إطلاق سراح المغني التركي عزت يلدزهان مع منعه من السفر

- أُطلق سراح المغني الشعبي عزت يلدزهان في تركيا بشرط المراقبة القضائية ومنعه من السفر، على أن يحضر أولى جلسات محاكمته في 22 يونيو، حيث يُتهم بمساعدة المتهم الرئيسي في قضية مقتل لاعب كرة القدم كوبيلاي كان كونداكجي. - جريمة قتل كونداكجي هزّت الوسط الرياضي والفني التركي، حيث تعرض لإطلاق نار في إسطنبول، مما أدى لوفاته، وتطالب عائلته بتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمين. - عزت يلدزهان، الذي بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، حقق شهرة واسعة في تركيا بعد ألبومه "شخص ما" عام 1997، وشارك في التمثيل وتقديم البرامج الترفيهية.

أطلقت المحكمة الجنائية العليا في تركيا، الثلاثاء، سراح المغني الشعبي عزت يلدزهان المحجوز احتياطياً في قضية مقتل لاعب كرة القدم كوبيلاي كان كونداكجي، بشرط إبقائه تحت المراقبة القضائية المتمثلة في منعه من السفر إلى الخارج. على أن يخضع إلى أول جلسة محاكمة في 22 يونيو/حزيران المقبل.

وسيُحاكم المغني الشعبي الشهير، إلى جانب عشرة متهمين في القضية بتهمة مساعدة المتهم الرئيسي علاء الدين كادايفتجي أوغلو في الهروب أو إخفاء معلومات عن القضاء، كما يُتهم يلدزهان بأنه تواصل مع المتهم وعائلته يوم وقوع الجريمة. وكانت جريمة قتل اللاعب كونداكجي (21 عاماً) قد هزّت الوسط الرياضي والفني التركي في 19 مارس/آذار الماضي، بعد استهدافه بطلق ناري بسيارته في شارع حي تاتلي سو، في منطقة العمرانية بالشطر الآسيوي من إسطنبول، ليفارق الحياة وهو في طريقه للمشفى.

وتنقل مصادر تركية أن لاعب كرة القدم بنادي كارس 36 سبور كان بسيارته برفقة المنتج يالتشناي يلدز ومغني الراب التركي فاهاب جان باي، بهدف التوسّط بين الأخير وزوجته المنفصلة عنه المغنية ألينا كلايجي أوغلو. وتعرّضت السيارة لإطلاق نار أصابت كونداكجي إصابة قاتلة رغم إسعافه.

وكشفت كاميرات المراقبة أن مطلق النار هو علاء الدين كادايفتجي، لتوّجه إليه تهمتا القتل وحيازة سلاح من دون ترخيص. لكن عائلة كونداكجي رفضت صيغة الاتهام وطلبت تسمية الجريمة بالقتل العمد مع سابق الترصد، خاصةً أن الشهود قالوا إن "المشتبه بهم جاءوا إلى المنطقة وذهبوا قبل الحادثة بساعات، مما يشكل شكاً قوياً بأن الهجوم لم يكن عفوياً بل مخططاً". وطالبت العائلة بمعاقبة المشتبه بهما، ألينا توتوش وزوهال قلاي جي أوغلو بالسجن المؤبد بتهمة "التحريض على القتل العمد".

وبدأ المغني عزت يلدزهان (63 عاماً) المنحدر من مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، حياته الفنية مغنياً شعبياً في الملاهي والمسارح الشعبية، خلال تسعينيات القرن الماضي، لكن شهرته على مستوى تركيا، بدأت عام 1997 بعد صدور ألبومه الشهير "شخص ما" (Birisi)، إذ نالت الأغنية التي تحمل الاسم نفسه انتشاراً واسعاً جعله في مصافي نجوم الصف الأول. وتعدّت موهبة عزت يدلدزهان الغناء، إذ دخل مجال التمثيل في عدد من المسلسلات ، قبل أن يقدم برنامجاً ترفيهياً يحمل اسمه ويستضيف نجوماً في مجالات فنية مختلفة.