إصابة مصوّر قناة الجزيرة فادي ياسين برصاص الاحتلال في طولكرم

إعلام وحريات
رام الله

جهاد بركات

جهاد بركات
مباشر
18 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:30 (توقيت القدس)
المصور الفلسطيني فادي ياسين / فيسبوك
استهدف جيش الاحتلال المصور فادي ياسين في قدميه (فيسبوك)
- أصيب مصور قناة الجزيرة فادي ياسين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته لوقفة احتجاجية في مخيم نور شمس، كما احتجزت القوات مصور قناة رؤيا الأردنية محمود فوزي واعتدت على صحافية أجنبية.
- تعامل الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابتين في المخيم، إحداهما لصحافي أصيب بالرصاص الحي في الساق، والأخرى لطفل أصيب بشظايا في الرقبة، وتم نقلهما إلى المستشفى.
- يواصل جيش الاحتلال عدوانه شمالي الضفة منذ يناير 2025، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

أصيب مصور قناة الجزيرة فادي ياسين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر الثلاثاء، أمام مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

واستهدف جيش الاحتلال فادي ياسين بشكل مباشر بإطلاق الرصاص الحي على ساقيه الاثنتين خلال عمله في تغطية وقفة لأهالي مخيم نور شمس للمطالبة بالعودة الى منازلهم التي هجرهم منها.

كذلك، احتجزت قوات الاحتلال مصور قناة رؤيا الأردنية محمود فوزي بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتدت على صحافيّة أجنبية، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت، ظهر الثلاثاء، مع إصابتين في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، الأولى لصحافي يبلغ من العمر 47 عاماً أصيب بالرصاص الحي في الساق، والثانية لطفل (12 عاماً) أصيب بشظايا رصاص حي في الرقبة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً شمالي الضفة، بدأه في مخيم جنين ثم انتقل إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

