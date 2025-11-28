إضراب شامل للصحافيين يعطّل وسائل الإعلام في إيطاليا

- أضرب الصحافيون في إيطاليا احتجاجاً على تراجع الأجور وتدهور ظروف العمل، مما أدى إلى توقف النشر في وسائل إعلام بارزة مثل كورييري ديلا سيرا وريبوبليكا، بعد فشل المفاوضات بشأن تجديد العقد الجماعي منذ 2014. - الاتحاد الوطني للصحافة الإيطالية أشار إلى تآكل القدرة الشرائية للرواتب بنسبة 20% خلال العقد الماضي، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف المراسلين المستقلين، وسط تخفيضات في الميزانيات وضعف الاستثمارات. - إضرابات مماثلة شملت قطاعات التعليم والصحة والنقل احتجاجاً على موازنة الحكومة، مع تأكيد النقابات على ركود الأجور في إيطاليا منذ 30 عاماً، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي شهدت انخفاضاً في الأجور الحقيقية منذ 1990.

أضرب الصحافيون في إيطاليا بسبب تراجع الأجور وتدهور ظروف العمل في قطاع إعلامي يعاني مالياً، وذلك بالتزامن مع إضرابات في قطاعات التعليم والصحة والنقل، الجمعة، احتجاجاً على موازنة الحكومة، بحسب وكالة فرانس برس.

وتوقّف النشر في عدد من أبرز وسائل الإعلام الإيطالية، منها صحف كورييري ديلا سيرا وريبوبليكا ولا ستامبا ووكالتي الأنباء أنسا وأجي، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بين النقابات والناشرين بشأن تجديد العقد الجماعي للصحافيين إلى طريق مسدود.

وقال الاتحاد الوطني للصحافة الإيطالية في بيان، مستنداً إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء، إن "القدرة الشرائية لرواتب الصحافيين تآكلت بسبب التضخّم خلال السنوات الـ10 الماضية بنسبة تقارب 20%". كما أدان "العديد من التخفيضات في الميزانيات وضعف الاستثمارات، رغم ملايين اليوروهات من الإعانات العامة".

وتحدّد العقود الجماعية في إيطاليا الحدود الدنيا الإلزامية للأجور كما تحدد ظروف العمل. ولم يُجدّد عقد الصحافيين منذ العام 2014، وهو ما دفع النقابات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ليعكس الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة منذ ذلك الحين. إضافةً إلى المطالبة بوضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين ظروف المراسلين المستقلّين الذين يقول الاتحاد إنهم يعانون من "الاستغلال" عبر إعطائهم أجوراً متدنية ـ بينما يلجأ أصحاب العمل إلى إنهاء العقود بدوام كامل.

وحذّر الاتحاد من أن "خفض عدد الموظفين في غرف الأخبار وخفض رواتب الصحافيين... كان لهما تأثير كبير على التعددية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات".

من جهته، رأى اتحاد الناشرين إن قطاع الإعلام في أزمة وإن صعود الذكاء الاصطناعي زعزع المؤسسات الإعلامية، في ظل نقص الأموال. أضاف الاتحاد في بيان إن مطالب الصحافيين لم تأخذ بعين الاعتبار "الظرف الدراماتيكي إذ شهدت شركات الصحافة انخفاضاً في عائداتها إلى النصف".

وعلى الرغم من أن إضراب وسائل إعلام منفردة ليس أمراً نادراً في إيطاليا، إلّا أن إغلاق القطاع بأكمله يُعد أمراً نادراً، وفقاً لـ"فرانس برس".

ودعت عدة نقابات إيطالية العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل إلى الإضراب يوم الجمعة احتجاجاً على موازنة حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني، وعلى رأسها نقابة يو إس بي التي قالت إن الأجور في إيطاليا "راكدة منذ 30 عاماً". مع العلم أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي شهدت انخفاضاً في قيمة الأجور الحقيقية منذ عام 1990، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.