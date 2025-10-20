"إكس" تطلق خدمة لإعادة توزيع أسماء المستخدمين الخاملة

أطلقت منصّة التواصل الاجتماعي إكس خدمتها الجديدة "سوق الأسماء" (Handle Marketplace)، التي تتيح لمشتركي "بريميوم بلس" (Premium Plus) و"بريميوم بيزنس" (Premium Business) تصفّح وطلب أسماء المستخدمين الخاملة لأول مرّة. لكن هذه الخطوة لا تخلو من الجدل، إذ تُنشئ نظاماً ذا مستويين يتيح الحصول على الأسماء النادرة مقابل مبالغ قد تصل إلى سبعة أرقام، في حين تبقى الأسماء الأساسية مجانية، مع وجود "تفصيلة" قد تجعل المستخدمين يفكرون مرتين قبل خفض مستوى اشتراكهم.

تصف الشركة هذه الخدمة بأنها "الأولى من نوعها في القطاع"، وجاءت لمعالجة إحدى أقدم مشكلات مواقع التواصل: احتكار الأسماء غير المستخدمة. وبموجب النظام الجديد، يمكن لمشتركي المستويات المميزة فقط دخول السوق، ما قد يُحدث تحولاً جذرياً في مفهوم ملكية الهوية الرقمية.

يقسّم السوق الأسماء المتاحة إلى فئتين تكشفان عن استراتيجية "إكس" في تحقيق الدخل:

الأسماء ذات الأولوية (Priority Handles): وتشمل الأسماء الكاملة، أو العبارات متعددة الكلمات، أو المجموعات الأبجدية الرقمية. وتبقى مجانية للمشتركين المميزين.

الأسماء النادرة (Rare Handles): وهي الأسماء القصيرة أو الكلمات المفردة المطلوبة بشدة، وتُعرض بأسعار مرتفعة تبدأ من 2500 دولار وقد تتجاوز المليون دولار بحسب الطلب.

غير أن ما يجعل هذه الخطوة أكثر إثارة للجدل هو نموذج الملكية الجديد. فشراء الاسم ليس صفقة لمرة واحدة، بل هو عملياً اشتراك دائم مقنّع في هيئة سوق. فوفقاً لصفحة "كيف تعمل الخدمة" في موقع الشركة، يزول الاسم الجديد فور خفض المستخدم مستوى اشتراكه، ويعود حسابه إلى اسمه السابق تلقائياً.

وجاء في إعلان الحساب الرسمي @XHandles:

"يُعد سوق الأسماء في إكس أول حلّ من نوعه لإعادة توزيع الأسماء غير المستخدمة. سيتمكن المشتركون المؤهلون في بريميوم من البحث وتقديم الطلبات، مع خيارات مجانية ومدفوعة على حد سواء".

The X Handle Marketplace is our industry-first solution to redistribute handles that are no longer in use.



Eligible Premium subscribers will be able to search and make requests, with both complimentary and paid options available. — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

توقيت الإطلاق ليس عشوائياً. فمنذ استحواذ إيلون ماسك على المنصّة، تواجه "إكس" صعوبة في جذب المستخدمين إلى اشتراكاتها المميزة، بعدما تراجعت عائدات الإعلانات بشكل حاد. وبربط الأسماء المرغوبة بالاشتراكات المدفوعة وجعلها تزول عند الإلغاء، تخلق الشركة آلية قوية للاحتفاظ بالمشتركين تتجاوز رمزية العلامة الزرقاء.

الأمر يثير اهتمام الشركات وصنّاع المحتوى الذين يلاحقون منذ سنوات أسماء مستخدم قصيرة أو شهيرة. فمثلاً، اسم مثل @Nike، الخامل منذ عام 2009، قد يصبح متاحاً نظرياً، لكن فقط لمن يوافق على دفع رسوم الاشتراك المميز بشكل دائم. وتشير الشركة إلى أنها قد تتيح مستقبلاً ميزة "إعادة التوجيه" مقابل رسوم إضافية، لكن ذلك ما زال نظرياً.

كما أنّ النظام الجديد يجمّد الاسم الأصلي للمستخدم عند حصوله على اسم جديد، ما يخلق حالة "كراس موسيقية رقمية" تُحتجز فيها الأسماء بدلاً من أن تُعاد للتداول. هذا النمط من الندرة المصطنعة يشبه إلى حد بعيد آلية المضاربة في أسماء النطاقات (Domains)، لكن مع إضافة اشتراط الاستمرار في الدفع للحفاظ على الملكية.

من منظور "إكس"، يشكّل هذا النظام اختباراً حاسماً لمعرفة ما إذا كان المستخدمون مستعدّين لدفع رسوم متكرّرة مقابل "ترف الهوية الرقمية". فالمنصّة بحاجة ماسة إلى مصادر دخل مستدامة تتجاوز الإعلانات، وقد تكون الخصائص التي تخلق تبعية دائمة للمستخدمين هي الحلّ. غير أن هذا التوجّه قد يُنفّر آخرين يرون أنّ اسم المستخدم جزء أساسي من الهوية الرقمية، لا ميزةً فاخرة تُشترى بالمال.

ويراقب قطاع التواصل الاجتماعي هذه التجربة عن كثب، إذ إن نجاح "سوق الأسماء" قد يدفع منصّات مثل "إنستغرام" و"تيك توك" و"لينكد إن" إلى اعتماد نماذج مماثلة لاستثمار الهويّة الرقمية.

لكن ما زال هناك غموض حول معايير تحديد الأسماء الخاملة، وما إذا كانت الشركة تُخطر أصحابها الأصليين قبل إعادة طرحها في السوق. فحتى الآن، لم تفصّل "إكس" سوى أنّ الأسماء يجب أن تكون "غير مستخدمة"، وهو تعريف فضفاض يفتح الباب أمام نزاعات محتملة تتعلّق بحقوق الملكية الرقمية.

في النهاية، يمثّل "سوق الأسماء" أكثر من مجرد وسيلة للحصول على اسم جذّاب؛ فهو آلية متقدّمة لربط الهوية الرقمية بالاشتراك المدفوع، وتحويلها إلى مصدر دخل متكرر. وبجعل الأسماء المميزة تزول عند إلغاء الاشتراك، تكون "إكس" قد ابتكرت أقوى وسيلة احتفاظ بالمشتركين حتى الآن، في خطوة قد تغيّر الطريقة التي يُنظر بها إلى ملكية أسماء المستخدمين عبر الإنترنت.