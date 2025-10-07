إعلان جوائز الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اختتمت مساء الاثنين فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، التي أُقيمت على خشبة مسرح حدائق أنطونيادوس، وحملت هذا العام اسم الفنانة ليلى علوي، فيما ترأسها الناقد الأمير أباظة.

وشهد حفل الختام توزيع عدد من الجوائز التي عكست تنوع الإنتاج السينمائي العربي والمتوسطي، وجاءت النتائج كالتالي:

مسابقة "نور الشريف" للفيلم العربي الطويل:

جائزة سعيد شيمي لأفضل فيلم وثائقي: الفيلم اللبناني "دافنينو سوا".

جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم عربي طويل: الفيلم الإماراتي "اتصال".

جائزة أفضل فيلم عربي طويل: المغربي "وشم الريح".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: السوري "اليوم صفر".

تنويه خاص: للفيلمين الجزائري "الساقية" والسعودي "تشويش".

مسابقة قسم شباب مصر

أفضل فيلم: "عدي".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "كاستاروس".

جائزة سمير فرج: "ومن الحب".

شهادة تقدير: "أبيدجو".

وفي قسم المحترفين: فضل فيلم روائي: "أبو جودي".

أفضل فيلم روائي: "أبو جودي".

جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي: "ثريا".

أفضل فيلم تسجيلي: "مين ضل عايش".

أفضل فيلم إنساني: "آخر رسالة".

إشادة خاصة: "عايش تحت الأرض".

مسابقة الفيلم الوثائقي

أفضل فيلم وثائقي: المصري "حكاية أمل".

جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو: الكاتب الألباني روبرت بودينا عن فيلم "قطرة ماء".

جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل: الفرنسي عمر دياو عن فيلم "حيث يوجد الحب لا يوجد ظلام".

جائزة رمسيس مرزوق لأفضل تصوير سينمائي: المغربي ياسين بوديربا عن فيلم "لبس".

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: للفيلم المغربي "كاستنج".

شهادتا تقدير: للفيلمين المصري "الوصية" والليبي "فرخ".

جائزة ممدوح الليثي لأفضل سيناريو: فيلم "الكذبة الأخيرة".

جوائز لجنة التحكيم الخاصة

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: الفيلم الأميركي الكرواتي "ما وراء الابتسامة"، تقديرًا لمعالجته الإنسانية لقضية اغتيال الطفولة.

جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة: الألبانية جريتا يلاسكا عن دورها في فيلم "قطرة ماء".

جائزة يوسف شاهين لأفضل مخرج: ارتورو توينباس.

مسابقة الفيلم القصير لدول البحر المتوسط

أفضل فيلم روائي قصير: "يوم الزفاف".

مسابقة الفيلم الروائي المتوسطي الطويل

أفضل فيلم: المصري "المنبر" إخراج أحمد عبد العال.

واختتم الحفل بالتأكيد على أن المهرجان يواصل مسيرته في الاحتفاء برموز السينما المصرية والمتوسطية، وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة. وأُقيمت الدورة تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن