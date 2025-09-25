إطلاق سراح مدير "متحف سجون سوريا" عامر مطر في دمشق

- أفرجت وزارة الداخلية السورية عن الناشط الحقوقي عامر مطر بكفالة بعد التحقيقات، حيث لم تستوجب الوثائق المضبوطة استمراره في التوقيف، رغم محاولته مغادرة البلاد قبل المراجعة. - أكدت الوزارة أن الإجراءات تمت وفق القانون لحماية أمن المعلومات، داعية المواطنين لمراجعة الجهات المختصة لتفادي الشائعات، مشددة على عدم استهداف مطر شخصياً. - أثار توقيف مطر جدلاً بعد افتتاح "متحف سجون سوريا"، الذي يوثق انتهاكات السجون السورية، مما جذب اهتماماً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، الإفراج عن الناشط الحقوقي عامر مطر بموجب كفالة، بعد استكمال التحقيقات واطلاع الجهات المختصة على كامل تفاصيل قضية توقيفه.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، لوكالة سانا الرسمية، أن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزة مطر "لا تستوجب الاستمرار في التوقيف"، مشيراً إلى أن توقيفه جرى وفق الأصول استناداً إلى معلومات عن حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية. وأضاف البابا أن مطر دعي في حينه إلى مراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الموضوع، إلا أنه لم يستجب، وحاول مغادرة البلاد قبل المراجعة، ما استدعى توقيفه على الحدود وإحالته على القسم المختص لاستكمال الإجراءات.

وأكد المتحدث أن الإجراءات اتخذت ضمن إطار القانون بهدف الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية، مشدداً على أن الإفراج جاء بعد استيفاء موجبات التحقيق، دون أي استهداف شخصي لمطر أو لدوره. ودعا البابا جميع المواطنين، بمن فيهم الشخصيات العامة والناشطون، إلى مراجعة الجهات المختصة عند وجود أي لبس لتفادي استغلال المعلومات أو انتشار الشائعات.

وكانت إدارة "متحف سجون سوريا" قد أصدرت، أمس الأربعاء، بياناً أكدت فيه أن السلطات السورية اعتقلت عامر مطر في أثناء عبوره المنفذ الحدودي، مشيرةً إلى أن التوقيف جاء بعد أيام قليلة من افتتاح المتحف في مقره الجديد بالمتحف الوطني في دمشق.

ويُعد مشروع "متحف سجون سوريا" الأول من نوعه في البلاد، إذ يسعى لتوثيق الانتهاكات التي شهدتها السجون السورية على مدى عقود، عبر شهادات ناجين ووثائق رسمية مسرّبة، إضافة إلى تقنيات عرض تفاعلية ثلاثية الأبعاد. وقد استُقبل الافتتاح باهتمام واسع، قبل أن تثير قضية توقيف مؤسسه جدلاً كبيراً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.