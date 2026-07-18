إسرائيل تقرّ قانوناً يعزز سيطرة نتنياهو على الإعلام

- أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً مثيراً للجدل يعيد هيكلة قطاع الإعلام، مانحاً الحكومة صلاحيات أوسع في تنظيم وسائل الإعلام، وسط انتقادات من المعارضة ومنظمات حقوقية، معتبرةً الخطوة تهديداً لاستقلالية الإعلام قبل الانتخابات المقبلة. - يتضمن القانون تغييرات واسعة تشمل إلغاء آليات رقابية وتخفيف الالتزامات على القنوات التجارية، مع منح الحكومة نفوذاً أكبر في إدارة بيانات المشاهدة والإعلانات، وإعفاءات مالية للقناة 14 المؤيدة للحكومة. - أثار القانون انتقادات قانونية وسياسية، حيث تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات للمحكمة العليا لإبطاله، محذرةً من تأثيره السلبي على سوق الإعلام واستقلاليته.

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في 16 يوليو/تموز الحالي، مشروع قانون مثيراً للجدل لإعادة هيكلة قطاع الإعلام، يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في تنظيم وسائل الإعلام المرئية وقطاع الأخبار، وسط انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات اعتبرت الخطوة تهديداً لاستقلالية الإعلام قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وصوّت الكنيست لمصلحة القانون بأغلبية 53 نائباً مقابل 48، في ختام سلسلة من التشريعات التي دفعت بها الحكومة الائتلافية قبيل حل البرلمان. ويقود الإصلاح وزير الاتصالات شلومو قرعي، الذي وصف إقراره بأنه استكمال لـ"إصلاح إعلامي يميني" كلّفه به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أربع سنوات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التغييرات المحددة التي يلغيها القانون في آليات الرقابة المعمول بها حالياً على الإعلام؟ كيف يمكن للهيئة التنظيمية الإعلامية الجديدة، رغم وصفها بالاستقلالية، أن تمنح وزير الاتصالات نفوذاً واسعاً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويُحدث القانون تغييرات واسعة في بنية تنظيم الإعلام الإسرائيلي، إذ يلغي عدداً من آليات الرقابة المعمول بها منذ سنوات، ويخفف الالتزامات المفروضة على القنوات التجارية، بما في ذلك متطلبات الالتزام بالمعايير الصحافية، والاستثمار في الإنتاجات الإسرائيلية الأصلية، والقيود المفروضة على تملك وسائل إعلام متعددة. كذلك يمنح الحكومة نفوذاً أكبر في إدارة بيانات نسب المشاهدة وتوزيع الإعلانات الحكومية.

وتضمّن القانون تعديلاً أُضيف في اللحظات الأخيرة، يعفي القناة 14، المؤيدة للحكومة، من التزام جديد يقضي بإتاحة بعض محتواها مجاناً لمنصات التلفزيون، وهو إعفاء تُقدّر قيمته بنحو 40 مليون شيكل (13.8 مليون دولار) سنوياً.

وشارك نتنياهو في النقاش البرلماني الخاص بالقانون، لكنه لم يشارك في التصويت النهائي. وأثار حضوره انتقادات قانونية، إذ يرى معارضون أنه قد يتعارض مع اتفاق سابق يمنعه من التدخل في سياسات الإعلام بسبب تضارب المصالح المرتبط بمحاكمته.

ولم تمضِ ساعات على إقرار القانون حتى تقدمت أحزاب معارضة ومنظمات رقابية بعدة التماسات إلى المحكمة العليا، وطالبت بتجميد تنفيذه وإبطاله، بدعوى وجود مخالفات إجرائية جسيمة شابت عملية إقراره.

وحذرت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" من أن دخول بعض بنوده حيّز التنفيذ فوراً قد يُحدث "ضرراً لا يمكن إصلاحه" في سوق الإعلام قبيل الانتخابات، معتبرة أن الهدف الحقيقي من التشريع هو إخضاع وسائل الإعلام للحكومة.

وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت إن "إسكات الصحافة الحرة محظور في أي دولة ديمقراطية"، متعهداً بإلغاء القانون إذا عاد إلى السلطة.

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وينص القانون أيضاً على إنشاء هيئة تنظيم إعلامية جديدة تُقدَّم على أنها مستقلة، إلا أن آلية تعيين قيادتها تمنح وزير الاتصالات نفوذاً واسعاً عبر رئاسة المدير العام للوزارة للجنة اختيار المسؤولين.

كذلك يلغي إلزام القنوات التجارية بإنشاء شركات أخبار مستقلة، ويسمح لمالكي القنوات التلفزيونية بامتلاك مؤسسات إخبارية، في خطوة يرى منتقدون أنها ستزيد من تركّز ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد محدود من المستثمرين.

وانتقد خبراء قانونيون الطريقة التي أُقر بها التشريع، وأشاروا إلى إدخال تعديلات واسعة في اللحظات الأخيرة، وتقسيم مشروع القانون إلى عدة أجزاء لتجاوز العقبات الإجرائية، رغم تحذيرات المستشارة القانونية للكنيست من وجود عيوب جوهرية في مسار إقراره.