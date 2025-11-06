إغلاق مغارة جعيتا في لبنان مؤقتاً بعد إقامة حفل داخلها

- أعلنت وزيرة السياحة اللبنانية عن إغلاق مغارة جعيتا مؤقتًا وتشكيل لجنة لتقييم الأضرار بعد حفل زفاف أُقيم داخلها، مشددة على ضرورة الالتزام بالشروط التعاقدية والإدارية. - أثار الحفل غضبًا شعبيًا في لبنان، حيث طالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين عن السماح بإقامة الحفل في موقع يُعتبر من أشهر المغارات في لبنان. - أوضحت الوزارة أن عقدًا بالتراضي وُقّع مع بلدية جعيتا لتشغيل المغارة، وأن رئيس البلدية تواصل شفهيًا مع الوزيرة دون تقديم طلب خطي، وستوجه الوزارة إنذارًا رسميًا للبلدية.

أعلنت وزيرة السياحة اللبنانية لورا لحود إقفال مغارة جعيتا مؤقتاً وتشكيل لجنة خبراء من بينهم ممثلون عن النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور للكشف عن أي ضرر لحق بالموقع بسبب حفل الزفاف الذي أقيم في داخله.

وقالت لحود في مقطع فيديو مصوّر، الأربعاء، إنه فور تبلّغنا بموضوع مغارة جعيتا اتخذنا الإجراءات اللازمة، وتمثلت بتوجيه كتاب إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا نطلب فيه الالتزام الكامل بجميع الشروط التعاقدية والإدارية والتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يمنع استخدام المواقع العامة أو الرمزية أو السياحية من دون ترخيص مسبق.

ووضعت وزارة السياحة كامل إمكاناتها بتصرّف التحقيق الذي أعلنه رئيس الوزراء نواف سلام

، مؤكدةً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المعلم وحقوق المواطنين.

وكان سلام قد طلب، الثلاثاء، من الجهات المختصة التحقيق في الأمر لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيده بالأصول والقواعد القانونية، وببنود العقد الموقع مع الوزارة، مشدداً على أن "على الجميع الالتزام الصارم بالتعميم الذي كنت قد أصدرت في شهر سبتمبر/ أيلول إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة، بشأن وجوب تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرّية والبحرية، والأماكن الأثرية والسياحية، والمباني الرسمية".

وأثارت مقاطع مصوّرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق حفل زفافٍ خاص داخل مغارة جعيتا موجة غضب واسعة في لبنان، إذ علت الأصوات المعترضة على كيفية السماح بإقامة حفل داخل المغارة، رغم أنه عادة ما تكون الإجراءات مشددة فيها للمواطنين والسياح الذين يقصدونها ويُمنع عليهم التصوير داخلها لعدم إلحاق أضرار بها، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الفضيحة.

وتعتبر مغارة جعيتا أشهر المغارات في لبنان، وصُنّفت واحدة من أجمل 20 مغارة في العالم، وتعني بالآرامية "المياه الهادرة". وتقع المغارة في منطقة وادي نهر الكلب 20 كيلومتراً شمال العاصمة بيروت. ويبلغ طولها 9040 متراً وارتفاعها 108 أمتار. وعلى مدخلها، توجد منحوتة "حارس الزمن"، وهي أضخم منحوتة بارتفاع ستة أمتار و60 سنتمتراً وبوزن 75 طناً.

وكانت وزارة السياحة اللبنانية قد أصدرت الاثنين الماضي بياناً أوضحت فيه ملابسات حفل الزفاف، مشيرةً إلى أن "الوزارة كانت قد وقّعت عقداً بالتراضي مع بلدية جعيتا لتشغيل المغارة مؤقتاً بعد إعادة افتتاحها، إلى حين اختيار مستثمر جديد يدير المرفق"، مضيفةً أن رئيس بلدية جعيتا كان قد تواصل شفهياً مع وزيرة السياحة، لورا لحود، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون تفاصيل.

وتابع البيان بأن الوزيرة شدّدت على وجوب تقديم طلب خطي رسمي لتقييم الحفل، لكن بحسب البيان سمحت البلدية بإقامة الحفل من دون أي طلب خطي أو مشاركة للعقود أو الإيرادات أو استشارة للنادي اللبناني للتنقيب عن المغاور كما يفرض العقد. كذلك أعلنت الوزارة أنها ستوجِّه إنذاراً رسمياً للبلدية لتحديد المخالفات المرتكبة، مطالبةً بالتقيّد بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يمنع استخدام المواقع العامة والأثرية والسياحية قبل الحصول على تراخيص رسمية.

وعادت الوزارة، الخميس، لتعلّق على انتشار مقطع فيديو يظهر الوزيرة في المغارة مع وجود مجموعة من العازفين، مشيرةً إلى أنّ المقطع يعود إلى 21 يوليو/ تموز الماضي، خلال الافتتاح الرسمي للمغارة، وأوضحت أن "مجموعة صغيرة من الموسيقيين كانت موجودة لعزف موسيقى خلفية هادئة بالتنسيق التام مع فريق التنظيم وتحت إشراف الخبراء المسؤولين الذين قادوا حفل إعادة افتتاح المغارة". وأكّدت أن "أي تفسير آخر للفيديو هو مضلل ومجتزأ من سياقه، ويرجى التأكد من المعلومات ومصادرها قبل نشرها".