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"إكس" تطلق نسخة جديدة من تطبيقها على نظام أندرويد

سوشيال ميديا
واشنطن

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21 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13:18 (توقيت القدس)
شعار تطبيق إكس على هاتف محمول، 24 يوليو 2023 (Getty)
شعار تطبيق إكس على شاشة هاتف، 24 يوليو 2023 (Getty)
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- أطلقت منصة "إكس" نسخة جديدة من تطبيقها على نظام أندرويد، بعد إعادة بنائه من الصفر لتحسين الأداء مقارنة بنسخة آي أو إس، مع تحسينات في سرعة التحميل وسلاسة التمرير والإشعارات.
- وصف نيكيتا بيير، رئيس المنتجات في "إكس"، المشروع بأنه أحد أكبر المشاريع الهندسية في تاريخ الشركة، مشيراً إلى أن التطبيق الجديد أسرع وأسلس، مع خطط لتطوير ميزات جديدة بسرعة فائقة.
- من المتوقع أن تسهم النسخة الجديدة في جذب مستخدمين جدد في الأسواق العالمية، حيث ينتشر نظام أندرويد بشكل أوسع، مع تحسينات مستقبلية تشمل دعم البث الصوتي المباشر وأدوات تحرير الفيديو.

أطلقت منصة إكس نسخة جديدة من تطبيقها، الاثنين، وأتاحتها أمام الجمهور، بعد نحو عامٍ من إعلان الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك

أنها ستبدأ بإعادة بناء تطبيقها على نظام أندرويد، بسبب أدائه المنخفض مقارنة بنسخة نظام آي أو إس.

وأكّدت "إكس" في إعلانها أن النسخة الجديدة من التطبيق بنيت من الصفر، لافتةً إلى أنها توفر تحسينات في سرعة التحميل وسلاسة التمرير والإشعارات، إلى جانب سلسلة من المزايا الأخرى.

وكان رئيس المنتجات في "إكس"، نيكيتا بيير، قد قال في أغسطس/ آب 2025، إن الشركة تشكّل "فريق الأحلام" الخاص بنسخة نظام أندرويد لإعادة تصميم تجربة الاستخدام بالكامل. ومع إطلاق النسخة الجديدة، الاثنين، وصف بيير المشروع بأنه أحد "أكبر المشاريع الهندسية" في تاريخ الشركة، موضحاً أن التطبيق الجديد بني من الصفر، وليس مجرد تحديث للنسخة السابقة. وكتب بيير عبر حسابه على "إكس": "التطبيق صار أسرع وأسلس، والأهم من ذلك أنّه سيمكّننا من تطوير ميزات جديدة بسرعة فائقة".

وأوضح بيير أن التطبيق لم يكتمل بعد، مشيراً إلى وجود جوانب تحتاج إلى تحسين، مثل تعزيز أداء التطبيق على أجهزة أندرويد القديمة، وإضافة دعم لخدمة البث الصوتي المباشر (Spaces). ولفت إلى أن ميزات أخرى ستصل قريباً إلى نسخة أندرويد، منها أداة لتحرير مقاطع الفيديو، وميزة التفاعل عبر الفيديو.

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وأشار موقع تك كرانش إلى أن إطلاق نسخة جديدة قد يسهم في جذب مزيد من المستخدمين الجدد أو الراغبين في العودة لاستخدام التطبيق في الأسواق العالمية التي ينتشر فيها نظام أندرويد على نطاق أوسع من أي أو إس. وكانت مشكلات "إكس" على أندرويد قد وصلت إلى مرحلة خطيرة العام الماضي، مع عدم قدرة المستخدمين على فتح المنشورات عند الضغط عليها.

ويمكن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد الحصول على النسخة الجديدة من "إكس" عبر تحديث التطبيق أو تحميله من متجر غوغل بلاي.

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