"إكس" تفرض قيوداً جغرافية على "غروك" بعد جدل توليد صور جنسية

أعلنت منصة إكس، التابعة لإيلون ماسك، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات لمنع روبوت الدردشة "غروك" من "تعرية" صور أشخاص حقيقيين، وذلك عقب موجة انتقادات عالمية، بسبب توليده صوراً ذات طابع جنسي لنساء وأطفال. وجاء الإعلان بعدما أطلق المدّعي العام في ولاية كاليفورنيا تحقيقاً بشأن شركة "إكس إيه آي" مطوّرة "غروك"، على خلفية محتوى جنسي صريح، وبالتزامن مع قيام عدة دول بحظر الوصول إلى الروبوت أو فتح تحقيقات خاصة بها.

وصرحت "إكس" أنها ستعمل على "حجب الميزة جغرافياً" عبر منع جميع مستخدمي "غروك" و"إكس" من إنشاء صور لأشخاص يرتدون "ملابس السباحة والملابس الداخلية وما شابهها" في الولايات القضائية التي تُعدّ هذه الأفعال غير قانونية. وأضاف فريق السلامة في "إكس" في بيان: "نفّذنا إجراءات تقنية لمنع حساب "غروك" من إتاحة تعديل صور أشخاص حقيقيين بملابس كاشفة مثل البيكيني". وتابع: "ينطبق هذا القيد على جميع المستخدمين، بمن فيهم المشتركون المدفوعون".

وأشار البيان إلى أنه ضمن "طبقة حماية إضافية"، أصبحت ميزة إنشاء الصور وإمكانية تعديلها عبر حساب "غروك" على منصة إكس متاحةً الآن للمشتركين المدفوعين فقط.

وكانت المفوضية الأوروبية، التي تعمل بصفة الجهة الرقابية الرقمية في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت في وقت سابق أنها أخذت علماً بـ"إجراءات إضافية تتخذها إكس لحظر توليد غروك صوراً جنسية لنساء وأطفال". وأضاف المتحدث باسم المفوضية، توماس رينييه، في بيان: "سنقيّم هذه التغييرات بعناية للتأكد من أنها تحمي المواطنين في الاتحاد الأوروبي بشكل فعّال"، وذلك بعد انتقادات حادة بسبب صور "تعري" جرى إنتاجها من دون موافقة أصحابها.

وتزايد الضغط الدولي على "إكس إيه آي" لضبط "غروك" بعدما أتاحت ميزة ما يُعرف بـ"الوضع الحار" (Spicy Mode) للمستخدمين إنشاء صور مزيفة ذات طابع جنسي لنساء وأطفال باستخدام أوامر نصية بسيطة مثل: "ضعها ببيكيني" أو "أزيل ملابسها".

ووصف المدّعي العام في كاليفورنيا روب بونتا في وقت سابق، يوم الأربعاء، التقارير المتزايدة حول هذا المحتوى بأنها "صادمة"، مضيفاً: "لا تسامح لدينا إطلاقاً مع إنشاء ونشر صور حميمة من دون موافقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال". وأشار بونتا إلى أن التحقيق في كاليفورنيا سيحدّد ما إذا كانت "إكس إيه آي" قد انتهكت قانون الولاية، بعدما استُخدمت الصور الصريحة "لمضايقة أشخاص عبر الإنترنت".

وفي السياق نفسه، أصبحت إندونيسيا، يوم السبت، أول دولة تحظر الوصول إلى "غروك" بالكامل، وتبعتها ماليزيا يوم الأحد. وأشارت الهند، يوم الأحد، إلى إن "إكس" أزالت آلاف المنشورات ومئات الحسابات استجابةً لشكاواها.

وفي بريطانيا، أعلنت هيئة تنظيم الإعلام "أوفكوم"، يوم الاثنين، فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت "إكس" قد أخفقت في الامتثال للقانون بشأن الصور الجنسية. وفي فرنسا، ذكرت مفوضة شؤون الأطفال سارة إل هيرييوم، الثلاثاء، أنها أحالت الصور التي ولّدها "غروك" إلى المدّعين، وهيئة تنظيم الإعلام "أركوم" (Arcom)، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان تحليل قد أُجري الأسبوع الماضي لأكثر من 20 ألف صورة من إنتاج "غروك"، نفذته منظمة "إيه آي فورِنزيكس" (AI Forensics) غير الربحية في باريس، قد خلص إلى أن أكثر من نصف الصور تُظهر "أفراداً بملابس قليلة"، وغالبيتهم من النساء، بينما بدا نحو اثنين بالمائة منهم قاصرين.