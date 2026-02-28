إسرائيل تخترق تطبيق صلاة إيراني لدعوة الجيش إلى الانشقاق

- اخترقت إسرائيل تطبيق "تقويم بادصبا" الإيراني الشهير لمواقيت الصلاة، لإرسال إشعارات تدعو الجنود الإيرانيين للانشقاق والانضمام إلى "قوات التحرير"، بالتزامن مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. - تزامن الاختراق مع موجة من العمليات السيبرانية استهدفت وكالات إيرانية مثل "إرنا" و"إيسنا"، حيث واجهت محاولات قرصنة وصعوبات في الوصول إلى مواقعها. - أكدت إيران اتخاذ تدابير لحماية شبكاتها السيبرانية، بينما أفاد مرصد نتبلوكس بانخفاض مستوى الاتصال بالإنترنت إلى 4% من المعدلات الطبيعية.

اخترقت إسرائيل تطبيقاً إيرانياً شهيراً لمواقيت الصلاة، لإرسال إشعارات إلى ملايين الهواتف، صباح اليوم السبت، بالتزامن مع عدوانها مع الولايات المتحدة على البلاد، تدعو فيه عناصر الجيش إلى الانشقاق عن النظام والانضمام إلى ما وُصف بأنه "قتال لتحرير البلاد"، وفقاً لما أكدته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة.

التطبيق اسمه "تقويم بادصبا" (BadeSaba Calendar)، وهو مخصص لمساعدة المسلمين على تتبّع أوقات الصلاة، ويتمتع بانتشار واسع داخل إيران. حمّل أكثر من خمسة ملايين مرة من متجر "غوغل بلاي" وحده.

وصلت الرسائل تباعاً خلال فترة 30 دقيقة، بدءاً بعبارة "المساعدة وصلت" باللغة الفارسية عند الساعة 9:52 صباحاً بتوقيت طهران، وفق لقطات شاشة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي. كما حثت الرسائل الجنود الإيرانيين على تسليم أسلحتهم مقابل وعود بالعفو، ودعتهم إلى الانضمام إلى "قوات التحرير" و"الدفاع عن إخوتكم". وحملت الإشعارات كلّها عنوان "المساعدة في الطريق". وجاء في أحد الإشعارات الذي وصل عند الساعة 10:02 صباحاً بالفارسية: "حان وقت الانتقام. ستدفع قوات النظام القمعية ثمن أفعالها القاسية والوحشية بحق الشعب الإيراني البريء. كل من ينضمّ إلى الدفاع عن الأمة الإيرانية وحمايتها سيُمنح العفو والمغفرة"، وفق لقطات شاشة نشرها موقع وايرد. وجاء في رسالة أخرى أُرسلت عند الساعة 10:14 صباحاً: "من أجل حرية إخوتنا وأخواتنا الإيرانيين، هذه دعوة إلى جميع القوى القمعية: ألقوا أسلحتكم أو انضموا إلى قوات التحرير. بهذه الطريقة فقط يمكنكم إنقاذ حياتكم. من أجل إيران حرة".