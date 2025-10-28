إسرائيل والإمارات تتصدّران التهديدات السيبرانية في الشرق الأوسط

- تصدرت إسرائيل قائمة الدول الأكثر تعرضاً للتهديدات السيبرانية في الشرق الأوسط، حيث تعرضت لأكثر من 603 هجمات خلال العام الثاني من العدوان على غزة، تليها الإمارات بـ166 نشاطاً مهدداً، ثم السعودية بـ70 نشاطاً. - تعتبر إيران إسرائيل منافسها الإقليمي الأول، حيث تستهدفها بنسبة 64% من الهجمات السيبرانية، مما يمكنها من جمع المعلومات الاستخباراتية وتعطيل الخدمات الحيوية دون الحاجة إلى حرب مفتوحة. - الإمارات هي الأكثر استهدافاً عربياً بعد إسرائيل، حيث جاءت تاسعة عالمياً بنسبة 2% من التهديدات المرصودة، وتستهدفها الجهات الإيرانية بنسبة 5% من الأهداف العالمية.

تصدّرت إسرائيل الدول التي تواجه التهديدات السيبرانية في الشرق الأوسط، إذ خلال العام الثاني من القصف والعدوان على غزة كانت الأنظمة الإسرائيلية تُقصف أكثر من 603 مرات بحسب ما رصده تقرير أمني حديث لشركة مايكروسوفت. وجاء في المرتبة الثانية مباشرة في الشرق الأوسط الإمارات بـ166 نشاطاً مهدِّداً، تلتها عربياً السعودية بـ70 نشاطاً، ثم العراق بـ67 نشاطاً، ثم الأردن (44)، ثم لبنان (39)، ثم مصر (32)، ثم المغرب (26). وقال التقرير: "تماشياً مع النقاط الساخنة الجيوسياسية والأولويات الاستخباراتية طويلة الأمد، كانت الأهداف الجغرافية الرئيسية لنشاط الدول هذا العام في إسرائيل، والولايات المتحدة، والإمارات".

التهديدات السيبرانية الإيرانية ضد إسرائيل

من بين أكثر عشر مناطق استهدافاً من الجهات الفاعلة الإيرانية، حلّت إسرائيل في المرتبة الأولى بنسبة 64 في المائة. ويقول التقرير: "تعتبِر إيران إسرائيل منافسها الإقليمي الأول، وقد مكّن استهداف إسرائيل من خلال العمليات السيبرانية إيران من جمع المعلومات الاستخباراتية، وتعطيل الخدمات الحيوية، والانتقام من دون حاجة إلى حرب مفتوحة، وإظهار المقاومة الأيديولوجية للجمهور المحلي والإقليمي".

والقطاعات العشرة الأكثر استهدافاً من الجهات الإيرانية الفاعلة في مجال التهديدات السيبرانية هي تكنولوجيا المعلومات بنسبة 21 في المائة، ثم البحث العلمي والأوساط الأكاديمية بنسبة 15 في المائة، ثم الحكومة بنسبة 8 في المائة. ويعلّق التقرير: "ينبع تركيز إيران على قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهمية هذا القطاع في التجسس والتأثير والتعطيل. فمن خلال اختراق مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات، تمكنت الجهات الإيرانية الفاعلة المدعومة من الدولة من الوصول إلى بيانات حساسة، واتصالات موثوقة، واختراق قطاعات متعددة في آن واحد".

الإمارات الأكثر استهدافاً عربياً

بعد إسرائيل، من بين أكثر عشر مناطق استهدافاً من قبل الجهات الفاعلة الإيرانية في العالم العربي جاءت الإمارات بنسبة 5 في المائة، ثم السعودية بنسبة 2 في المائة، ثم العراق بنسبة 1 في المائة. وقد حلّت الإمارات تاسعةً عالمياً بـ2 في المائة من مجموع التهديدات المرصودة ضد الدول بشكل متكرر بالتهديدات السيبرانية من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2025. كذلك هي بين أكثر عشر مناطق استهدافاً من قبل الجهات الفاعلة الإيرانية بـ5 في المائة من الأهداف العالمية، وبين أكثر عشر مناطق استهدافاً من قبل الجهات الفاعلة الكورية الشمالية بـ2 في المائة.