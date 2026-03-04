إكس تحظر الربح من فيديوهات الحرب المفبركة بالذكاء الاصطناعي

- أعلنت منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك حظر تحقيق الربح من نشر مقاطع الفيديو الحربية المفبركة بالذكاء الاصطناعي دون الإشارة إلى طبيعتها، مع تعليق الحسابات لمدة 90 يوماً للمخالفين، وتكرار المخالفة يؤدي إلى حظر دائم. - تأتي هذه الخطوة في ظل انتشار واسع للمقاطع المضللة حول العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تم تداول مشاهد مفبركة على منصات التواصل الاجتماعي، مما يبرز أهمية الوصول إلى معلومات موثوقة خلال أوقات الحرب. - حصدت المواد الملفّقة التي تصور إيران بصورة تهديدية أكثر من 21.9 مليون مشاهدة على منصة "إكس"، مما يعكس حجم التضليل المتداول عبر منصات متعددة مثل "تيك توك" و"تليغرام".

أعلنت منصة إكس التابعة لإيلون ماسك حظرها تحقيق الربح من المنصة في حال النشر المتكرّر لمقاطع الفيديو الحربية المفبركة بالذكاء الاصطناعي من دون الإشارة إلى طبيعتها. وستعمل المنصة على تعليق حسابات المستخدمين لمدة 90 يوماً في حال نشرهم مقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لنزاع مسلح من دون الإفصاح عن استخدامهم الذكاء الاصطناعي فيها. وأكدت المنصة، مساء أمس الثلاثاء، أن تكرار المخالفة سيؤدي إلى حظر دائم.

ويستطيع المستخدمون جني مئات الدولارات شهرياً على "إكس" عبر برنامج تقاسم أرباح الإعلانات الخاص بها، لكن رئيس قسم المنتجات في شركة "إكس" نيكيتا بير أعلن قال إن "الوصول إلى معلومات موثوقة من الميدان يصبح أمراً بالغ الأهمية خلال أوقات الحرب"، محذراً من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية تجعل "من السهل جداً إنشاء محتوى قد يضلل الناس". ويأتي هذا التعديل في سياسات المنصة في ظل انتقادات واسعة لنهج إدارة المحتوى منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، مقابل 44 مليار دولار، في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

Today we are revising our Creator Revenue Sharing policies to maintain authenticity of content on Timeline and prevent manipulation of the program.



During times of war, it is critical that people have access to authentic information on the ground. With today’s AI technologies,… — Nikita Bier (@nikitabier) March 3, 2026

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إغراق مواقع التواصل بالمقاطع المضللة حول العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وظهرت في "إكس" و"إنستغرام" و"فيسبوك" مشاهد معارك مفبركة، بما في ذلك مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لصاروخ إيراني يقسم مبنى سكنياً في تل أبيب إلى نصفين؛ لكن منصة مسبار أكدت زائف، إذ إن مقطع الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، مع وجود كلمة "فيو" أدنى يمين المشهد، وهي علامة مميزة لروبوت توليد المقاطع "فيو" من شركة غوغل.

كما وجدت "بي بي سي" أن مقطع فيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي، لصواريخ إيرانية تطارد طائرة أميركية وتسقطها، حصد 70 مليون مشاهدة. ورصدت صحيفة ذا غارديان استخدام الذكاء الاصطناعي لاستبدال الدخان المتصاعد من موقع ضربة صاروخية حقيقية بكرة نارية مفبركة أكبر بكثير.

وانتشرت صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر سيناريوهات دراماتيكية مثل إغراق سفن حربية أميركية، بينها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.

ووفق بيانات "نيوزغارد"، المتخصص في رصد الأخبار المضللة، حصدت هذه المواد الملفّقة التي تصور إيران بصورة أكثر تهديداً مما تشير إليه المعطيات الميدانية أكثر من 21.9 مليون مشاهدة على منصة إكس وحدها. ويرى باحثون أن هذه الأرقام تمثل جزءاً صغيراً فقط من حجم التضليل المتداول، إذ تنتشر الصور ومقاطع الفيديو المضللة عبر منصات أخرى مثل "تيك توك" و"تليغرام" و"واتساب"، حيث يصعب قياس مدى انتشارها بدقة.