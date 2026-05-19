"إكس" تفرض قيوداً على عدد التغريدات المجانية

- قلّصت منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك عدد المنشورات المجانية المسموح بها يومياً إلى 50 منشوراً و200 رد، مقارنة بالحد السابق البالغ 2400 منشور، مما أثار استياء المستخدمين المجانيين. - تتضمن الحدود الجديدة قيوداً على الرسائل والتغريدات والتغييرات في البريد الإلكترونيّ، مع إمكانية تقليل هذه الحدود خلال فترات الاستخدام المكثف، وتُعلم المستخدمين عند الوصول إلى الحد الأقصى. - تبرر إدارة "إكس" هذه القيود بتخفيف الجهد وتقليل وقت التعطل، مع توفير خيار الاشتراك في باقة "إكس بريميوم" للمستخدمين الذين يحتاجون إلى نشر أكثر من 50 منشوراً يومياً.

قلّصت إدارة منصة إكس التابعة لإيلون ماسك عدد المنشورات المجانية المسموح بها يومياً. الآن بات الحد المسموح من المنشورات في حسابات "إكس" غير المدفوعة 50 منشوراً و200 رد يومياً. وهذا أقل بكثير من الحد الأقصى السابق البالغ 2400 منشور يومياً.

وباتت صفحة مركز المساعدة الآن تقول: "يبلغ حد الرسائل المرسلة يومياً 500 رسالة. التغريدات: 2400 تغريدة في اليوم. يتم تقسيم حد التحديث اليومي إلى حدود أصغر على فواصل زمنية قدرها نصف ساعة. يتم احتساب إعادات التغريد كتغريدات. التغييرات التي يجري إدخالها على البريد الإلكترونيّ للحساب: 4 تغييرات في الساعة. المتابعة (يومياً): حد المتابعة الفنية هو 400 في اليوم".

وتضيف الصفحة: "تجدر الإشارة إلى أن هذا مجرد حد فني للحساب، وأنه توجد قواعد إضافية تمنع سلوك المتابعة المكثّف. المتابعة (المستندة إلى حساب): بمجرد أن يتابع أحد الحسابات 5000 حساب آخر، يتم وضع حدود على محاولات المتابعة الإضافية حسب النسب الخاصة بالحساب". وتضم هذه الحدود الإجراءات المتخذة من جميع الأجهزة؛ بما في ذلك تطبيق الويب، والهواتف المحمولة، وواجهة برمجة التطبيقات وما إلى ذلك. وقد يجري تقليل هذه الحدود مؤقتاً خلال فترات الاستخدام المكثف للموقع.

وعند الوصول إلى الحد "فسنتيح لك معرفة ذلك عن طريق رسالة خطأ تخبرك بالحد الذي وصلت إليه. بالنسبة إلى الحدود المستندة إلى وقت (مثل حدود الرسائل الخاصّة والتغريدات والتغييرات في البريد الإلكترونيّ للحساب وطلبات واجهة برمجة التطبيقات)، فستظل قادراً على إعادة المحاولة بعد انتهاء الحد الزمني"، يقول مركز المساعدة.

وتبرّر إدارة "إكس" وضع هذه الحدود بأنها "تخفف بعض الجهد المبذول وراء الكواليس في إكس، كما تقلل من وقت التعطل وصفحات الخطأ". لكن القيود الجديدة أثارت حفيظة المستخدمين المجانيين كما بدا ذلك من تعليقاتهم في "إكس" و"ريديت"، مع تهديدات جديدة بمغادرة المنصة كخطوة احتجاجية.

وعلى من يوافق على شروط "إكس" الجديدة، ولكن يحتاج أكثر من 50 منشوراً في اليوم، أن يدفع المال مقابل باقة "إكس بريميوم".