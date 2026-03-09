أوقفت الشرطة امرأة يُشتبه في أنها أطلقت عدة طلقات نارية على قصر المغنية ريهانا، في بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا، اخترقت إحداها جدار المنزل.

وذكر متحدث باسم شرطة لوس أنجليس لصحيفة بيبول أن عناصر الشرطة استجابوا لبلاغ عن "إطلاق نار" في المنزل نحو الساعة 1:15 بعد ظهر الأحد 8 مارس/آذار بالتوقيت المحلي. وقد جرى تحديد موقع المشتبه بها وتوقيفها من دون وقوع أي حادث، كما صودِر السلاح المستخدم. كما أكد عدم تسجيل أي إصابات، مضيفاً أن "القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل قسم السرقات والجرائم القاتلة في شرطة لوس أنجليس".

وكانت صحيفة لوس أنجليس تايمز أول من أورد نبأ توقيف امرأة في الثلاثينيات من عمرها، لم يُكشف عن هويتها حتى الآن.

وأكد مصدر لصحيفة بيبول أن المغنية، البالغة 38 عاماً، تقيم في المنزل مع شريكها مغني الراب إيساب روكي (A$AP Rocky) وأطفالهما الثلاثة: آر زي إيه (RZA) وريوت (Riot) وروكي (Rocki). وأشار المصدر إلى أن ريهانا كانت في المنزل وقت الحادثة، من دون أن يتضح ما إذا كان هناك أشخاص آخرون موجودين داخله في ذلك الوقت، مضيفاً أنها "بخير".

وصرح الرقيب جوناثان دي فيرا، المتحدث باسم شرطة لوس أنجليس، لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" بأن المشتبه بها أطلقت عدة طلقات من داخل سيارتها باتجاه منزل ريهانا. وبحسب تسجيلات للاتصالات اللاسلكية للشرطة حصلت عليها الصحيفة، أفاد المستجيبون الأوائل بأن "نحو عشر طلقات" أُطلقت على المنزل من سيارة "تسلا" بيضاء كانت متوقفة عند الشارع المقابل، قبل أن تفر جنوباً عبر طريق "كولد ووتر كانيون درايف".