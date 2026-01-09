"إكس" توقف توليد الصور لمعظم مستخدمي "غروك" بسبب محتوى جنسي

- عطّلت منصة الذكاء الاصطناعي "غروك" خدمة توليد الصور للمستخدمين المجانيين بعد استخدامها في فبركة صور جنسية لأشخاص حقيقيين، مما أثار جدلاً عالمياً وتهديدات بعقوبات. - اقتصرت خدمة إنشاء الصور على المستخدمين المدفوعين، مع تحذيرهم من الملاحقة القانونية في حال إساءة الاستخدام، حيث تحتفظ المنصة ببياناتهم الكاملة. - توسع التحقيق الفرنسي ليشمل اتهامات جديدة، بينما طالبت الهند بتقرير حول إزالة المحتوى الفاحش، وأعربت ماليزيا عن قلقها، فيما وصف رئيس الوزراء البريطاني المحتوى بأنه "مخزٍ ومقزّز".

عطّلت منصة الذكاء الاصطناعي غروك خدمة توليد الصور لكلّ المستخدمين المجانيين، بعد أن استعملت في إنشاء وفبركة صور جنسية لأشخاص حقيقيين على منصة إكس خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول العالم. وجاء تحرّك الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك بعد انتقادات واسعة وتهديدات بفرض غرامات وعقوبات في أكثر من دولة حول العالم، كما ظهرت تقارير عن احتمالية حظر منصة إكس في بريطانيا، بحسب صحيفة ذا غارديان.

وقال "غروك" في منشور، الجمعة، على منصة إكس إن "إنشاء الصور وتعديلها يقتصر حالياً على المستخدمين الذي يملكون اشتراكاً مدفوعاً"، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من مستخدمي المنصة صاروا غير قادرين على إنشاء الصور. أما بالنسبة للمستخدمين الذين يملكون اشتراكاً فإنّ إساءة استعمال هذه الأداة قد تعرّضهم للملاحقة القانونية، خاصةً أن بياناتهم الكاملة، بما في ذلك بطاقاتهم الائتمانية، محفوظة لدى "إكس"، وهو ما يسهل التعرّف عليهم.

وكانت منصة إكس قد شهدت خلال الأسبوعَين الماضيَين طوفاناً من الصور ذات الطابع الجنسي المعدلّة بواسطة "غروك"، تلبيةً لطلبات المستخدمين، وشملت استعمال صور أشخاص حقيقيين من دون موافقتهم. في البداية، تعامل إيلون ماسك بخفّة مع القضية، وقام في الأسبوع الماضي بإعادة نشر صورة معدلة بواسطة "غروك" وهو يرتدي البيكيني، مرفقةً برموز تعبيرية ضاحكة، لكن هذه الخطوة تشير إلى جديّة أكبر في التعامل مع القضية، بعد انتقادات جهات حكومية حول العالم.

ويوم الجمعة الماضي، وسّع القضاء الفرنسي تحقيقه بحق "إكس" ليشمل اتهاماتٍ جديدة باستخدام "غروك" في توليد ونشر مواد إباحية للأطفال. كذلك، وجّهت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية إشعاراً رسمياً إلى المنصة، طالبتها فيه بتقديم تقرير خلال 72 ساعة حول إجراءات إزالة محتوى فاحش جرى إنشاؤه بأداتها "غروك" من دون موافقة النساء المعنيات. فيما أعربت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية عن "قلقها البالغ" إزاء الشكاوى العامة المتعلقة بمحتوى "فاحشٍ ومسيءٍ على نحوٍ صارخ" على منصة إكس، مشيرةً إلى أنها ستستدعي ممثلي الشركة.

وخلال هذا الأسبوع، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المحتوى الذي أنشأه "غروك" بأنه "مخزٍ ومقزّز"، وقال: "هذا غير قانوني ولن نتسامح معه"، مضيفاً: "لقد طلبتُ دراسة جميع الخيارات المتاحة"، مؤكداً أن على "إكس أن تُحسّن من أدائها وتُزيل هذا المحتوى. سنتخذ إجراءات حيال هذا الأمر لأنه ببساطة غير مقبول".