إعلان الفائزين بجائزة وورلد برس فوتو 2026

- أُعلن عن الفائزين في مسابقة "وورلد برس فوتو" لعام 2026، حيث تم اختيار الصور الفائزة من بين 57,376 صورة مقدمة من 3,747 مصوراً من 141 دولة، وتناولت القصص الفائزة مواضيع الصراعات والأزمات والصمود والتقاليد الثقافية. - تضمنت الصور الفائزة أعمالاً من العالم العربي، مثل صورة عبد المنعم عيسى عن "حرب السودان" وصورة شانتال بينزي "الفارسات: بنات البارود"، بالإضافة إلى مشروع محمد مهدي عن وادي القمر في الإسكندرية. - الصور الفائزة حملت مشاعر قوية، مثل صورة "نداء يائس" لتايرون سيو عن حريق في هونغ كونغ وصورة "انتفاضة جيل الألفية في نيبال" لناريندرا شريستا، مما يعكس توثيق اللحظات المؤثرة.

أُعلن اليوم الخميس عن الفائزين في مسابقة "وورلد برس فوتو" لعام 2026، التي تُقدّم للصور المتميزة من المصورين الصحافين والوثائقيين حول العالم. واختيرت الصورة الفائزة هذا العام من بين 57 ألفاً و376 صورة فوتوغرافية مُقدّمة من 3 آلاف و747 مصوراً من 141 دولة. ومن بين الأعمال الفائزة قصصٌ تتناول الصراعات والأزمات والصمود والمقاومة والتقاليد الثقافية. قصصٌ تصدّرت عناوين الأخبار، إلى جانب قصصٍ أخرى لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام.

وحضر العالم العربي في صور "وورلد برس فوتو" الفائزة هذه السنة، إذ فازت صورة عبد المنعم عيسى لصحيفة "لوموند" عن "حرب السودان: أمة محاصرة"، وفازت صورة "الفارسات: بنات البارود" لشانتال بينزي لـ"بانوس بيكتشرز". كذلك فاز مشروع محمد مهدي عن برنامج التصوير الوثائقي العربي بمشروع توثيقي لوادي القمر في الإسكندرية، حيث يعاني السكان من آثار صناعة الأسمنت في المنطقة.

وبعض الصور جاء بحمولة مشاعرية قوية، من الأمثلة عليها صورة "نداء يائس" لتايرون سيو لـ"رويترز"، والتي التقط فيها المصور صراخاً هستيرياً لرجل خلال حريق هائل في مجمع وانغ فوك كورت السكني بمنطقة تاي بو، والذي أسفر عن مقتل 168 شخصاً، ليصبح بذلك الحريق الأكثر دموية في هونغ كونغ منذ عام 1948. كذلك صورة "انتفاضة جيل الألفية في نيبال" لناريندرا شريستا لوكالة الأنباء الأوروبية مثال آخر عن توثيق اللحظات القوية، إذ وثّقت ما بعد استقالة رئيس الوزراء النيبالي كي بي شارما أولي، عندما اقتحم المتظاهرون مجمعاً تاريخياً يُعدّ قلب الحكومة النيبالية، وأضرموا فيه النار.

I’m truly overwhelmed with happiness today.The dream has come true. My photograph has been selected as one of the winners of the World Press Photo Contest 2026. For me, this is more than an award. It is the result of years of dedication and belief in my journey. @WorldPressPhoto pic.twitter.com/EFlFkj9aEW — Narendra Shrestha (@Narendraphoto) April 9, 2026

ولا توجد أي تراتبية بين الصور الفائزة، لكن سيُعلَن عن الفائز بجائزة صورة العام 2026 في 23 إبريل/نيسان الحالي. ونقل موقع المسابقة عن رئيسة لجنة التحكيم العالمية لنسخة 2026 كيرا بولاك أنها "لحظة حاسمة للديمقراطية، وللحقيقة، وللتساؤل عمّا نحن، بوصفنا مجتمعاً، على استعداد لرؤيته والتعبير عنه، وما نحن على استعداد لتجاهله. لقد أدّى المصورون المُكرّمون هنا دورهم على أكمل وجه. لقد وثّقوا الأحداث. والآن حان دورنا لننظر".