دخل "مشروع هيل ماري" موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أول فيلم يُعرض بتقنية "آيماكس" في الفضاء الخارجي. وللترويج للفيلم الذي أنتجته شركة "أمازون إم جي إم ستوديوز"، صُمّمت وحدة "آيماكس" مخصصة لعرض الإعلان الترويجي للفيلم في ظروف قاسية، وأُطلقت إلى طبقة الستراتوسفير فوق مدينة شيفيلد بالمملكة المتحدة في 14 مارس/آذار.

ونُفّذ إعلان "مشروع هيل ماري" في الفضاء بالتعاون بين شركة "سينت إنتو سبيس" و"آيماكس" وشركة التوزيع "سوني بيكتشرز المملكة المتحدة". وقالت موسوعة غينيس إن الرحلة استغرقت ساعة، وعرضت الوحدة الإعلان الترويجي كاملاً على ارتفاع 31 كيلومتراً فوق سطح الأرض، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً عالمياً لأعلى ارتفاع يُعرض فيه إعلان ترويجي لفيلم بتقنية "آيماكس".

واحتفاءً بنجاح الفكرة، انضمّ مخرجا فيلم "مشروع هيل ماري"، فيل لورد وكريستوفر ميلر، إلى حكم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مايكل إمبرايك، في حفل توزيع جوائز أُقيم في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة الأميركية، خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم. وقال متحدث باسم "سنت إنتو سبيس" للموسوعة: "نحن سعداء للغاية بمساهمتنا في حصول فيلم مشروع هيل ماري من إنتاج أمازون إم جي إم ستوديوز على هذا اللقب الطموح في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. كان أعضاء عدة من فريق سينت إنتو سبيس من أشد المعجبين برواية مشروع هيل ماري، لذا فإن تحقيقنا لأول رقم قياسي عالمي لنا من خلال الترويج لفيلمها المقتبس جعل المناسبة أكثر تميزاً".