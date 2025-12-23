- أثار قرار إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض تقييداً للحريات الإعلامية وتحولاً نحو الدكتاتورية. وقد بدأت المحكمة العليا النظر في التماسات ضد القرار، معتبرة إياه مخالفاً لموقف المستشارة القضائية. - قدمت جهات متعددة التماسات للمحكمة العليا لوقف القرار، معتبرة إياه سياسياً وغير معقول، ويضر بحرية التعبير. كما انضمت منظمة موظفي الجيش للنضال ضد القرار. - أكدت المستشارة القضائية أن القرار يتطلب تشريعاً من الكنيست، مشيرة إلى خلل قانوني وضرورة إبطاله لعدم منح حرية التعبير وزناً حقيقياً.

يستمر قرار الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي بحلول مارس/ آذار المقبل، بسبب حسابات سياسية، في إثارة الجدل في وسائل الإعلام العبرية، بعضها لناحية تقييد الحريات الإعلامية والتحوّل إلى "دولة دكتاتورية".

ومن المتوقّع أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الشهر المقبل في التماسات ضد القرار، تطعن بشرعيته، خصوصاً أنه يتنافى مع موقف المستشارة القضائية للحكومة. وقرّر رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت، الثلاثاء، النظر في الطعون ضد إغلاق الإذاعة، بشكل موحّد، أي في ذات المداولات، وأن تُحال الطعون إلى هيئة قضائية قبل نهاية يناير/ كانون الثاني 2026. بالمقابل، بدأ وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باتخاذ خطوات أولية لإنهاء نشاط المحطة العسكرية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرار الحكومة بإغلاقها.

وأعلن كاتس، فور انتهاء جلسة الحكومة أمس، أنه أوعز بوقف إجراءات القبول في إذاعة جيش الاحتلال فوراً، وإنهاء التعاقدات مع جميع الصحافيين الذين يبثون عبرها. وأعلن أنه عيّن المدير العام لوزارة الأمن، اللواء احتياط أمير برعام، رئيساً لفريق التنفيذ، الذي سيكون مسؤولاً عن إنهاء نشاط المحطة. وبحسب كاتس، يجب تنفيذ جميع الخطوات خلال بضعة أسابيع وحتى 15 فبراير/ شباط، لاستكمال إغلاق الإذاعة ووقف نشاطها بحلول الأول من مارس.

وترى أوساط في الحكومة أن إذاعة تابعة للجيش يجب ألّا تتناول المستجدات، خصوصاً تلك المتعلقة بالجوانب السياسية. وقال كاتس أمس: "تشغيل محطة إذاعية موجّهة إلى عموم مواطني الدولة بواسطة الجيش شذوذ غير موجود في الدول الديمقراطية"، زاعماً أن "هذا الشذوذ يسبب صعوبة جوهرية للجيش، بسبب زجّ الجيش رغماً عنه في الخطاب السياسي"، مضيفاً: "انخراط المحطة في مضامين سياسية يضرّ بالجيش الإسرائيلي، وبجنوده وبوحدة صفوفه".

ونقلت وسائل إعلام عبرية، تعليق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على القضية أمس الاثنين، إذ قال: "محطة عسكرية تبث تحت سلطة الجيش، هذا موجود في كوريا الشمالية كما أعتقد، وربما في دول أخرى، نحن بالتأكيد لا نريد أن نُعدّ من بينها".

إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي "قرار سياسي"

في غضون ذلك، قُدِّم اليوم التماسان عاجلان إلى المحكمة العليا بشأن القضية، الأوّل من قبل مجموعة من قادة إذاعة الجيش وخريجي المحطة، والثاني من قبل نقابة الصحافيين والصحافيات في إسرائيل. كذلك يوجد التماس إضافي قيد الإعداد، من المتوقّع تقديمه لاحقاً هذا الأسبوع، من قبل لجنة موظفي إذاعة الجيش.

وتطالب جميع الالتماسات، المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت يمنع الوزير كاتس والحكومة من اتخاذ أي خطوة، مباشرة أو غير مباشرة، لإغلاق الإذاعة، حتى صدور الحكم القضائي في القضية. إلّا أن المحكمة العليا قررت عدم إصدار مثل هذا الأمر في هذه المرحلة.

