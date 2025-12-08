"إكس" تغلق حساباً إعلانياً للمفوضية الأوروبية بعد تغريمها

- أغلقت شركة "إكس" حساب المفوضية الأوروبية الإعلاني بعد تغريمها 120 مليون يورو لانتهاك قانون الخدمات الرقمية، حيث استغلت المفوضية ثغرة لزيادة نطاق الإعلان بشكل مصطنع. - ندد الاتحاد الأوروبي برد فعل إيلون ماسك على الغرامة، موضحًا أن السبب هو منح "إكس" شارة التحقق الزرقاء بشكل مضلل وعدم الشفافية في الإعلانات، وليس الرقابة. - يواصل الاتحاد الأوروبي تحقيقات أخرى بحق "إكس" بشأن المحتوى والخوارزميات، ولدى ماسك 90 يومًا لتقديم خطة عمل أو الطعن في الحكم.

أغلقت شركة إكس الحساب الإعلاني للمفوضية الأوروبية، بعد تغريم الأخيرة للشركة 120 مليون يورو (حوالي 140 مليون دولار) لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية. واتهم رئيس قسم المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، المفوضية بإساءة استخدام ثغرة أمنية لزيادة نطاق الإعلان، بحسبه، وبرّر بذلك إغلاق حسابها الإعلاني، وفق ما جاء في تدوينة له، أول أمس السبت.

The irony of your announcement:



You logged into your dormant ad account to take advantage of an exploit in our Ad Composer — to post a link that deceives users into thinking it’s a video and to artificially increase its reach.



As you may be aware, X believes everyone should… https://t.co/ziuhUOimOT — Nikita Bier (@nikitabier) December 6, 2025

ووفقاً لبير، لم تستخدم المفوضية الأوروبية حسابها الإعلاني في "إكس" منذ عام 2021، لكنها استخدمت صيغة منشور مخصصة صراحةً للإعلانات في إعلانها عن الغرامة المفروضة على "إكس". ويدّعي أن المفوضية نشرت "رابطاً يخدع المستخدمين ليعتقدوا أنه فيديو، ولزيادة نطاقه بشكل مصطنع". لكن في الحقيقة المنشور فعلاً كان عبارة عن فيديو.

Today, we fined X for non-compliance with transparency obligations under the DSA.



We're holding X accountable for:

🔹Deceptive design of its ‘blue checkmark’

🔹Lack of transparency of its advertising repository

🔹Failure to provide access to public data for researchers



↓ — European Commission (@EU_Commission) December 5, 2025

وفي سياق متصل، ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت، بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته إكس. وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: "هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً".

في تعليق على الغرامة، قال ماسك عبر حسابه على "إكس": "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل". وأضاف في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي".

وفقاً للاتحاد الأوروبي، غُرمت "إكس" لمنحها شارة التحقق الزرقاء بطريقة ضللت المستخدمين، بالإضافة إلى عدم الشفافية في إعلانات المنصة، وحرمان الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة المتاحة عادة لمتابعة القضايا الجدلية مثل المحتوى السياسي. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الغرامة لا علاقة لها بالرقابة. وسارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتقاد الغرامة. وكان ترامب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات. ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الغرامة بأنها "هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي".

ويواصل الاتحاد الأوروبي ثلاثة تحقيقات أخرى بحق المنصة؛ اثنان منها يتعلقان بالمحتوى والخوارزميات التي تروّجه، والتي تغيرت بعد شراء ماسك "تويتر" في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وتغيير اسمها إلى "إكس". كما تحقق المفوضية بشأن انتهاكات محتملة للقوانين التي تحظر التحريض على العنف أو الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة آلية تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى الذي يعتقدون أنه غير قانوني. ولدى ماسك 90 يوماً لتقديم خطة عمل استجابة للغرامة، مع إمكانية الطعن في أي حكم، كما فعلت شركات أخرى مثل "آبل" أمام محكمة العدل الأوروبية.