إسرائيل تواصل منع الصحافيين الأجانب من دخول قطاع غزة

- أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس عن أسفها لتأجيل المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع بشأن التماس للسماح للصحافيين بالدخول إلى غزة، حيث منعت السلطات الإسرائيلية دخولهم منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023. - المحكمة طلبت من الحكومة تقديم موقف واضح خلال 30 يوماً، بينما انتقدت الرابطة تكتيكات المماطلة التي تمنع الصحافيين من أداء واجبهم المهني وتعيق حق الجمهور في الحصول على المعلومات. - منظمة مراسلون بلا حدود أكدت أن إسرائيل قتلت 210 صحافيين فلسطينيين خلال العامين الماضيين، داعيةً المحكمة لاحترام حرية الصحافة وفتح غزة أمام وسائل الإعلام.

أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس، وهي منظمة تمثل وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عن أسفها لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة استماع في التماس تقدمت به من أجل منح الصحافيين حرية الوصول المستقل إلى قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزّة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، منعت سلطات الاحتلال الصحافيين العاملين في وسائل إعلام أجنبية من الدخول بصورة مستقلة إلى القطاع المدمر والمحاصر. ولم تسمح سوى لعدد ضئيل من المراسلين بمرافقة قواتها داخل القطاع، مع النظر بكل طلب على حدة.

وقدمت رابطة الصحافة الأجنبية التي تضم مئات الصحافيين الأجانب، التماساً إلى المحكمة العليا تطالب فيه بالسماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة.

عقدت المحكمة جلستها الأولى الخميس، وأقر ممثل النيابة العامة بأن "الوضع قد تغير" وطلب مهلة إضافية لمدة 30 يوماً لدرس الظروف المستجدة، ولم يُحدد القاضي موعد الجلسة الجديدة.

وقالت الرابطة في بيان بعد الجلسة إنها "تأسف لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنح الحكومة تأجيلاً إضافياً بخصوص دخول الصحافيين المستقلين إلى غزة". أضافت أن المحكمة طلبت من الحكومة تقديم موقف واضح خلال 30 يوماً، معربةً عن أملها في أن "تتخذ المحكمة موقفاً حازماً ضد أي تأجيلات إضافية". وتابعت الرابطة: "لقد لجأت الدولة اليوم مرة أخرى إلى تكتيكات المماطلة لمنع دخول الصحافيين".

وذكّرت بأن الحكومة الإسرائيلية سعت مراراً إلى تأجيل دخول الصحافيين إلى غزة، مما يمنعهم من "أداء واجبهم المهني ويعيق حق الجمهور في الحصول على المعلومات"، مؤكدةً أن "موقف الحكومة غير مقبول"، وجدّدت الدعوة إلى "السماح الفوري بالوصول إلى غزة".

خلال العامين المنصرمَيْن، طالبت رابطة الصحافة الأجنبية بالدخول إلى قطاع غزة مراراً، وأوضحت في بيانها أنه "تم تجاهل هذه الطلبات في كل مرة، فيما جازف زملاؤنا الفلسطينيون بحياتهم لتقديم تقارير شجاعة بدون توقف من غزة".

وقالت رئيسة الرابطة، تانيا كريمر، في بيان نشر قبل انعقاد الجلسة إنه "حان الوقت لترفع إسرائيل الحصار وتدعنا نقوم بعملنا إلى جانب زملائنا الفلسطينيين". وهو الطلب الذي أيّدته منظمة مراسلون بلا حدود.

وكانت المنظمة المعنية بحرية الصحافة قد أعلنت على لسان مدير المناصرة والمساعدة، أنطوان برنار، أن إسرائيل قتلت 210 صحافيين فلسطينيين خلال العامين الماضيين، علماً أن أرقام مكتب الإعلام الحكومي في القطاع تشير إلى استشهاد أكثر من 250 صحافياً في الفترة نفسها.

وقال برنار إن "النتيجة هي انتهاك غير مسبوق لحرية الصحافة وحق الجمهور في أخبار موثوقة ومستقلة وتعددية". تابع أن "أمام المحكمة العليا فرصة لتفرض أخيراً احترام المبادئ الديموقراطية الجوهرية بوجه تعميم الدعاية والتضليل الإعلامي والرقابة، ووضع حدّ أخيراً لسنتين من التدمير المنهجي والمتواصل للصحافة في غزة وحول غزة. لا يمكن لأي عذر أو لأي قيد تبرير عدم فتح غزة أمام وسائل الإعلام الدولية، الإسرائيلية منها والفلسطينية".

ودخل وقف إطلاق نار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الحالي، وذلك في إطار اتفاق يستند إلى خطة من 20 نقطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

(فرانس برس، العربي الجديد)