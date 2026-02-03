إسبانيا تعلن عن إجراءات صارمة لتنظيم منصات التواصل وحماية القاصرين

- أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال في البيئات الرقمية، تشمل منع القاصرين دون 16 عاماً من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع إلزام المنصات بالتحقق من العمر. - تسعى الحكومة إلى تحميل المدراء التنفيذيين للمنصات مسؤولية قانونية عن الانتهاكات، في خطوة تتماشى مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، مما ينقل المسؤولية من الكيان القانوني إلى الأفراد. - تشمل الإجراءات تجريم التلاعب بالخوارزميات وإنشاء نظام لقياس "بصمة الكراهية"، مع تنسيق مع النيابة العامة للتحقيق في الجرائم الرقمية، رغم التحديات البرلمانية المحتملة.

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

، الثلاثاء، عن حزمة من خمسة إجراءات تشريعية وتنظيمية وصفها بـ"الحاسمة"، تهدف إلى وضع حد لما اعتبره "تجاوزات خطيرة" تمارسها منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، وضمان بيئة رقمية أكثر أماناً، خاصةً للأطفال والمراهقين. وجاء ذلك خلال كلمته في قمة الحكومات العالمية المنعقدة في دبي، التي تجمع قادة دول ومسؤولين وصنّاع قرار من مختلف أنحاء العالم.

وقال سانشيز في خطابه إن "منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت إلى ما يشبه الدولة الفاشلة، حيث تُتجاهل القوانين ويُتسامح مع الجرائم"، مؤكداً أن حكومته قرّرت الانتقال من مرحلة التحذير إلى مرحلة الفعل. وأضاف: "سنحمي أبناءنا من الغرب المتوحش الرقمي".

حظر منصات التواصل على القاصرين دون 16 عاماً

ومن أبرز الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة منع القاصرين دون سن 16 عاماً من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع إلزام المنصات الرقمية بتطبيق أنظمة فعّالة للتحقق من العمر، وأوضح أن هذا الإجراء منصوص عليه ضمن مشروع قانون حماية القاصرين في البيئات الرقمية، الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان الإسباني.

وجاء هذا التوجه في إسبانيا في خط موازٍ لدول أوروبية أخرى، مثل فرنسا والبرتغال، التي بدأت بالفعل في تشديد القيود على استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي، وسط تزايد القلق من آثارها النفسية والسلوكية.

مسؤولية جنائية لمديري المنصات

وأعلن سانشيز نية حكومته تعديل التشريعات الوطنية لتحميل المدراء التنفيذيين للمنصات الرقمية مسؤولية قانونية مباشرة عن الانتهاكات التي تقع على منصاتهم، بما في ذلك نشر خطاب الكراهية أو المحتوى غير القانوني. وبموجب هذه التعديلات، قد يواجه الرؤساء التنفيذيون للمنصات التكنولوجية مسؤولية جنائية في حال تقاعسهم عن إزالة هذا النوع من المحتوى.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوروبي أوسع، إذ يفرض قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA) التزامات صارمة على المنصات الكبرى، وقد أدى بالفعل إلى فرض أولى الغرامات، من بينها غرامة بقيمة 120 مليون يورو على منصة إكس ("تويتر" سابقاً) لعدم التزامها بقواعد الشفافية الإعلانية. إلّا أن ما يطرحه سانشيز يُعدّ تصعيداً نوعياً عبر نقل المسؤولية من الكيان القانوني إلى الأفراد القائمين على إدارته.

تجريم التلاعب بالخوارزميات

وفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، أعلن رئيس الحكومة أن إسبانيا ستسعى إلى تجريم التلاعب بالخوارزميات التي تساهم في تضخيم المحتوى غير القانوني أو المضلل، وقال: "انتهى زمن الاختباء خلف فكرة أن التكنولوجيا محايدة. هناك خوارزميات تُصمَّم لتضخيم الكراهية والتضليل مقابل أرباح". وتزامن حديث سانشيز مع تفتيش النيابة العامة في باريس مكاتب منصة إكس في فرنسا واستدعاء إيلون ماسك للتحقيق في شبهات تتعلق بالتلاعب بالخوارزميات.

وكشف سانشيز عن إنشاء نظام جديد لقياس ما سماه "بصمة الكراهية والاستقطاب"، وهو أداة تهدف إلى تتبع وقياس مدى مساهمة منصات التواصل في نشر خطاب الكراهية والانقسام المجتمعي، وأكّد أن هذه الآلية ستكون أساساً لفرض عقوبات مستقبلية، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضاً الاقتصادي والأخلاقي. وأضاف: "نشر الكراهية يجب أن يكون له ثمن، ولم يعد مقبولاً أن تحقق المنصات أرباحاً على حساب تماسك مجتمعاتنا".

وفي الإجراء الخامس، أعلن رئيس الحكومة عن تنسيق مباشر مع النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في الجرائم المرتكبة عبر بعض المنصات الرقمية، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "غروك" التابعة لمنصة إكس، إضافة إلى "تيك توك" و"إنستغرام". وكانت وزارة الشباب والطفولة الإسبانية قد أحالت، قبل أسابيع، ملفاً إلى النيابة العامة للتحقيق في احتمال تورط أداة غروك في نشر مواد تتضمن عنفاً جنسياً ضد الأطفال، عقب جدل واسع أثارته تقارير عن تداول ملايين الصور ذات الطابع الجنسي، من بينها صور لقاصرين، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق رسمي.

ورغم الطابع الطموح لهذه الإجراءات، فإن الوضع البرلماني المعقّد، في ظل عدم تمتّع الحكومة بأغلبية مريحة، قد يشكّل تحدياً حقيقياً أمام تمرير هذه القوانين. ومع ذلك، أكد سانشيز أن بلاده لن تتحرك منفردة، معلناً عن تحالف جديد يضم خمس دول أوروبية "مستعدة رقمياً"، بهدف تنسيق الجهود وفرض تنظيم أكثر صرامة وسرعة على المنصات الرقمية على المستوى القاري. وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن "ما نواجهه هو تلاقي فشلين: فضاء رقمي بلا مسؤولية، ونظام عالمي يتعرض لضغوط متزايدة"، معتبراً أن التعامل مع هذا الواقع يتطلب "حَوكمة لا استسلاماً".