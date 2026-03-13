"إكس" تعرض تعديل علامة التحقّق الزرقاء للاتحاد الأوروبي

- فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 138 مليون دولار على منصة "إكس" بسبب انتهاكها للقواعد الرقمية، بما في ذلك تصميم خادع لعلامة التحقق الزرقاء، مما دفع المنصة لتقديم حلول جديدة تخضع للتقييم من قبل المفوضية الأوروبية. - بعد استحواذ إيلون ماسك على "إكس"، تغيرت سياسة علامة التحقق الزرقاء، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الدفع للحصول عليها، مما أثار قضايا تتعلق بالثقة والمصداقية. - تواجه "إكس" تحقيقات مستمرة من الاتحاد الأوروبي حول تعاملها مع المحتوى غير القانوني، وقدمت استئنافاً ضد الغرامة، مع توقعات بتقديم حلول إضافية لانتهاكات أخرى.

عرضت منصة إكس للتواصل الاجتماعي إجراء تغييرات على علامة التحقّق الزرقاء التي تظهر بجانب الحسابات، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 138 مليون دولار عليها، وفقاً لما قاله متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الجمعة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، توماس رينييه، إن "إكس قدّمت حلولاً بما يتعلق بعلامة التحقّق الزرقاء الخاصة بها"، مؤكداً أنها "ستخضع للتقييم بعناية" من المفوضية الأوروبية، لكنّه لم يقدم أي معلومات إضافية حولها، وأضاف: "علينا أن نقدّر حقيقة أنه بعد تبادل بناء مع الشركة، أخذت الشركة التزامها على محمل الجد وقدمت لنا حلولاً". ولم تعلّق المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك

على استفسارات وكالة فرانس برس.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الغرامة على "إكس" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب انتهاكها للقواعد الرقمية، بما في ذلك ما وصف بأنه "تصميم خادع" لعلامة التحقّق الزرقاء. وكانت معرّضة لغرامة مالية دورية في حال لم تقدّم حلولاً.

في السابق، كانت علامات التحقّق الزرقاء تهدف إلى التأكد من هوية بعض المستخدمين مثل المشاهير والصحافيين والسياسيين في محاولة لتعزيز الثقة بالمنصة. لكن بعد استحواذ ماسك عليها عام 2022، سمح للمستخدمين بالدفع للحصول على هذه العلامة.

وجاءت الغرامة المفروضة على الشركة، ضمن تحقيق مستمر بدأ في ديسمبر 2023، في الوقت الذي يدرس فيه منظمو الاتحاد الأوروبي كيفية تعامل "إكس" مع انتشار المحتوى غير القانوني والتلاعب بالمعلومات.

وأعلنت "إكس" في فبراير/ شباط الماضي أنها قدمت استئنافاً لدى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ضد الغرامة، وهي الأولى من نوعها بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، قال رينييه إن المفوضية لا تزال تتوقع أن تُدفع الغرامة بحلول يوم الاثنين، وأن تقدم الشركة مزيداً من الحلول لانتهاكات أخرى بحلول 28 إبريل/ نيسان المقبل.

واصطدمت "إكس" وإيلون ماسك أكثر من مرّة مع الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، كان آخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع الإعلان عن فتح تحقيق حول إنتاج برنامج الذكاء الاصطناعي غروك، المدمج بالمنصة، صوراً جنسيةً مزيّفة ومعدّلة لنساء وقاصرين، وهو ما أثار ردّات فعل غاضبة حول العالم.