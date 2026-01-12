إغلاق متحف اللوفر مجدداً بسبب إضراب الموظفين

- أغلق متحف اللوفر أبوابه مجددًا بسبب إضراب العاملين المطالبين بتحسين ظروف العمل، بعد فشل الاجتماعات في التوصل إلى حل، مما دفع 300 إلى 350 موظفًا للتصويت لصالح الإضراب. - بدأ الإضراب في 15 ديسمبر، وأدى إلى إغلاق المتحف جزئيًا، مع فتح قسم "الروائع الفنية" فقط، احتجاجًا على نقص الموظفين وتدهور حالة المبنى. - استؤنف الإضراب في يناير بالتزامن مع مفاوضات مع وزارة الثقافة الفرنسية حول الأجور، وهي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.

أغلق متحف اللوفر أبوابه، الاثنين، بعد أن جدّد العاملون إضرابهم الذي بدأ في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي للمطالبة بتحسين ظروف العمل، بحسب ما أعلنته إدارة المتحف وممثلون عن النقابات لوكالة فرانس برس.

وأعلن المتحف في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: "زوارنا الأعزاء، نظراً للإضراب، فإن متحف اللوفر مُغلق اليوم بشكل استثنائي".

وعاد الإضراب بعد أن فشلت الاجتماعات التي عُقدت في نهاية الأسبوع الماضي بالتوصل إلى حلّ، وهو ما دفع بين 300 إلى 350 موظفاً للتصويت لصالح الإضراب، مُشيرين إلى عدم إحراز تقدم كافٍ في مسألة ظروف العمل، وهو ما يقع ضمن مسؤولية إدارة المؤسسة، وفق النقابات.

وبدأ تحرّك الموظفين في 15 ديسمبر الماضي، إذ أغلقوا المتحف الأكثر جذباً للزوار حول العالم بعد أن صوّتوا لصالح الإضراب في اجتماع للجمعية العمومية. ومنذ ذلك الحين، أجبرت هذه الحركة التي تُعد من أكبر التحركات النقابية في تاريخ المتحف، الإدارة عدّة مرات خلال الأسابيع الماضية على الاكتفاء بفتح أبوابه جزئياً أمام الجمهور، وحصرهم في قسم "الروائع الفنية" الذي يضمّ أعمالاً بارزة مثل لوحة الموناليزا وتمثال فينوس دو ميلو.

ويحتجّ الموظفون المضربون على نقص أعداد الموظفين، خصوصاً في مجال الأمن، كما يطالبون بإعادة تأهيل المبنى الذي يعاني تدهوراً في حالته، وهو ما تجلى بحادثة سرقة جواهر التاج الفرنسي التي هزّت البلاد في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد توقفه خلال عطلة نهاية العام، استؤنف الإضراب في الخامس من يناير/كانون الثاني الحالي، بالتزامن مع مفاوضات مع وزارة الثقافة الفرنسية التي تقود النزاع حول الأجور، والتي تعد إحدى أبرز نقاط الخلاف.

(فرانس برس)