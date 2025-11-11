إسرائيل تمنح غال غادوت جائزة تقديراً لترويجها الحرب على غزة

- منحت إسرائيل الممثلة غال غادوت جائزة جينيسيس تقديراً لدعمها لإسرائيل خلال عدوانها على غزة، وأعلنت تبرعها بمبلغ الجائزة لمنظمات تساعد إسرائيل في التعافي من الحرب. - استخدمت غادوت منصاتها لتبرير العدوان الإسرائيلي، ونظمت عرضاً خاصاً لفيلم يروج لرواية إسرائيل، وانخرطت في حملات تحريضية بخطاب نسوي لتبرير العدوان. - رغم الاحتجاجات، تواصل غادوت الظهور في المهرجانات وتوقيع العقود، حيث توظف تل أبيب نجوميتها لترويج رواية عاطفية عن "الألم الإسرائيلي" وتجميل صورتها الثقافية.

منحت إسرائيل الممثلة غال غادوت جائزة جينيسيس، المعروفة بـ"نوبل اليهودية"، تقديراً لـ"دعمها القوي لإسرائيل" خلال عدوانها على غزة، في خطوة تعكس مسعى الاحتلال لتلميع صورته حول العالم عبر رموزه في هوليوود.

وقالت غال غادوت، في بيان صدر عن مؤسسة الجائزة، اليوم الثلاثاء، إنها "فخورة بكونها يهودية وإسرائيلية". وأضافت: "إسرائيل عانت ألماً لا يُتصوّر. الآن حان وقت التعافي، وإعادة لملمة الجراح وبناء العائلات والمجتمعات من جديد". وأعلنت الممثلة أنها ستتبرّع بمبلغ الجائزة، البالغ مليون دولار أميركي، لمنظمات "تُساعد إسرائيل على التعافي من صدمة الحرب مع حماس".

وأوضح رئيس مؤسسة الجائزة، ستان بولوفيتس، أن اختيار غادوت جاء تقديراً لـ"وضوحها الأخلاقي وحبها الثابت لإسرائيل، رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر شخصية ومهنية".

وفقاً للقائمين على الجائزة، فإنها تُمنح سنوياً لشخصيات "تميّزت بإنجازات مهنية ومساهمات إنسانية" و"التزامها بالقيم اليهودية". ومن بين الفائزين السابقين مايكل بلومبرغ، وستيفن سبيلبرغ، وباربرا سترايسند، ورئيس شركة فايزر ألبير بورلا، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

يأتي تكريم غادوت في ظل انتقادات واسعة لدورها الترويجي للدعاية الإسرائيلية خلال حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تحولت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى صوت دعائي شبه رسمي لجيش الاحتلال في هوليوود، فاستخدمت منصاتها لتبرير العدوان، ونظّمت عرضاً خاصاً في لوس أنجليس لفيلم مدّته 47 دقيقة أنتجته وزارة الدفاع الإسرائيلية، يروّج روايتها حول عملية طوفان الأقصى التي نفذها المقاومون الفلسطينيون في 7 أكتوبر 2023. صفحتها على منصة إكس مثلاً باتت أشبه بصفحات البروباغندا العسكرية، تقتصر على نشر مقاطع للرهائن الإسرائيليين ووسوم موحدة، بينما تتجاهل صور المجازر اليومية في غزة.

خدمت غال غادوت في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل دخولها عالم التمثيل. ومنذ ذلك الحين، لم تتردد في الدفاع عن الجيش الإسرائيلي وسياساته، مستخدمةً لاحقاً خطاباً نسوياً لتبرير العدوان. فبعد انتشار مزاعم كاذبة حول "اعتداءات جنسية بحق الإسرائيليات" في 7 أكتوبر 2023، انخرطت غادوت في حملات تحريضية تتحدث عن "اغتصاب النساء الإسرائيليات"، معتبرةً أن "الاغتصاب جريمة إلا إذا كانت الضحية إسرائيلية"، في إطار ما يسميه باحثون "النسوية العسكرية" التي تستخدم قضايا النساء لتسويق الحرب.

في أغسطس/ آب الماضي، أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي أن غادوت لن تحضر العرض الأول لفيلمها الجديد "في يد دانتي"، بعد دعوات لمقاطعتها واحتجاجات على مشاركتها، على خلفية ترويجها الدعاية الإسرائيلي. وقال المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا، إن انسحابها لم يكن قراراً من إدارة المهرجان بل خيارها الشخصي. كان أكثر من 1500 فنان وناشط قد وقّعوا رسالة مفتوحة صادرة عن مجموعة "فينيسيا من أجل فلسطين"، تطالب المهرجان بأن يكون "أكثر وضوحاً في إدانة الإبادة الجماعية في غزة"، وأن يسحب دعوته لغادوت بسبب دعمها "المستمر لجرائم الاحتلال".

رغم الاحتجاجات، تُواصل غادوت الظهور في المهرجانات وتوقيع العقود السينمائية في هوليوود. تل أبيب توظّف هذه النجومية لتبييض جرائمها، عبر استثمار حضورها الدولي لترويج رواية عاطفية عن "الألم الإسرائيلي"، وتجاهل الضحايا الفلسطينيين. تكريم غادوت في هذا التوقيت لا يبدو بعيداً عن الاستراتيجية الإسرائيلية الأوسع لتجميل صورتها الثقافية، عبر تحويل رموزها الفنية إلى سفراء لبروباغندا الاحتلال، يكافَأون لا على أعمالهم الفنية، بل على ولائهم لآلة الحرب.