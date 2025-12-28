إسرائيل قتلت 706 من أقارب صحافيي غزة منذ بدء حرب الإبادة

- أفادت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بأن إسرائيل قتلت 706 من عائلات صحافيي غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الاستهداف لم يقتصر على الصحافيين بل شمل عائلاتهم بشكل ممنهج. - النقابة أكدت أن الاستهداف اتخذ أشكالاً متعددة مثل قصف منازل الصحافيين واستهداف أماكن النزوح، مما حول العمل الصحافي إلى عبء وجودي. - طالبت النقابة بفتح تحقيق دولي مستقل وتوفير حماية دولية للصحافيين الفلسطينيين، مشيرة إلى تدمير 150 مؤسسة إعلامية واعتقال 49 صحافياً.

أفادت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، السبت، بأن إسرائيل قتلت 706 فلسطينيين من عائلات صحافيي قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأوردت النقابة في تقرير صادر عن لجنة الحريات أن استهداف الحالة الصحافية الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي لم يقتصر على القتل المباشر أو الإصابة أو الاعتقال أو المنع من التغطية. وأكملت: "بل تطوّر ليأخذ بعداً أكثر خطورةً ووحشيةً، تمثّل باستهداف عائلات الصحافيين وأقاربهم، في محاولة واضحة لتحويل العمل الصحافي إلى عبءٍ وجوديٍّ يدفع ثمنه الأبناء والزوجات والآباء والأمهات".

وأوضحت أن استهداف عائلات الصحافيين "بات نمطاً ممنهجاً ومتكرراً خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، راح ضحيته نحو 706 من أفراد عائلات الصحافيين في قطاع غزة". وتابعت بأن "كل المؤشرات تثبت أن الاستهداف ليس حوادثَ عرضيةً ناتجةً من ظروف الحرب". وأشارت النقابة إلى أن "عدد الشهداء من عائلات الصحافيين الفلسطينيين بلغ 436 شهيداً عام 2023، و203 شهداء عام 2024، و67 شهيداً عام 2025". وبيّنت أن الوقائع الموثّقة تُظهر أن الاستهداف اتخذ أشكالاً متعددة، أبرزها قصف منازل الصحافيين مباشرةً، واستهداف أماكن النزوح، وتكرار القصف لمناطق معروفة بسكن الصحافيين وعائلاتهم.

ولفتت نقابة الصحافيين إلى ما سمّته "تحوّلاً نوعياً في سلوك الاحتلال، ضمن ثلاثة مستويات: الانتقال من الاستهداف الفردي إلى الجماعي، تحويل الصحافة إلى خطر على الحياة الخاصة، وتجفيف البيئة الحاضنة للإعلام". وطالبت بـ"فتح تحقيق دولي مستقل، وتحركٍ عاجلٍ من كل الجهات الحقوقية والنقابية محلياً وعربياً ودولياً في الجرائم الإسرائيلية، وتوفير حماية دولية للصحافيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القانونية الدولية".

ووفق معطيات النقابة المنشورة على موقعها الإلكتروني، قتلت إسرائيل خلال حرب الإبادة 256 صحافياً، واعتقلت 49 آخرين، وأصابت 535، ودمّرت 150 مؤسسةً إعلاميةً. وأنهى الاتفاق حربَ إبادةٍ جماعيةٍ بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، مخلفةً أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودماراً هائلاً طاول 90 بالمائة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

(الأناضول)