من جهتها، وجّهت لجنة موظفي إذاعة الجيش إنذاراً إلى الوزير كاتس قبل تقديم الالتماس للمحكمة العليا، وأكّدت في رسالتها أنه شاب قرار الحكومة اعتبارات غريبة وسياسية، وغياب صارخ للمعقولية، وأن سلسلة طويلة من العيوب تستوجب إلغاء القرار. وأضافت: "القرار المتّخذ غير متناسب وغير معقول على نحو متطرف".

وقال رئيس لجنة موظّفي إذاعة الجيش، إيفي بن أفراهام: "لن نقبل قرار الحكومة، الذي يشوبه خلل جوهري في كلّ مراحل اتخاذه. من الواضح أنه قرار سياسي، يُتخذ في سنة انتخابية. سنقاتل عبر المحكمة العليا ولن نسمح بإغلاق إذاعة الجيش".

كذلك، أعلنت منظمة موظفي الجيش الإسرائيلي انضمامها إلى نضال عاملي المحطة، وأنها ستقدّم التماساً للمحكمة ضد قرار إقالة العاملين. وقال رئيس لجنة اتحاد موظفي الجيش، مئير بن هاروش: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يُطلب فصل موظفين في إجراء تعسفي، مشوب بدوافع غير سليمة، وغير قانوني لأسباب سياسية غير موضوعية". أضاف: "لا يوجد أي مبرر لإغلاق المحطة، إلّا ربما لإرضاء أصحاب رؤوس الأموال الذين سيحصلون على التردّد القُطري العام المخصص لها، لصالح إذاعة تجارية".

ما الحجج المقدمّة في الطعون؟

يدّعي الالتماس الذي قدّمته نقابة الصحافيين صباح اليوم، وفق ما نقلته صحيفة ذا ماركر العبرية، أن الكنيست وحده المخوّل بالبتّ في مسألة مكانة المحطة، وأن قرار الإغلاق يشوبه خلل قانوني جوهري، ويمسّ بحرية التعبير والصحافة، ويستند إلى عملية استشارية معيبة، بما في ذلك تشكيل لجنة استشارية إشكالية وتوصيات غير سليمة. وأشار الالتماس أيضاً إلى أن قرار الإغلاق الذي تشوبه العيوب، ينضم إلى سلسلة من الخطوات غير المشروعة الأخرى التي اتخذتها الحكومة ضد حرية الصحافة.

قبل ذلك، جاء في بيان نقابة الصحافيين والصحافيات في إسرائيل أن "قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش يشكّل مساساً خطيراً وممنوعاً بحرية التعبير وحرية الصحافة. إنه قرار غير معقول وغير متناسب، يضرّ بأسس الديمقراطية وسيادة القانون. وبالإضافة إلى ذلك، لا تملك الحكومة أي صلاحية لاتخاذ أي خطوة تتعلق ببثّ المحطة، إذ إن الموضوع يقع ضمن المسؤولية الحصرية للكنيست، لأن نشرات الأخبار في إذاعة الجيش تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من البثّ العام، كما نصّ عليه قانون هيئة البثّ العام وقرارات المحكمة العليا".

ويشير الالتماس الآخر، الذي قُدّم أمس من قبل مجموعة من قادة إذاعة الجيش السابقين، إلى جانب جمعية الأكاديمية من أجل إسرائيل، ومنظمة خريجي إذاعة الجيش الداعمين للمحطة، إلى عدة ادعاءات، من بينها وجود خلل في عملية اختيار اللجنة الاستشارية التي عيّنها كاتس للنظر في عمل الإذاعة ومستقبلها، بالإضافة إلى عيوب جوهرية في عمل اللجنة التي كانت توصياتها معروفة مسبقاً، كذلك فإن أعضاءها في حالة تضارب مصالح واضح.

