"إكس إيه آي" تقاضي مستخدماً بتهمة استعمال "غروك" لتوليد صور إباحية

- شركة إكس إيه آي، المملوكة لإيلون ماسك، رفعت دعوى قضائية ضد تيري هاروود بتهمة استغلال نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك" لإنشاء مواد إباحية للأطفال، مما يعد انتهاكًا لشروط الخدمة. - الدعوى تأتي بعد موجة غضب عالمية بسبب استخدام "غروك" في إنشاء محتوى جنسي مزيف، مما أدى إلى تحقيقات تنظيمية دولية، حيث علّقت الشركة 52222 حسابًا وقدمت 73604 بلاغات في عام 2026. - الشركة تطالب بتعويضات مالية وأمر قضائي يمنع هاروود من استخدام "غروك" نهائيًا، مشيرة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالضحايا وسمعتها.

تقدمت شركة إكس إيه آي المملوكة للملياردير إيلون ماسك

بدعوى قضائية ضد رجل من ولاية كارولينا الجنوبية، أوقف في وقتٍ سابق من هذا العام بتهمة استغلال القاصرين جنسياً، واتهمته بإساءة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "غروك" لإنشاء مواد إباحية للأطفال، بحسب ما نشرته وكالة رويترز الخميس.

وزعمت "إكس إيه آي" في نص الدعوى، التي رفعتها أمام محكمة اتحادية في تكساس الثلاثاء، أن المتهم تيري هاروود انتهك شروط خدمة الشركة، وذلك في واحدة من أوليات القضايا التي ترفعها شركات الذكاء الاصطناعي ضد أحد مستخدميها بتهمة استعمال نماذجها لإنتاج مواد إباحية.

وتأتي دعوى الشركة ضد هاروود بعد أن واجهت "إكس إيه آي" موجة غضب عالمية بسبب استعمال مستخدمين "غروك" في إنشاء مقاطع وصور جنسية مزيّفة لقاصرين وبالغين، وهو ما جعلها عرضةً لتحقيقات تنظيمية في أكثر من دولةٍ حول العالم.

ولم يردّ المتحدثون باسم شركة إكس إيه آي على استفسارات "رويترز" الأربعاء، كما لم تتمكن الوكالة من التواصل مع هاروود الموقوف منذ فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت الدعوى أن الشركة "تطبق قواعدها ضد المخالفين من خلال تعليق الحسابات وإغلاقها، والإبلاغ عن مواد يُشتبه في أنها إساءة جنسية للأطفال إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين". وأضافت: "علّقت الشركة 52222 حساباً وقدّمت 73604 بلاغات إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في عام 2026، ما أسفر عن 244 حالة اعتقال على الأقل".

واتهمت "إكس إيه آي" هاروود بتحميل صور غير جنسية لبالغين وقاصرين على "غروك" لتوليد صور مزيفة جنسية بناءً عليها، ورأت أن تصرفات المدعى عليه جاءت ضمن "مخططٍ مُدبّر لاستغلال أداة المدعي (غروك) لأغراض إجرامية، ما عرّض ضحايا حقيقيين لأضرار جسيمة ودائمة، كما عرّض المدّعي لمخاطر قانونية كبيرة وتشويه لسمعته".

وطالبت الشركة من المحكمة تعويضات مالية لم تحدّدها، وأمراً قضائياً يمنع المتهم من استخدام "غروك" بشكل نهائي.