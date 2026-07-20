"إكس" تعلّق حساب القنصلية البريطانية في القدس إثر بيان ينتقد إسرائيل

- علّقت منصة "إكس" حساب القنصلية البريطانية العامة في القدس لأسباب غير معروفة، ولم تعلّق القنصلية على ذلك حتى الآن. يُعتقد أن هناك ضغوطًا لتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين. - آخر منشور للقنصلية كان بيانًا مشتركًا من 11 دولة والاتحاد الأوروبي حول الأسرى الفلسطينيين، ينتقد الاعتقال الإداري الإسرائيلي وظروف السجون القاسية. - البيان دعا إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة والوصول إلى الرعاية الطبية، وسط تقارير عن تدهور صحة بعض المعتقلين.

علّقت منصة "إكس" حساب القنصلية البريطانية العامة في مدينة القدس المحتلة لأسباب غير معروفة.

ومنذ مساء الأحد، تظهر على صفحة القنصلية عبارة "حساب معلق"، وحتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش الاثنين، لم تكن القنصلية قد عقّبت على تعليق حسابها. ولطالما أكّد ناشطون إسرائيليون ومنظمات حقوقية وجود ضغوط على منصات التواصل لتقييد أي محتوى داعم للشعب الفلسطيني أو منتقد لممارسات تل أبيب.

وكان آخر منشور ظهر على حساب القنصلية البريطانية في "إكس" يتضمن بياناً أصدرته 11 دولة والاتحاد الأوروبي حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وبالإضافة إلى بريطانيا، صدر البيان المشترك عن بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والاتحاد الأوروبي. ويظهر البيان نفسه منشوراً على حسابات الدول الموقعة عليه، وكذلك على حساب الاتحاد الأوروبي.

وتطرّق البيان إلى "الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية دون توجيه تهمة رسمية". وقال: "يحتجز أكثر من 9000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم آلاف محتجزون دون تهمة أو محاكمة". أضاف: "تصف منظمات حقوق الإنسان ظروف السجون الإسرائيلية بأنها قاسية ومهدّدة للحياة، مشيرةً إلى نقص الغذاء والحرمان من الرعاية الطبية والانتهاكات الممنهجة".

وتابع: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة بشأن تدهور صحة الدكتور (حسام) أبو صفية"، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أبو صفية في ديسمبر/ كانون الأول 2024 في غزة من دون توجيه لائحة اتهام، وهو يعاني من ظروف اعتقال قاسية في مرفق ركيفت المقام تحت الأرض، وتحدث عن تعرضه للتعذيب.

وشدّد البيان المشترك على أن "للمحتجزين الحق في معرفة التهم الموجهة إليهم، ويجب منحهم الحق في الحصول على المساعدة القانونية والخضوع لمحاكمة عادلة". ودعا إسرائيل إلى "الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه المحتجزين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الوصول الفوري إلى جميع مرافق الاحتجاز".

ويعاني الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، وبينهم أطفال ونساء، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وتصاعدت الاعتداءات بحق الأسرى في السجون منذ أن بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

(الأناضول، العربي الجديد)