المستشارة القضائية: لا صلاحية للحكومة

في وقت سابق، ذكرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف - ميارا، أنه لا يمكن إغلاق المحطة إلّا من خلال تشريع أوّلي في الكنيست. وجاء في الرأي القانوني الذي كتبه نائبان لها، هما غيل ليمون وأفيتال سومبولينسيكي، أن "المساس الجوهري والواضح بالحقوق الدستورية لحرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك حرية التعبير السياسي، ليكون جزءاً من خطوة شاملة لتغيير وجه البث في إسرائيل، يوجب عرض القضية برمتها على الكنيست للبتّ فيها".

ولفتت صحيفة كلكاليست العبرية، إلى أن مذكّرة الرأي الصادرة عن مكتب المستشارة القضائية للحكومة، توضح أنه لا توجد للحكومة صلاحية أن تأمر بإغلاق الإذاعة استناداً إلى قرار حكومي فقط. كذلك تثير المذكرة عيوباً جوهرية في عمل اللجنة التي شكّلها الوزير كاتس: "اللجنة تكوّنت من جهات ذات ارتباط سياسي واضح بحزب الليكود، وتركيبتها لم تضمن خبرة مهنية كافية لفحص القضية الثقيلة التي عُرضت أمامها، واعتمدت اللجنة على معطيات تُثار بشأن مصداقية بعضها شكوك جدية".

تابعت: "هناك خشية كبيرة من أنها أخذت في الحسبان اعتبارات لا صلة لها بالقضية، وركزت على النبرة السياسية لمحتوى البث الإذاعي للمحطة... وقد منحت اللجنة وزناً هامشياً، إن منحته أصلاً، لمعطيات أساسية وموثوقة كانت أمامها، وللمصالح المركزية المطروحة، وعلى رأسها حرية الصحافة في دولة ديمقراطية، والضرر المحتمل لحرية التعبير نتيجة إغلاق المحطة".

إضافةً إلى ذلك، أشار الرأي القانوني لمكتب المستشارة القضائية، لوجود "خشية حقيقية من أن اللجنة لم تتعامل مع المهمة بروح منفتحة، بل عملت وفق اتجاه مُسبق حدّده وزير الأمن عند إنشاء اللجنة الاستشارية، الذي يفيد بأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر كما هو. هذه العيوب الخطيرة تلتصق بقرار وزير الأمن، الذي يستند بالكامل إلى توصيات اللجنة، والذي أعلن منذ إنشائها نيته تغيير شكل عمل المحطة بشكل جوهري، حتى قبل أن تُقدَّم إليه أي توصيات".

وحذّر رأي المستشارة القضائية من أن البثّ العام في إسرائيل، الذي يُشغَّل عبر هيئة البثّ الإسرائيلية، ليس "فعالاً ومستقراً"، بل هو "مُضعف، مُهدَّد، مشلول من الناحية المؤسسية، ومستقبله يكتنفه الغموض. وذلك نتيجة لسياسة حكومية مُعلنة ومقصودة. وفي ظل الظروف التي تعمل فيها الحكومة على إغلاق هيئة البثّ الإسرائيلية بصيغتها الحالية، وفي الوقت نفسه تعمل على إغلاق الذراع الثانية للبثّ العام في إسرائيل، وهي محطة إذاعة الجيش، تصبح الطريق السليمة لإغلاق المحطة عبر تشريع أولي هي الطريق الوحيدة الممكنة. وعلى الحكومة أن تعرض المسألة برمتها على الكنيست، الجهة المخوّلة بالبتّ في قضية مستقبل البثّ العام في إسرائيل".

وبناءً على ذلك، تقرّر أن مقترح القرار الذي عُرض لمصادقة الحكومة، غير قانوني ويجب إبطاله: "فالحكومة غير مخوّلة باتخاذ قرار بإغلاق إذاعة الجيش دون تشريع. وعلى مستوى السلطة التقديرية، فإن القرار لا يستند إلى قاعدة واقعية ومهنية كافية، وهناك خشية من أنه مشوب باعتبارات غريبة تتعلق بطبيعة التغطية السياسية والإخبارية في المحطة، كذلك فإنه لا يمنح وزناً حقيقياً لحرية التعبير والصحافة في دولة ديمقراطية، ولذلك فهو أيضاً غير معقول بشكل متطرف".