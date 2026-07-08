"إكس" تحارب الفيديوهات المسروقة بأداة تعديل

- أطلقت منصة "إكس" أداة تعديل فيديو جديدة لتشجيع المستخدمين على إنشاء محتوى أصلي بدلاً من إعادة نشر الفيديوهات المسروقة، وتتيح الأداة دمج الصور والمقاطع وإضافة ترجمات متعددة اللغات. - أكد نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في "إكس"، أن الأداة تهدف إلى توفير وسيلة عملية لإنشاء محتوى أصلي، مشيراً إلى أن العديد من المنشورات تحتوي على مواد مسروقة. - تعاني "إكس" من نقص في أدوات حماية حقوق المحتوى مقارنة بمنصات أخرى مثل "ميتا" و"يوتيوب"، وتواجه تحديات تتعلق بالحسابات الآلية وسرقة المحتوى.

لتشجيع المستخدمين على نشر محتوى أصلي، بدلاً من إعادة نشر الفيديوهات المسروقة من حسابات الآخرين، أطلقت منصة إكس أداة تعديل فيديو تحتوي على ميزات تسهّل صناعة المحتوى الخاص بدل سرقة محتوى الآخرين. وتسمح أداة تعديل الفيديو بشاشة خضراء لدمج الصور والمقاطع ومنشورات "إكس" الأخرى، وبإضافة ترجمة مكتوبة بلغات متعددة، وتخصيص مظهرها.

وغرّد رئيس قسم المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، أن الفكرة هي توفير أداة تعديل فيديو "عملية"، بحيث يمكن لبعض الفيديوهات على منصة "إكس" أن "تكون أخيراً محتوى أصلياً غير موجود على منصات أخرى". وأشار إلى أن العديد من المنشورات من الحسابات الرائدة على "إكس" تحتوي على مواد مسروقة، أحياناً بعد خمس سنوات من انتشار المحتوى الأصلي.

ولطالما كان المحتوى المعاد استخدامه طريقاً مختصرة للانتشار السريع في مواقع التواصل، خاصة وأن المنصة تكافئ مالياً على الانتشار. ويقول بير إنه "من أهم أولوياتنا تزويد المبدعين بالأدوات اللازمة لإنشاء محتوى أصلي، ومكافأتهم. لدينا المزيد من التحديثات لمحرر الفيديو في الأسابيع المقبلة".

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وتفتقر "إكس" أيضاً إلى أدوات مدمجة تمكّن صناع المحتوى من الإبلاغ عن أعمالهم في حال سرقتها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ذلك، على غرار الحماية التي توفرها "ميتا" لصناع محتوى "ريلز". مثلاً تسمح "ميتا" لصاحب المحتوى الأصلي إما بحجب ظهور الفيديوهات المسروقة الخاصة به أو إضافة روابط لتحقيق الربح منها. كما يوفر "يوتيوب" منذ فترة طويلة أدوات للعثور على الفيديوهات المسروقة وإزالتها. كذلك تعاني "إكس" من مشكل الحسابات الآلية، التي تستطيع تضخيم عدد المشاهدات، بالإضافة إلى جمع المحتوى وسرقته.