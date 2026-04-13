- خفضت منصة "إكس" المدفوعات للمستخدمين الذين ينشرون عناوين مضللة ويعيدون نشر الأخبار بسرعة، محذرة من إغراق الصفحات بمحتوى رديء الجودة. - برنامج مشاركة الأرباح يمنح صناع المحتوى حصة من عائدات الإعلانات بشرط وجود 500 متابع موثق و5 ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أشهر، مع تخفيض مدفوعات المجمّعين بنسبة 60% وزيادة التخفيض بنسبة 20% إضافية. - اشتكى مؤثرون يمينيون من توقف مدفوعاتهم، حيث أُلغيت تفعيل الأرباح لبعضهم بسبب انتهاكات لمعايير تحقيق الدخل، مما يعيق نمو المبدعين الجدد.

خفضت منصة التدوين "إكس"، "تويتر" سابقاً، المدفوعات للمستخدمين الذين ينشرون عناوين مضللة ويعيدون نشر الأخبار. وغرّد رئيس قسم المنتجات في الشركة نيكيتا بير بأن جميع "المجمّعين"، وهم المستخدمون الذين يعيدون نشر الأخبار من حسابات أخرى بسرعة، قد تلقوا أموالاً أقل من برنامج مشاركة الأرباح مع صُنّاع المحتوى. وحذّرت منصة إيلون ماسك أصحاب الحسابات من "إغراق صفحات المستخدمين" بمحتوى رديء الجودة.

وبموجب برنامج مشاركة الأرباح مع صُنّاع المحتوى، تُقدم "إكس" حصة من عائدات الإعلانات لصناع المحتوى الذين لديهم 500 متابع موثق على الأقل ويحققون 5 ملايين مشاهدة على الأقل خلال ثلاثة أشهر. وكتب بير أن مدفوعات المُجمّعين قد خُفّضت بنسبة 60%، وسيتم تخفيض هذا الإجمالي بنسبة 20% إضافية. كذلك تحدّث بير عن اقتطاع دائم من المدفوعات للأشخاص الذين يستخدمون وسم "🚨عاجل" في كلّ منشور على منصة "إكس".

وجاء منشور مسؤول "إكس" بعدما اشتكى مؤثرون يمينيون عدة من أنّ مدفوعاتهم قد توقفت. وكتب دومينيك ماكجي، الذي ينشر محتوى نظريات المؤامرة على حسابه تحت اسم دوم لوكري ولديه 1.6 مليون مُتابع، يوم السبت، إنه تمّ إلغاء تفعيل الربح من حسابه "من دون أيّ توضيح". وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماكجي كان يكسب 55 ألف دولار سنوياً من "إكس"؛ لكنه السبت نشر ما بدا أنه رسالة من الشركة تفيد بأنه قد استُبعد من برنامج مشاركة الأرباح بسبب "انتهاكات لمعايير تحقيق الدخل".

بير أضاف أنه "بات واضحاً تماماً أن إغراق صفحات التواصل الاجتماعي بمائة منشور مسروق مُعاد نشرها وعناوين مضللة يومياً يزاحم المبدعين الحقيقيين ويعيق نموّ المبدعين الجدد". وتابع أن "إكس لن تنتهك أبداً حرية التعبير أو الوصول، لكننا لن نُعوّض عن التلاعب بالبرنامج أو بمستخدمينا".