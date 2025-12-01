إعادة مركبة الفضاء الصينية شنتشو 20 إلى الأرض من دون طاقمها

- أعلنت الصين عن إعادة مركبة شنتشو 20 إلى الأرض لتقييم الأضرار بعد اكتشاف صدع في نافذة كبسولة العودة، مما أدى إلى تأجيل عودتها المقررة في نوفمبر. - اضطر طاقم شنتشو 20 للعودة إلى الأرض بمركبة أخرى، تاركين المحطة الفضائية بلا مركبة صالحة، مما استدعى إطلاق مهمة طارئة في 25 نوفمبر. - ستعود شنتشو 20 إلى الأرض بدون طاقم للحصول على بيانات تجريبية دقيقة، بينما يبقى مستقبلها غير محدد.

أعلن تلفزيون الصين المركزي، اليوم الاثنين، عن قرار بإعادة مركبة شنتشو 20 الفضائية إلى الأرض حتى يقيم الخبراء الأضرار التي لحقت بها من كثب، وهي أوّل مركبة مأهولة يجرى إعلان عدم صلاحيتها للتحليق في منتصف مهمتها.

وكان من المفترض أن تعود المركبة شنتشو 20 بطاقمها إلى الصين في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن أنهت إقامتها التي استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الصينية المأهولة بشكل دائم. لكن، وبعد أن اكتشف طاقم "شنتشو 20" صدعاً في نافذة كبسولة العودة الخاصة بالمركبة قبل الإقلاع مباشرة، أُجلَّت رحلة العودة، في سابقة هي الأولى من نوعها في برنامج الصين لرحلات الفضاء للبشر.

واضطر طاقم المركبة إلى العودة إلى الأرض في مركبة أخرى بعد ذلك الموعد بتسعة أيام، تاركين رواد الفضاء الثلاثة المقيمين في المحطة بلا مركبة صالحة للتحليق.

وسارع المجمع الصناعي المعني بقطاع الفضاء في الصين إلى معالجة هذه الأزمة بتنفيذ أوّل مهمة إطلاق طارئة في 25 نوفمبر الماضي. لكن مستقبل المركبة المتضررة، التي لا تزال راسية في محطة الفضاء الصينية، ظلّ مجهولاً إلى أن بث تلفزيون الصين المركزي تقريره اليوم. وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الصينية جي تشي مينغ إن المركبة شنتشو 20 ستعود من دون طاقم إلى الأرض، مضيفاً أنها في طريق عودتها "ستحصل على أدق البيانات التجريبية"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

(رويترز)