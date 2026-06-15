إصدار "كروم 150" يوقف جميع أدوات حظر الإعلانات

- تستعد "غوغل" لتقييد أدوات حظر الإعلانات في متصفح "كروم" بإصدار "كروم 150" في 30 يونيو، مما سيؤثر على أدوات مثل uBlock Origin التي تعتمد على التصفية الديناميكية. - التغيير التقني يشمل استبدال واجهة برمجة تطبيقات webRequest بواجهة declarativeNetRequest، مما يحد من وصول الإضافات إلى زيارات الشبكة ويعزز الأمان ضد الهجمات الخبيثة. - النقاد يشيرون إلى أن دوافع "غوغل" تتعلق بعائداتها الإعلانية الكبيرة، حيث تقلل أدوات حظر الإعلانات من عدد الإعلانات المرئية وبالتالي من أرباحها.

تستعد "غوغل" لتقييد جميع أدوات حظر الإعلانات داخل متصفح كروم الأكثر شيوعاً في العالم. وسوف تطرح الشركة إصدار "كروم 150" في 30 يونيو/حزيران، مع وعد من الشركة بتحسين الأمان والخصوصية والأداء. ويعتمد uBlock Origin (يو بلوك أوريجين)، وهو أكثر أدوات حظر المحتوى استخداماً على متصفح "كروم" مع أكثر من 40 مليون مستخدم، على التصفية الديناميكية من أجل حظر الإعلانات؛ وتغييرات "كروم" المقبلة بعد أسابيع قليلة سوف تؤدي إلى إيقافه.

ويتمثل التغيير التقني الأساسي في استبدال واجهة برمجة تطبيقات webRequest، التي كانت تسمح للإضافات باعتراض زيارات الشبكة وتعديلها في الوقت الفعلي، بواجهة برمجة تطبيقات declarativeNetRequest، التي تتطلب من الإضافات تقديم قواعد تصفية ثابتة مُسبقاً.

وتمنح واجهة برمجة تطبيقات webRequest الإضافات وصولاً عميقاً إلى كل طلب شبكة يرسله المتصفح، ما يعني أن إضافة مخترقة أو خبيثة يمكنها اعتراض كلمات المرور خلسةً، أو إعادة توجيه الزيارات، أو زرع شيفرة في أي صفحة يزورها المستخدم. وقد حدث فعلاً اختراق إضافة Save Image As Type الشهيرة، التي كان لديها مئات الآلاف من المستخدمين، من مجموعة تُطلق على نفسها اسم Karma، وتم تعديلها خلسةً لسرقة العمولات من معاملات التجارة الإلكترونية، وهو اختراق لم يُكتشف لعدة أشهر.

في المقابل، صُممت واجهة برمجة تطبيقات declarativeNetRequest لمنع هذا النوع من الهجمات، وذلك عن طريق تقييد الإضافات بمجموعات قواعد محددة مسبقاً يفرضها متصفح "كروم" تلقائياً، بدلاً من منح الإضافات وصولاً عشوائياً إلى زيارات الشبكة.

لكن يرى النقاد أن مبرّرات الجانب الأمني هذه ​​لا تنفصل عن دوافع "غوغل" التجارية؛ فقد حققت "غوغل" عائدات إعلانية تُقدّر بنحو 239.5 مليار دولار في عام 2025، وتقلل أدوات حظر الإعلانات مباشرةً من عدد الإعلانات التي يراها المستخدمون، وبالتالي تقلّل أرباحها.