أعلن الفاتيكان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق اسم البابا لاوون الثالث عشر السابق على كويكب في الفضاء. وقال الفاتيكان إن الصخرة تدور حول الشمس تحت الاسم الجديد (858334) جيواتشينوبيتشي، نسبة إلى جيواتشينو بيتشي الذي شغل منصب البابا لاوون الثالث عشر خلال الفترة من عام 1810 وحتى عام 1903.

والبابا لاوون الثالث عشر إيطالي عُرف بأنه أضفى روحاً جديدة على البابوية، تجلّت في مواقف أكثر تصالحاً مع الحكومات المدنية، وانخفاض معارضته للتقدم العلمي، وإدراكه للاحتياجات الاجتماعية في عصره. ومن أبرز إسهاماته للكنيسة الرسالة البابوية "ريروم نوفاروم" (1891)، التي تناولت المشكلات الناجمة عن الثورة الصناعية ودعت إلى حقوق العمال. وتُعتبر هذه الوثيقة أول رسالة بابوية اجتماعية، وقد أرست الأساس للتعليم الاجتماعي الكاثوليكي الحديث.

ويشمل إرث البابا لاوون الثالث عشر إعادة تأسيس مرصد الفاتيكان، أحد أقدم المراصد الفلكية النشطة في العالم، حيث تعود جذوره إلى عام 1582 والإصلاح الغريغوري للتقويم. ويغطي مرصد الفاتيكان مواضيع مثل دراسة ذرات الغبار بين الكواكب وأصل الكون وبنيته. وقد أصدر البابا لاوون الثالث عشر عام 1891 مرسومًا بابوياً بإعادة تأسيسه، حيث بُني مرصد جديد على الجدران على حافة الفاتيكان، وظل هناك لمدة الأربعين عاماً التالية.

يذكر أن لاوون الثالث عشر ليس البابا الأول الذي يُطلَق اسمه على كويكب، إذ سُمي الكوكب الصغير (8661) راتزينغر على اسم البابا الألماني بنديكتوس السادس عشر (1927-2022)؛ وهناك أيضاً كويكب يحمل اسم البابا غريغوري الثالث عشر (1502-1585)، الذي أنشأ التقويم الغريغوري.