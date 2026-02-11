إذاعة هنا غزة... صوت جديد من بين الركام في القطاع

- أُطلقت إذاعة "هنا غزة" في قطاع غزة بالشراكة بين مؤسسة فلسطينيات ومركز إعلام جامعة النجاح، كأول محطة مرئية وإذاعية بعد تدمير معظم المؤسسات الإعلامية في الحرب الأخيرة، وتهدف لنقل تفاصيل الحياة اليومية بعيداً عن القضايا السياسية. - تركز الإذاعة على قضايا الحياة اليومية مثل أسعار السلع، حركة السفر، والواقع الاقتصادي، وتقدم معلومات عن الخدمات الصحية والتعليمية، لتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الضرورية. - تعتبر الإذاعة انتصاراً للمشهد الإعلامي في غزة، حيث تعرضت 98% من المؤسسات الإعلامية للتدمير، وتبث حالياً من مقر مؤقت في دير البلح مع خطط للانتقال إلى مدينة غزة مستقبلاً.

افتُتحت في قطاع غزة، الأربعاء، إذاعة "هنا غزة" بالشراكة بين مؤسسة فلسطينيات ومركز إعلام جامعة النجاح الوطنية في نابلس، لتكون أوّل محطة مرئية وإذاعية تبثّ من القطاع بعد حرب الإبادة الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير معظم المؤسسات الإعلامية.

وبدأت الإذاعة عملها من مدينة دير البلح، وسط القطاع، عبر الموجة الإذاعية "إف إم"، إلى جانب البث المرئي عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف نقل التفاصيل الحياتية للمواطنين في القطاع. وبحسب القائمين على الإذاعة فإن عمل البرامج سيركز بالأساس على الاتجاه الحياتي والواقع اليومي الذي يهمّ السكان في غزة كأسعار السلع الغذائية وواقع المعابر، فيما ستبتعد عن القضايا السياسية والأيديولوجية.

وقالت مديرة مكتب غزة في مؤسسة فلسطينيات، منى خضر، إن الإذاعة الجديدة في القطاع ستُعنى بمتابعة مختلف القضايا الحياتية التي تهمّ المواطنين، في ظل الواقع الإنساني والمعيشي المعقّد الذي يعيشه القطاع. وأوضحت خضر، لـ"العربي الجديد"، أن البث سيركّز على أوضاع الإعمار، وحركة السفر، والواقع الاقتصادي، وأسعار السلع في الأسواق، بما في ذلك معارض الخضراوات، إضافةً إلى متابعة أسعار صرف العملات، وأوضاع القطاع الصحي والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر والمؤسسات الطبية. وأشارت إلى أن الهدف هو تزويد المواطن بالمعلومات اليومية التي يحتاجها للوصول إلى الخدمات ومعرفة تفاصيلها.

وبحسب مديرة مكتب مؤسسة فلسطينيات فإن إذاعة "هنا غزة" ستبث أيضاً برامج موجهة للمواطنين والمواطنات، تتناول قضايا التعليم، وتُعرّف بالمؤسسات التعليمية والمراكز المتاحة، إلى جانب كل ما يتعلق بشؤون الحياة اليومية في القطاع.

وبيّنت خضر أن اليوم شهد البث الافتتاحي للإذاعة، ووصفت التجربة بأنها "ناجحة جداً"، موضحة أن الإذاعة تهدف إلى تسهيل وصول الناس إلى الخدمات في ظل "الإبادة الإعلامية" التي تعرّض لها القطاع. وأشارت إلى أن نحو 98% من المؤسسات الإعلامية في غزة تعرّضت للتدمير خلال العدوان، ما أدى إلى غياب شبه كامل للبث الإذاعي المحلي، معتبرةً أن انطلاق هذه الإذاعة "انتصار للحياة وللمشهد الإعلامي في غزة، ورسالة تؤكد قدرة الفلسطيني في القطاع على الإبداع والإصرار على البقاء رغم الدمار".

ووفق خضر فإن "هنا غزة" تبثّ حالياً من مقر مؤقت في دير البلح، مع العمل مستقبلاً على الانتقال إلى مدينة غزة حالما تتوافر الظروف المناسبة، مؤكدةً أن المشروع يأتي بالشراكة بين مؤسسة فلسطينيات ومركز الإعلام في جامعة النجاح. وشهدت الآونة الأخيرة قيام عدد من الإذاعات المحلية التي كانت قائمة قبل الحرب بتنفيذ محاولات للبث عبر شبكات الإنترنت، في ظل صعوبة استئناف البث عبر الموجات والترددات الإذاعية، نظراً لتدمير الاحتلال أبراج الإرسال.