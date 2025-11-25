إطلاق سراح مغنية روسية سُجنت بسبب عروض مناهضة للحرب

- أُطلق سراح المغنية الروسية ديانا لوغينوفا، المعروفة باسم ناوكو، بعد سجنها بسبب غنائها أغاني مناهضة للحرب، وغادرت البلاد، مما يعكس حملة القمع الروسية ضد معارضي الكرملين. - حُكم على لوغينوفا بثلاثة أحكام سجن قصيرة بتهم الإخلال بالنظام العام وتشويه سمعة الجيش الروسي، وسط مخاوف من توجيه اتهامات أكثر خطورة. - انتشرت مقاطع فيديو داعمة لها على تيك توك، وأعرب فنانون شباب عن تضامنهم معها رغم المخاطر، في ظل حظر روسيا لانتقاد الجيش منذ هجومها على أوكرانيا.

أطلق سراح مغنية روسية تبلغ من العمر 18 عاماً كانت قد سجنت بسبب تأديتها في الشوارع أغاني مناهضة للحرب، وغادرت البلاد، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية وكالة فرانس برس أمس الاثنين. وقُبض على ديانا لوغينوفا، وهي طالبة موسيقى معروفة باسمها الفني ناوكو، الشهر الماضي، وحُكم عليها بثلاثة أحكام سجن قصيرة متتالية.

وحظيت قضية لوغينوفا باهتمام في الداخل والخارج باعتبارها مثالاً على حملة القمع التي تشنها روسيا على معارضي الكرملين وأولئك الذين يتحدثون ضد الهجوم في أوكرانيا. وقال مصدر قريب من القضية لوكالة فرانس برس، أمس الاثنين، إن "ديانا لوغينوفا غادرت روسيا"، دون تقديم تفاصيل بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه أطلق سراحها وغادرت إلى الخارج.

وديانا لوغينوفا مغنية روسية سُجنت بتهم الإخلال بالنظام العام وتشويه سمعة الجيش الروسي وتنظيم تجمع جماهيري. وكانت هناك مخاوف من إبقائها في السجن بينما يقوم الادعاء ببناء قضية لتوجيه اتهامات أكثر خطورة بحقها.

ومنذ إطلاق سراحها، انتشرت على تطبيق تيك توك مقاطع فيديو داعمة للوغينوفا وفرقتها "ستوب تايم"، فيما أعرب فنانون شباب آخرون في الشوارع عن تضامنهم معها علنا رغم خطر تعرضّهم لغرامات أو للسجن.

وحظرت روسيا انتقاد الجيش بعد وقت قصير من إطلاق هجومها العسكري الشامل ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 واحتجزت مذاك الآلاف.

(فرانس برس)