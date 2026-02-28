إسرائيل تخترق تطبيق صلاة إيراني لدعوة الجيش إلى الانشقاق

اخترقت إسرائيل تطبيقاً إيرانياً شهيراً لمواقيت الصلاة، لإرسال إشعارات إلى ملايين الهواتف، صباح اليوم السبت، بالتزامن مع عدوانها مع الولايات المتحدة على البلاد، تدعو فيه عناصر الجيش إلى الانشقاق عن النظام والانضمام إلى ما وُصف بأنه "قتال لتحرير البلاد"، وفقاً لما أكدته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة.
التطبيق اسمه "تقويم بادصبا" (BadeSaba Calendar)، وهو مخصص لمساعدة المسلمين على تتبّع أوقات الصلاة، ويتمتع بانتشار واسع داخل إيران. حمّل أكثر من خمسة ملايين مرة من متجر "غوغل بلاي" وحده.
وصلت الرسائل تباعاً خلال فترة 30 دقيقة، بدءاً بعبارة "المساعدة وصلت" باللغة الفارسية عند الساعة 9:52 صباحاً بتوقيت طهران، وفق لقطات شاشة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي. كما حثت الرسائل الجنود الإيرانيين على تسليم أسلحتهم مقابل وعود بالعفو، ودعتهم إلى الانضمام إلى "قوات التحرير" و"الدفاع عن إخوتكم". وحملت الإشعارات كلّها عنوان "المساعدة في الطريق". وجاء في أحد الإشعارات الذي وصل عند الساعة 10:02 صباحاً بالفارسية: "حان وقت الانتقام. ستدفع قوات النظام القمعية ثمن أفعالها القاسية والوحشية بحق الشعب الإيراني البريء. كل من ينضمّ إلى الدفاع عن الأمة الإيرانية وحمايتها سيُمنح العفو والمغفرة"، وفق لقطات شاشة نشرها موقع وايرد. وجاء في رسالة أخرى أُرسلت عند الساعة 10:14 صباحاً: "من أجل حرية إخوتنا وأخواتنا الإيرانيين، هذه دعوة إلى جميع القوى القمعية: ألقوا أسلحتكم أو انضموا إلى قوات التحرير. بهذه الطريقة فقط يمكنكم إنقاذ حياتكم. من أجل إيران حرة".
ويبدو أن اختراق التطبيق شكّل جزءاً من موجة أوسع من العمليات السيبرانية تزامنت مع العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. ومن بين الجهات المستهدفة، وكالتا إرنا الرسمية وإيسنا الطلابية اللتان تعرّضتا لمحاولات قرصنة أو واجهتا صعوبات في الوصول إلى موقعيهما، قبل أن تعودا إلى العمل بصورة طبيعية بعد دقائق. وجاء في رسالة على الصفحة الرئيسية لـ"إرنا" عند الاختراق: "ساعة مرعبة لقوات أمن نظام آية الله؛ لقد تلقى الحرس الثوري والباسيج ضربة قاصمة".
في المقابل، أكدت قيادة الأمن السيبراني الإيرانية، في بيان رسمي، اتخاذ تدابير متعددة على شبكات الاتصال والخدمات الوطنية، بهدف ضمان استقرار الخدمات العامة و"صدّ الهجمات السيبرانية الاستخباراتية للعدو". وأفاد التلفزيون الإيراني، الذي أذاع البيان، بأن الهجمات الإلكترونية والعمليات الاستخباراتية التي استهدفت نقاطاً مختلفة في البلاد بدأت فور انطلاق الهجمات العسكرية، بهدف إحداث اضطراب في حياة المواطنين وزعزعة الاستقرار النفسي. وأكد البيان أن حماية "الحدود السيبرانية" للبلاد تجري "بحزم وتماسك كامل"، مضيفاً أنه مع تفاقم المواجهات السيبرانية والمعرفية، اليوم السبت، "جرت السيطرة على معظم الهجمات".
وفي السياق نفسه، أفاد مرصد نتبلوكس، اليوم السبت، بأن إيران تشهد حالياً انقطاعاً شبه كامل للإنترنت، إذ انخفض مستوى الاتصال على الصعيد الوطني إلى 4% فقط من المعدلات الطبيعية.