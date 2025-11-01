إصدار النسخة الثالثة من دليل تطوير المواقع الحكومية في سورية

أصدرت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في سورية، اليوم السبت، الإصدار الثالث من الدليل الاسترشادي لتطوير مواقع ومنصات الويب الحكومية، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات الإلكترونية الحكومية وتوحيد معايير تصميمها وتطويرها، بما ينسجم مع أحدث الممارسات والمعايير العالمية.

وذكرت وزارة الاتصالات والتقانة، عبر قناتها الرسمية على "تليغرام"، أن النسخة الجديدة من الدليل جاءت استناداً إلى نتائج الرصد والفحص الدوري للمواقع الحكومية، التي تجريها الهيئة باستمرار لمتابعة مدى التزام الجهات العامة بالمعايير الفنية والتقنية المطلوبة.

وبحسب الوزارة، يقدم الدليل نهجاً موحداً شاملاً لتطوير المواقع والمنصات الحكومية، مستفيداً من الخبرات التراكمية لكوادر الهيئة وتجربتهم الميدانية في التعامل مع البنى الرقمية لمؤسسات الدولة، وما واجهوه من تحديات وفرص تطوير خلال السنوات الماضية. ويتضمن الدليل أدلة عملية استرشادية يمكن للجهات الحكومية الاعتماد عليها في مختلف مراحل تطوير مواقعها، بدءاً بالتخطيط والتصميم، مروراً بعمليات التطوير والإدارة والتشغيل، ووصولاً إلى معايير المحتوى والمعرفات البصرية، وأمن المعلومات، وحماية الخصوصية، ومتطلبات الاستضافة.

وتهدف هذه الإرشادات إلى ضمان موثوقية الخدمات الإلكترونية ودقتها، وتعزيز سهولة الوصول إلى المعلومات الرسمية والتفاعل معها عبر الإنترنت، إلى جانب توحيد تجربة المستخدمين وتحسينها، ودعم الكوادر الحكومية العاملة في مجال تقانة المعلومات بما يواكب مشروعات التحول الرقمي الوطني.

وفي هذا السياق، يرى المهندس المتخصص في تطوير الأنظمة الرقمية رامي الخلف أن إصدار الدليل الجديد "يمثل خطوة ناضجة في مسار التحول الرقمي الحكومي، لأنه لا يقتصر على وضع معايير تقنية، بل يرسّخ ثقافة الجودة والأمان المعلوماتي في البنية المؤسسية للجهات العامة". وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أن "وجود مرجع موحد يسهم في تقليص الفوارق بين المواقع الحكومية من حيث الشكل والمحتوى والأداء، ويعزز ثقة المواطن في التعامل مع الخدمات الرقمية الرسمية".

ويأتي هذا التحديث في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل المؤسسي وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.