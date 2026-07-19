"إكس إيه آي": داخل فوضى شركة إيلون ماسك الناشئة

- تشهد شركة "إكس إيه آي" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي أسسها إيلون ماسك، اضطرابات داخلية بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام، مع مغادرة عشرات الموظفين وخفض عددهم بنسبة 30% دون إبلاغ مسبق. - يواجه ماسك تحديات في تحسين روبوت "غروك" لمضاهاة روبوت "كلود" من شركة أنثروبيك، مما أثر على الروح المعنوية للموظفين، خاصة بعد حوادث خارجية أثارت استياءهم. - يشكك البعض في قدرات ماسك القيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يعتبرون أن خبرته تقتصر على صناعة السيارات وهندسة الصواريخ، مما يثير تساؤلات حول نجاح مشاريعه الطموحة.

تشهد شركة إكس إيه آي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أسّسها إيلون ماسك فوضى واضطرابات داخلية، خصوصاً بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام ومغادرة عشرات الموظفين. وحتى بعدما عيّن ماسك مايكل نيكولز رئيساً لشركة "إكس إيه آي" لإعادة تنظيم الأمور، لا تزال الأوضاع سيئة.

وفي إطار خطة ماسك لإعادة بناء الشركة، كانت "إكس إيه آي" تسعى إلى خفض عدد موظفيها بنسبة تصل إلى 30% في مارس/آذار، مما أدى إلى فصل بعض الموظفين من دون إبلاغهم مسبقاً، بحسب وكالة بلومبيرغ. وعندما جاء وقت توظيف كفاءات جديدة، واجهت الشركة صعوبات مماثلة. مثلاً كان المرشحون الواعدون يُجرون مقابلات ولا يتلقون أي رد، لأن قسم الموارد البشرية في "إكس إيه آي" يعاني من نقص الموظفين.

ومن التحديات الأخرى هوس ماسك بروبوت الدرشة كلود من شركة أنثروبيك، إذ يطالب ماسك برفع قدرات روبوت "غروك" الخاصة به ليضاهي "كلود". وقد أشارت العديد من المشاريع الداخلية إلى "كلود"، بل إن بعض قنوات "سلاك" سُميت باسمه، وأصبحت مواكبة "كلود" مهمة الشركة. ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، كتب نيكولز في مذكرة للموظفين بعد توليه رئاسة شركة "إكس إيه آي": "أهدافنا على المدى القريب هي مضاهاة أداء كلود".

وزادت حوادث خارجية من حدة الفوضى وأثرت سلباً على الروح المعنوية داخل شركة ماسك. ففي بداية العام، أثار "غروك" غضباً واسعاً لاستخدامه في توليد ملايين الصور العارية لأشخاص حقيقيين، بمن فيهم أطفال، مما أثار استياء بعض الموظفين. علاوة على ذلك، وعدت شركة "إكس إيه آي" موظفيها بدفع مبالغ مالية لهم مقابل تزويد إقراراتهم الضريبية لتدريب "غروك"، لكنها لم تفعل. ومع استعداد ماسك لدمج "إكس إيه آي" مع "سبايس إكس"، قبل طرحها للاكتتاب العام، بدأ بعض مؤسسي "إكس إيه آي" بالاستقالة؛ وبعد إتمام عملية الدمج بفترة وجيزة، غادر جميع مؤسسي "إكس إيه آي" الأحد عشر الشركة.

أثناء كل هذا بدأ البعض يشكك في قدرات إيلون ماسك القيادية، إذ باتوا يعتقدون بأن الملياردير، الذي بنى نجاحه على صناعة السيارات وهندسة الصواريخ، لا يملك الخبرة الكافية في مجال الذكاء الاصطناعي. وكان أحد أكثر مشاريعه طموحاً، "ماكروهارد" (عكس اسم "مايكروسوفت")، الذي يهدف إلى إنشاء نظام ذكاء اصطناعي قوي قادر على محاكاة شركة برمجيات بأكملها، وهو أمر يشكّك الخبراء في إمكانية تحقيقه بحسب موقع فيوتشريزم. وسرعان ما اشتكى بعض الموظفين من أن إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي يختلف تماماً عن تصميم الأجهزة، معتبرين أن ماسك لا يفهم الذكاء الاصطناعي.