل السيارات والتغليف والتعبئة، وللأسف هذه الحال متواصلة، من دون أدنى دعم.

في المقابل، يرى الصحافي سلام الجاف أن القرار يضع تحديات على الصحف الورقية من ناحية المحتوى الذي تقدمه للناس، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن القارئ سيكون حريصاً على شراء صحيفة بألف دينار (نحو 70 سنتاً)، في حال كانت تحوي معلومات وتحليلات وتقارير مهمة. بالتالي؛ فإنّ الصحف يجب أن تخلق لنفسها زبائن دائمين وتوسع قاعدة جمهورها، بناء على نوع ما تقدمه، ما سيخلق فرصة تنافس جديدة.