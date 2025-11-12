إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بقرار من وزير الأمن

أُغلقت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بقرار من وزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي أعلن أنه سيقدّم قريباً اقتراحاً للحكومة للمصادقة على القرار. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أنه "يعتزم إصدار تعليمات بإنهاء بث المحطة حتى الأول من مارس/آذار 2026، وإنشاء طاقم مهني في وزارة الأمن لقيادة تنفيذ القرار". وأضاف البيان أن "الطاقم سيعمل، وفقاً لتوصية اللجنة المكلّفة بفحص نشاط الإذاعة، على الحفاظ على محطة (غال غالاتس) التابعة لإذاعة الجيش، والتي تبث أساساً موسيقى، مع صون طابعها وهويتها، وتعزيز رسائل التوعية حول الحذر على الطرق، بما يتماشى مع مهمتها الأصلية".

ويأتي القرار رغم انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا التي اعتبرت أن "عمل اللجنة المكلّفة بفحص نشاط الإذاعة يثير مخاوف من تدخل سياسي في البث العام، ويمسّ بحرية التعبير والصحافة". نواب المستشارة أوصوا بعقد نقاش قانوني قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، غير أن كاتس مضى في قراره متجاهلاً تلك التحذيرات.

وقال كاتس في بيانه: "كما أوضحتُ سابقاً، ما كان لن يستمر. إذاعة الجيش الإسرائيلي أُنشئت من قبل حكومة إسرائيل بوصفها محطة عسكرية لتكون صوتاً وأذناً لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم، لا منبراً لآراء تهاجم كثيرٌ منها الجيش وجنوده أنفسهم". وأضاف أن "تشغيل محطة إذاعية مدنية من قبل الجيش أمر شاذ لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية في العالم، ويزجّ الجيش في الخطاب السياسي، ما يضرّ بمكانته باعتباره جيش الشعب وبطابعه الرسمي".

وأشار كاتس إلى أن "محاولات إغلاق الإذاعة أو خصخصتها أو فصلها عن منظومة الأمن طُرحت منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنها لم تُنفّذ حتى اليوم"، وزعم أن "السنوات الأخيرة شهدت شكاوى متكررة من جنود ومواطنين، بينهم عائلات ثكلى، عبّروا عن شعورهم بأن الإذاعة لا تمثّلهم وتضرّ بالمعنويات وبجهود الحرب، بل تُفسَّر أحياناً رسائلها على أنها صادرة عن الجيش الإسرائيلي نفسه".

قدمت اللجنة الاستشارية لفحص نشاط الإذاعة توصياتها الشهر الماضي إلى وزير الأمن، بخلاف موقف المستشارة القضائية التي طالبت بعدم تقديمها قبل استكمال الفحص القانوني، بسبب شبهات بوجود خلل في إجراءات تعيين اللجنة وأعضائها.

وتضمنت توصيات اللجنة بدائل عدة، بينها تحويل الإذاعة إلى وحدة عسكرية رسمية من دون بثّ مضامين إخبارية، أو إغلاق قسم الأخبار والاكتفاء بنشرات تنتجها هيئة البث الإسرائيلية (كان). أما البديل الثاني فكان إغلاق المحطة بالكامل، وهو الخيار الذي تبنّاه كاتس.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج استطلاعات رأي، بينها استطلاع أجرته اللجنة نفسها، أظهرت أن معظم الجمهور الإسرائيلي يرى في إذاعة الجيش وسيلة إعلامية ذات جودة عالية، تحافظ على التوازن في المشهد الإعلامي وتتميّز بنهج متنوّع نسبياً.