إرجاء محاكمة فضل شاكر إلى الخامس من اغسطس

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30 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 16:33 (توقيت القدس)
فضل شاكر (فرانس برس)
(فرانس برس)
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- أُجلت محاكمة فضل شاكر في أربع قضايا أمنية إلى أغسطس بسبب تدهور حالته الصحية، مما حال دون نقله إلى المحكمة العسكرية اللبنانية.
- يعاني شاكر من مضاعفات صحية خطيرة تهدد بفقدان بصره، نتيجة غياب الرعاية الطبية المنتظمة وتفاقم مرض السكري، مما أثار قلقاً بشأن وضعه الصحي والنفسي.
- رغم تبرئته من تهم المشاركة في معركة عبرا وتأسيس خلايا إرهابية، رفضت المحكمة العسكرية طلب إخلاء سبيله دون توضيح الأسباب، مما يطيل فترة احتجازه.

أرجأت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض إلى الخامس من أغسطس/ آب المقبل محاكمة المغني فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده. وأفادت الوكالة لوطنية للإعلام بأن تأجيل الجلسة جاء بسبب تعذر نقل شاكر من مكان توقيفه إلى المحكمة العسكرية، نتيجة تدهور وضعه الصحي.

كان فضل شاكر تعرض لانتكاسة صحية، استدعت تشكيل لجنة طبية، تزامناً مع استمرار النظر في طلبات إخلاء سبيله، وسط تصاعد القلق بشأن وضعه العام صحياً ونفسياً داخل وزارة الدفاع التي قضى فيها ما يقارب عشرة أشهر في انتظار صدور الأحكام الخاصة ببراءته من التهم التي أوكلت إليه منذ أكثر من 13 عاماً.

فضل شاكر (صفحة الفنان على فيسبوك)
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ونقلت تقارير صحافية عن مصادر مطلعة تأكيدها أنه بات مهدداً بفقدان البصر من جراء مضاعفات صحية حادة. وأوضحت المصادر أن غياب الرعاية الطبية المنتظمة طوال السنوات الماضية، تزامناً مع معاناته المزمنة من مرض السكري، أدى إلى تدهور شبكية العين لديه.

وكانت صدرت أحكام سابقة تبرِّئ فضل شاكر من مشاركته في معركة عبرا (صيدا 2013) التي دارت بين مجموعة تنتمي إلى الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني، وأسفرت عن مقتل 21 عنصراً من الجيش اللبناني، وبُرّئ من المشاركة في تأسيس خلايا ذات صلة بالإرهاب أو بتمويل مجموعات إرهابية، وتبييض أموال. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وافق على تقديم طلب إخلاء سبيل تقدمت به محامية شاكر أماتا مبارك، لكن هيئة المحكمة العسكرية ردت الطلب من دون أن توضح الأسباب وراء ذلك.
 

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