إقالة مسؤول في تلفزيون محلي إيراني.. ما علاقة خامنئي؟

أقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران مدير البث في قناة هامون على خلفية "خطأ" ورد في بثٍّ مباشر خلال تغطية مسيرات إحياء الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية، أمس الأربعاء، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، تمثّل في ترديد أحد المراسلين شعاراً معادياً للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وبحسب بيان صادر عن التلفزيون الإيراني، الخميس، فقد تقرر أيضاً تعليق استمرار خدمة مشغّل البث ومراقبه، إلى جانب إحالة سائر المتسببين بالخطأ إلى اللجنة الانضباطية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وأوضح أن القرار يهدف إلى "الحفاظ على الانضباط المهني وصون سمعة الإعلام".

من جهته، نشر مراسل قناة هامون، مصعب رسولي‌ زاد، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" قدّم فيه اعتذاره، مؤكداً أن ما حدث كان "خطأ غير مقصود"، وقال إن زلة اللسان "تحوّلت إلى ذريعة بيد الجهات المناهضة للنظام".

وتداولت وسائل إعلام معارضة مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه المراسل أثناء نقله شعارات المشاركين من فئات الشعب والموظفين في مراسم ذكرى انتصار ثورة عام 1979، وهو يقول: "الله أكبر، الموت لخامنئي، والموت لأميركا"، قبل أن ينتبه لما قاله وينقطع صوته من بعد هذه العبارة.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران قد أقالت في مطلع فبراير/ شباط الحالي مدير قناة أفق الحكومية بسبب مقطع ساخر تضمن إساءة مهينة لضحايا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير/ كانون الثاني الماضي.