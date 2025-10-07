- وزارة الخارجية الإسرائيلية تطلق حملة عالمية بقيمة نصف مليار شيكل لتشكيل خطاب مؤيد لإسرائيل على الإنترنت، بالتعاون مع شركة كلوك تاور الأميركية بقيادة براد بارسكيل، للتأثير على منصات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي". - تُنسّق الحملة من قبل مكتب الإعلان الحكومي الإسرائيلي وتُنفّذها شبكة هافاس ميديا، مع تركيز على المنصات الرقمية مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، بهدف تحقيق 50 مليون مشاهدة شهرياً، وتوجيه 80% من المحتوى لجيل زد. - الخارجية الإسرائيلية توسع الدعاية عبر "مشروع إستر"، لدعم مؤثرين أميركيين للترويج لمحتوى مؤيد لإسرائيل، في ظل تراجع الدعم بين الشباب الأميركي.

تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على حملة عالمية بنحو نصف مليار شيكل (145 مليون دولار) لتشكيل خطاب مؤيد لإسرائيل على الإنترنت ومواجهة الانتقادات المتزايدة بين الشباب الأميركي. ووفقاً لوثائق قُدّمت حديثاً إلى وزارة العدل الأميركية، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، تعاقدت إسرائيل مع شركة كلوك تاور الأميركية في جزء من جهد واسع النطاق للتأثير عبر الإنترنت، بما في ذلك على روبوتات الدردشة مثل "تشات جي بي تي".

و"كلوك تاور" شركة تحت قيادة براد بارسكيل، وهو المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، والذي تعاقد خلال انتخابات 2016 مع شركة كامبريدج أناليتيكا سيئة السمعة، التي أقفلت بعد فضيحة استغلال بيانات الملايين في "فيسبوك" من دون إذنهم من أجل التلاعب بهم للتأثير في تصويتهم خلال الانتخابات.

ويُنسّق الحملة مكتب الإعلان الحكومي الإسرائيلي، وتُنفّذها شبكة هافاس ميديا، وتركّز بشكل كبير على المنصات الرقمية. وهدف إسرائيل هو أن يكون 80% على الأقل من المحتوى المُنتَج مُصمّماً خصيصاً لجمهور جيل زد عبر "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب" والبودكاست. والهدف المحدد في العقد هو 50 مليون مشاهدة شهرياً. لكن الأهم هو أن شركة كلوك تاور سوف تعمل على التأثير على كيفية استجابة أنظمة الذكاء الاصطناعي للاستفسارات حول إسرائيل والموضوعات ذات الصلة بالاحتلال والقضية الفلسطينية.

تأثير إسرائيلي على "تشات جي بي تي"

تصف الملفات جهداً لبناء مواقع ومحتوى لتأطير محادثات "تشات جي بي تي". وتوضح صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشركة تهدف إلى إنشاء مواد عبر الإنترنت يمكن أن تشكل البيانات المستخدمة لتدريب نماذج مثل "تشات جي بي تي" و"غروك" و"جيميناي"، بشكل يؤثر على كيفية عرضها أو تأطيرها للقضايا المتعلقة بإسرائيل. وتنقل الصحيفة عن مؤسس شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية نوستيك، غادي إيفرون، أنه "تماماً كما تُحدد خرائط تحسين محركات البحث SEO المواقع الإلكترونية التي تُشكل نتائج البحث، فإن خرائط GEO تُحدد المصادر التي تؤثّر على استجابات الذكاء الاصطناعي".

إسرائيل تحاول استرجاع التأييد الأميركي

بالإضافة إلى حملة "كلوك تاور"، تعمل الخارجية الإسرائيلية ومكتب نتنياهو على توسيع نطاق الدعاية من خلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وصُممت مبادرة جديدة بميزانية كبيرة تُسمى "مشروع إستر" لدعم شبكة من المؤثرين الأميركيين الذين يروجون لمحتوى مؤيد لإسرائيل، بتمويل من الحكومة الإسرائيلية. وتسمح الاتفاقيات بدفعات حتى 900 ألف دولار، مع ميزانية شهرية محتملة تصل إلى 250 ألف دولار. ويُطلب من كل مؤثر نشر 25 إلى 30 منشوراً شهرياً على "تيك توك" و"إنستغرام" ومنصات أخرى. ومن المتوقع أن توسع المراحل اللاحقة الشبكة.

ويأتي هذا المشروع في ظل تراجع الدعم لإسرائيل بين الشباب الأميركي. إذ جاء في استطلاع جديد، أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا، أن نحو سبعة من كل عشرة ناخبين دون سن الثلاثين يعارضون المساعدات الاقتصادية أو العسكرية الإضافية الأميركية لإسرائيل. وجاء في ذات الاستطلاع أن نحو ستة من كل 10 ناخبين أميركيين يرون أنه يجب على إسرائيل إنهاء العدوان العسكري، حتى لو لم يُفرَج عن الرهائن أو يُقضَ على حماس. وقال 40% من الناخبين إن إسرائيل تقتل المدنيين في غزة عمداً، وهو ما يقرب من ضعف عدد الناخبين الذين قالوا ذلك في استطلاع 2023.