إعلان لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان الدوحة السينمائي

- أعلن مهرجان الدوحة السينمائي عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، برئاسة المخرج الكمبودي ريثي بان، وتضم اللجنة شخصيات بارزة مثل رجاء عماري وفوزي بنسعيدي وظافر العابدين وأليساندرا سبيتشالي. - تهدف المسابقة إلى دعم الأصوات السينمائية الجريئة وتعزيز الروابط الثقافية، مع التركيز على منطقة الجنوب، حيث ستُشاهد اللجنة 13 فيلماً تمثل إنجازات استثنائية في السرد السينمائي. - تُمنح الجوائز في فئات متعددة، بإجمالي يتجاوز 300 ألف دولار، وتشمل أفضل فيلم روائي ووثائقي وإنجاز فني وأداء تمثيلي، مع مسابقات متنوعة تبرز المواهب الناشئة والمتمرسة.

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي، الذي تُنظّمه مؤسسة الدوحة للأفلام، أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، الخاصة بنسخته الأولى (20 ـ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025)، التي يترأسها ريثي بان (مخرج كمبودي)، المعروف بـ"سرده الإنساني العميق، ونهجه الابتكاري في السينما الوثائقية"، كما في بيان للمؤسسة، يُضيف أنّ اللجنة تتألّف من رجاء عماري (مخرجة وكاتبة سيناريو تونسية)، وفوزي بنسعيدي (مخرج وممثل مغربي)، وظافر العابدين (ممثل تونسي)، وأليساندرا سبيتشالي (مؤسِّسة قسم "فاينل كَتْ" في مهرجان فينيسيا السينمائي، ومُعدّته).

"تُعزّز المسابقة الدولية للأفلام الطويلة التزام المهرجان دعم الأصوات السينمائية الجريئة، وتعزيز الروابط الثقافية الإبداعية، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الجنوب"، بحسب البيان نفسه، الذي يذكر أنّ اللجنة ستُشاهد 13 فيلماً من العالم العربي وخارجه، "تمثّل إنجازات استثنائية في السرد السينمائي والفني، والرؤية الإبداعية".

في الإطار، تقول فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيسة التنفيذية للمؤسسة، إنّ لجنة التحكيم "جوهر المهرجان، مرآة رسالته، وفضاء يلتقي فيه رواة القصص الذين تتجاوز أعمالهم الحدود الجغرافية، وتغوص في أعماق التجربة الإنسانية". تُضيف الرميحي أنّ "هؤلاء الفنانين الاستثنائيين يجمعهم شغف الاستكشاف والتأمّل، ويلهمون الآخرين على الحوار"، وهذا يؤكّد رسالة المؤسسة "في أنّ السينما تظلّ جسراً نابضاً، يربط الثقافات، ويُعيد تعريف السرد الإنساني بروحٍ متجدّدة".

ورغم تنوّع مقارباتهم السينمائية، "يتجلّى التزامهم المشترك استكشاف قدرة السينما على الإلهام وإحداث التغيير"، و"سيشكّل رأيهم ركيزة رئيسية لإبراز الأصوات المهمّة، التي تعيد صوغ المشهد السينمائي العالمي".

يُذكر أنّ الجوائز تُمنح في الفئات الآتية: أفضل فيلم روائي (75 ألف دولار أميركي)، أفضل فيلم وثائقي (50 ألف دولار أميركي)، أفضل إنجاز فني (45 ألف دولار أميركي)، أفضل أداء تمثيلي (15 ألف دولار أميركي)، إلى شهادة تقدير خاصة لفيلم مميز طويل، روائي أو وثائقي.

يُشير البيان إلى أنّ الجوائز النقدية كلّها تتجاوز قيمتها المالية 300 ألف دولار أميركي، وأنّ المهرجان يعرض الأفلام المختارة في أربع مسابقات، تُمنح الجوائز للأعمال الفائزة فيها: المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، التي "تُسلّط الضوء على صانعي الأفلام الناشئين والمتمرّسين في العالم"؛ والمسابقة الدولية للأفلام القصيرة، التي "تبرز السرد الإبداعي بصيغة مختصرة"، ومسابقة أجيال، التي "تعرض وجهات نظر شبابية جديدة، ولها لجنة تحكيم خاصة بالشباب"؛ إضافة إلى مسابقة "صُنع في قطر"، المخصّصة للمواهب السينمائية القطرية والمُقيمة في قطر.